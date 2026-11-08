Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara - Son Dakika
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Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara

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Brezilya\'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara
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Brezilya\'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde şiddetli fırtına öncesinde yüzlerce kuşun aynı anda havalanarak gökyüzünü kaplaması dikkat çekti. Kuşların toplu halde uçtuğu anların ardından kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde şiddetli fırtına öncesinde sıra dışı görüntüler kaydedildi. Yüzlerce kuşun aynı anda havalanarak gökyüzünde toplu halde hareket ettiği anlar kameraya yansıdı. Kuşların gökyüzünü kapladığı görüntüler, bölgede etkili olan şiddetli hava koşullarıyla birlikte dikkat çekti.

KUŞLARIN ARDINDAN ŞİDDETLİ FIRTINA GELDİ

Rio de Janeiro'da etkili olan şiddetli fırtına, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken ağaçlar devrildi, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Rüzgarın hızının yer yer saatte 80 kilometreyi aştığı bildirildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

KUŞLAR FIRTINAYI ÖNCEDEN HİSSETTİ Mİ?

Kuşların yaklaşan fırtınalara karşı çevresel değişimleri algılayabildiği biliniyor. Bazı türler, hava basıncındaki değişimlere ve düşük frekanslı seslere tepki vererek tehlikeli hava koşullarından uzaklaşabiliyor. Rio de Janeiro'da kaydedilen görüntüler de kuşların fırtına öncesindeki davranışlarını yeniden merak konusu haline getirdi.

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SON DAKİKA: Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara - Son Dakika
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