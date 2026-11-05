Biletleri tükenen Fenerbahçe maçı öncesi Burak Yılmaz kazanacaklarını söyledi - Son Dakika
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Biletleri tükenen Fenerbahçe maçı öncesi Burak Yılmaz kazanacaklarını söyledi

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Biletleri tükenen Fenerbahçe maçı öncesi Burak Yılmaz kazanacaklarını söyledi
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Arca Çorum FK, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz, biletleri tükenen karşılaşmada kazanmak için ellerinden geleni, belki fazlasını yapacaklarını söyledi.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Burak Yılmaz, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 yendiğini hatırlatan Yılmaz, "Fenerbahçe'nin galip gelmesi veya gelmemesi, uzun süredir mağlup olması ya da kötü durumda olması, büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Keza uzun senedir şampiyon olamamış olması da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir her zaman. O yüzden dün akşamki galibiyeti ya da mağlubiyetlere bakmıyoruz. Türkiye'nin önemli kulüplerinden, büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'ye karşı hazırlanıyoruz." dedi.

Takım olarak Fenerbahçe maçına konsantre olduklarına işaret eden Yılmaz, "Biletlerimizin tükendiğini görüyoruz. Şehrimizin maça konsantre olduğunu görüyoruz. Allah'a şükür, bizler de iyi durumdayız. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oyun planımızı, stratejimizi sahada hep beraber uygulayabilmek. Tabii ki de saygımız sonsuz Fenerbahçe'ye ama biz de kendi oyunumuzu, kendi stratejimizi, kendi planımızı uygulayacağız. Çekinceyle değil, inşallah güzel futbol izletip sonunda puan almak istiyoruz." diye konuştu.

"Belki bizim için bu bir eşik maçıdır"

Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi, belki fazlasını yapacağız. Sonra milli takım arasına gireceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmış olduğumuz galibiyetle Erzurumspor'a karşı aldığımız galibiyetin arasında puan olarak bir fark yok ama öz güven açısından bize çok şeyler katacaktır. Şehrimize büyük şeyler katacaktır. Belki bizim için bu bir eşik maçıdır. Belki yukarıya doğru ivmelenme yaşayacağız. Yoksa puan olarak alınmış her puan, herkesten alınmış her puanla eşit."

Yılmaz, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle ilgili, "Emre Belözoğlu'nun gelişi ya da İsmail Kartal'ın olmayışı benim için önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olmamızdır. Emre Belözoğlu yeni gelmiş olabilir. Başarılar diliyorum kendisine ama benim için pek fazla bir önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmesi

Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Karacabey Belediyespor ile eşleşmelerini de değerlendirdi.

Kupa maçlarında daha az süre bulan oyunculara şans vermek istediğini anlatan Yılmaz, "Gerçekçi olmalıyız. Türkiye Kupası'nda gidebilmek için geniş bir kadromuz olması lazım. Kulübümüzün güçlü olması lazım. Ayaklarımızı yere basarak hep beraber gerçekçi şekilde hedefler koyarsak, Allah izin verirse başarılı oluruz ama gerçekçi olmayan hedeflerin peşinden koşamayız." diye konuştu.

Hrvoje Smolcic: "Yeni bir oyun anlayışı var"

Kırmızı-siyahlı takımın stoperi Hrvoje Smolcic ise Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük görevine getirilişiyle takımda futbol anlayışının değiştiğini söyledi.

Smolcic, "Yeni bir oyun anlayışı var. Biz de oyuncular olarak hocanın oyun anlayışına uygun şekilde oynamaya gayret ediyoruz. Son 4 maçta 9 puan aldık. Bu tabii ki güzel ama aynı zamanda geliştirmemiz gereken noktalar da olduğunu düşünüyorum. Geliştirmemiz gereken noktaları iyileştireceğiz." dedi.

Futbolculardan Ylber Ramadani de zor bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Fenerbahçe, lig sıralamasında istediği yerde olmasa da çok güçlü bir takım, çok kaliteli oyunculara sahip. Dolayısıyla bizim de maça bu şekilde bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan antrenmana sakatlığı bulunan Fredy dışındaki tüm oyuncular katıldı.

Kaynak: AA
Burak YılmazFenerbahçePazarÇorumSporSon Dakika

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