Son Dakika Brezilya Haberleri

- 19:40 Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü
Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada 1'i polis 25 kişi hayatını kaybetti.
- 18:43 Polonya'da Covid-19'un Brezilya mutasyonu tespit edildi
Polonya'da Covid-19'un Hindistan mutasyonunun ardından Brezilya mutasyonu da tespit edildi.
- 18:37 Renault Talk etkinliğinde markanın vizyonu paylaşıldı
Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ve Renault marka ekibi, Renault Talk etkinliğinde, Renaulution stratejik planı çerçevesinde markanın vizyonunu paylaştı.
- 17:01 Son dakika haber: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi
Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 782 artarak 579 bin 286'ya çıktı.
- 16:47 Küresel gıda fiyatları 8 yılın zirvesinde
Küresel gıda fiyatları endeksi 11 aylık yükselişini sürdürdü.
- 12:07 Son dakika: Aşı olmakta kararsız kalanlar için eğitim programı yürütülmesi önerisi
Gelen son dakika haberlerine göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 aşısı yaptırmakta kararsız kalanlar için planlı bir eğitim programı yürütülmesi önerisinde bulundu.
- 11:43 Liderler zirvesi iklim adaletsizliğini gözler önüne serdi
20 Ocak'ta ABD'de başkanlık görevini devralan Joe Biden'ın bir hafta gibi kısa bir sürede iklim hedeflerini açıklaması yeni yönetimin iklim konusuna verdiği önemi gösteriyor.
- 11:37 Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede
Koronavirüs salgını 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alırken, toplam vaka sayısı ise 154 milyon 618 bin 960'a ulaştı.
- 09:39 Brezilyalı bilim insanlarından Sputnik V iddiası: Virüsü çoğaltıyor
Türkiye'nin de sipariş ettiği Sputnik V aşısıyla ilgili bilimsel tartışmalar alevlendi. Brezilya, Sputnik V aşısındaki çoğalmayı önleyen proteinin devre dışı bırakılması nedeniyle adenovirüslerin kendisini çoğalttığını ve aşının bu yüzden reddedildiğini duyurdu. Rus bilim insanları ise aşıda çoğalma yeteneği olan adenovirüslerin olmadığını duyurdu.
- 09:20 Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yükseldi
Son dakika ekonomi haberi: Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının ihracattaki artışın ardından beklenenden daha sert azalmasıyla yükselirken, altın fiyatları da, dolardaki güçlenmeye karşın ABD Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle hafif yükseldi.
- 08:36 Ege İhracatçı Birlikleri Nisan ayında 116 ülke ve bölgeye ihracatını artırdı
Ege İhracatçı Birlikleri'nden Nisan ayında AB'ye yüzde 78 ihracat artışı
- 08:27 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.
- Dün 21:30 Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı!
Batman şehre iniyor!
- Dün 21:21 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 155 milyon 592 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 249 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 948 bini aştı.
- Dün 18:52 Covid: Hindistan'da ikinci dalga nasıl kaosa dönüştü?
Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı.
- Dün 17:03 COVID-19 enfeksiyonunun uzun dönem etkileri konusunda merak edilen soruları yanıtladı
Bugüne kadar milyonlarca insanı etkileyen COVID-19 virüsü, hastalığı hafif atlatanlarda bile uzun dönem etkileri ile endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
- Dün 16:57 ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 bin 504'e yükseldi
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 933 artarak 578 bin 504'e çıktı.
- Dün 12:53 Hindistan'da salgında yeni rekor
Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında bir kez daha rekor kırıldı.
- Dün 12:14 Seyşeller'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan Seyşeller'de korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacak.
- Dün 11:26 Şöhretler Müzesi'nde yer alacağını öğrenen Adriano, gözyaşlarını tutamadı
2016 yılında futbolu bırakan Brezilya efsanesi Adriano, ayak izlerinin Maracana Stadı'ndaki şöhretler müzesine dahil edileceğini öğrenince gözyaşlarına engel olamadı. Duygusal anlar yaşayan efsane isim konuyla ilgili yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirtirken, "Bu her zaman benim hayalim olmuştur" şeklinde konuştu.
- Dün 10:37 Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 155 milyonu aştı.
- Dün 10:01 Petrol fiyatları yükseldi, altın geriledi
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ABD ekonomisinin yüksek yardımlar ve harcamalar nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söylemesiyle doların güç kazanması, altın fiyatlarını düşürdü.
- Dün 08:45 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.
- Dün 08:03 İklim değişikliği: Devletler sözlerini tutarsa sıcaklık '2,4 derece artacak'
Yeni bir analize göre gelişmiş ülkelerin verdikleri iklim vaatleri, dünyanın stabil bir iklimde kalma ihtimalini çok az daha artıracak.
- 04.05.2021 21:23 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 154 milyon 727 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 233 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 155 bini aştı.
- 04.05.2021 21:21 Son dakika haberi: Brezilya'da çocuk bakımevinde bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi öldü
Son dakika haberler... BUENOS Brezilya'da çocuk bakımevinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
- 04.05.2021 18:37 Son dakika haberi: Brezilya'daki palalı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi
Edinilen son dakika haberine göre Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde bulunan anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
- 04.05.2021 17:17 ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bin 571'e yükseldi
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 577 bin 571'e çıktı.
- 04.05.2021 15:39 Yerel seçimdeki sandık görevini devreden Real Madridli Marcelo, takımla Londra'ya gitti
İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde bugün yapılan erken yerel parlamento seçiminde kendisine verilen sandık görevini başka birine devreden Real Madridli futbolcu Marcelo, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın deplasmanda Chelsea ile oynanacak maç için takımla birlikte Londra'ya gitti.
- 04.05.2021 14:22 Ünlü çiftin sosyal medya takipçileri kıskançlıktan "duman oldu"
PARTİYİ GÖREN MESAJ YAĞDIRDISinema dünyasının mutlu çiftlerinden Elsa Pataky ve son olarak Thor filmiyle gündemde olan eşi Chris Hemsworth, evlerinde 20'yi aşkın arkadaşlarının davetli olduğu bir parti verdi.
- 04.05.2021 14:09 Tarım, gıda ve içecek sektöründe 5,2 milyar dolarlık ihracat
TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, Türkiye 2021 yılının ilk 3 ayında tarım, gıda ve içecek sektöründe 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
- 04.05.2021 13:53 DNA eşleştiren çöpçatanlar: Bilim sayesinde 'doğru insanı' bulabilir misiniz?
Bazı çöpçatanlık kuruluşları, DNA testleri yoluyla insanların partnerleri konusunda daha iyi karar verebileceklerini iddia ediyor.
- 04.05.2021 11:59 Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama devam ediyor
Aşılama çalışmalarından detaylar Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 754 bine ulaşırken ölenlerin sayısı da artmaya devam ediyor.
- 04.05.2021 10:18 Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi
Yeni sezon kadrosunu şimdiden oluşturmaya başlayan Galatasaray, orta saha transferinde ilk sıraya Brezilyalı yıldız Paulinho'yu yazdı. Çin'den ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Paulinho'dan, Felipe Melo etkisi bekleniyor. Sambacı ile ilk temasın gerçekleştiği, Çin kulübünün ikna edilmesi için planların hazırlandığı belirtildi.
- 04.05.2021 09:11 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.
- 04.05.2021 08:43 Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 20 milyonu aştı.
- 03.05.2021 22:15 Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.
- 03.05.2021 21:31 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 153 milyon 989 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 222 bini, iyileşenlerin sayısı 131 milyon 304 bini aştı.
- 03.05.2021 20:33 İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
İsrail'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya ve Şili'de ortaya çıkan türüne rastlandığı bildirildi.
- 03.05.2021 20:10 Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 2 haftada salgının ilk 6 ayına kıyasla daha fazla Kovid-19 vakası tespit edildiğini bildirdi.
- 03.05.2021 17:23 ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bini geçti
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 577 bin 46'ya çıktı.
- 03.05.2021 14:27 Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Dünyanın önde gelen alacak sigortası şirketlerinden biri olan Euler Hermes, Covid-19 salgını ile sarsılan ülke ekonomilerinin, toparlanma sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiğine dair yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan bir rapora göre, Covid-19 sonrasında ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 önemli engeli aşması gerekiyor.
- 03.05.2021 12:40 Arkasspor'a yeni sambacı
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da sakatlığı nedeniyle bu sezon görev yapamayan Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo ile yollar ayrılırken, mavi-beyazlıların Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
- 03.05.2021 11:31 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.
- 03.05.2021 11:01 İzmir Ekonomi Üniversitesinden "daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı" tanı kiti
İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Osman Doluca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına duyarlı, yanlış negatif sonuç verme riski düşük tanı kiti geliştirdiklerini bildirdi.
- 03.05.2021 09:38 12,6 milyon konutun elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiden
Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte enerjiye olan ihtiyacımız sürekli artarken, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizdeki toplam elektrik üretimindeki payı da her geçen gün artıyor.
- 03.05.2021 09:15 Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.
- 02.05.2021 23:27 Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 130 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 130 milyonu aştı.
- 02.05.2021 21:53 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 153 milyon 356 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 212 bini, iyileşenlerin sayısı 130 milyon 641 bini aştı.
- 02.05.2021 21:08 Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak
Afrika ülkesi Nijerya, koronavirüs vaka sayılarının yükseldiği Türkiye'ye kapılarını kapattı. Nijerya, pandemi nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.