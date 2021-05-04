Son Dakika Brezilya Haberleri

19:40 Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada 1'i polis 25 kişi hayatını kaybetti.

18:43 Polonya'da Covid-19'un Brezilya mutasyonu tespit edildi Polonya'da Covid-19'un Hindistan mutasyonunun ardından Brezilya mutasyonu da tespit edildi.

18:37 Renault Talk etkinliğinde markanın vizyonu paylaşıldı Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ve Renault marka ekibi, Renault Talk etkinliğinde, Renaulution stratejik planı çerçevesinde markanın vizyonunu paylaştı.

17:01 Son dakika haber: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 782 artarak 579 bin 286'ya çıktı.

16:47 Küresel gıda fiyatları 8 yılın zirvesinde Küresel gıda fiyatları endeksi 11 aylık yükselişini sürdürdü.

12:07 Son dakika: Aşı olmakta kararsız kalanlar için eğitim programı yürütülmesi önerisi Gelen son dakika haberlerine göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 aşısı yaptırmakta kararsız kalanlar için planlı bir eğitim programı yürütülmesi önerisinde bulundu.

11:43 Liderler zirvesi iklim adaletsizliğini gözler önüne serdi 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık görevini devralan Joe Biden'ın bir hafta gibi kısa bir sürede iklim hedeflerini açıklaması yeni yönetimin iklim konusuna verdiği önemi gösteriyor.

11:37 Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede Koronavirüs salgını 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alırken, toplam vaka sayısı ise 154 milyon 618 bin 960'a ulaştı.

09:39 Brezilyalı bilim insanlarından Sputnik V iddiası: Virüsü çoğaltıyor Türkiye'nin de sipariş ettiği Sputnik V aşısıyla ilgili bilimsel tartışmalar alevlendi. Brezilya, Sputnik V aşısındaki çoğalmayı önleyen proteinin devre dışı bırakılması nedeniyle adenovirüslerin kendisini çoğalttığını ve aşının bu yüzden reddedildiğini duyurdu. Rus bilim insanları ise aşıda çoğalma yeteneği olan adenovirüslerin olmadığını duyurdu.

09:20 Son dakika haber! Petrol ve altın fiyatları yükseldi Son dakika ekonomi haberi: Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının ihracattaki artışın ardından beklenenden daha sert azalmasıyla yükselirken, altın fiyatları da, dolardaki güçlenmeye karşın ABD Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle hafif yükseldi.

08:27 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

21:21 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 155 milyon 592 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 249 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 948 bini aştı.

17:03 COVID-19 enfeksiyonunun uzun dönem etkileri konusunda merak edilen soruları yanıtladı Bugüne kadar milyonlarca insanı etkileyen COVID-19 virüsü, hastalığı hafif atlatanlarda bile uzun dönem etkileri ile endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

16:57 ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 bin 504'e yükseldi NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 933 artarak 578 bin 504'e çıktı.

12:53 Hindistan'da salgında yeni rekor Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında bir kez daha rekor kırıldı.

12:14 Seyşeller'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan Seyşeller'de korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacak.

11:26 Şöhretler Müzesi'nde yer alacağını öğrenen Adriano, gözyaşlarını tutamadı 2016 yılında futbolu bırakan Brezilya efsanesi Adriano, ayak izlerinin Maracana Stadı'ndaki şöhretler müzesine dahil edileceğini öğrenince gözyaşlarına engel olamadı. Duygusal anlar yaşayan efsane isim konuyla ilgili yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirtirken, "Bu her zaman benim hayalim olmuştur" şeklinde konuştu.

10:01 Petrol fiyatları yükseldi, altın geriledi ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ABD ekonomisinin yüksek yardımlar ve harcamalar nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söylemesiyle doların güç kazanması, altın fiyatlarını düşürdü.

08:45 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

08:03 İklim değişikliği: Devletler sözlerini tutarsa sıcaklık '2,4 derece artacak' Yeni bir analize göre gelişmiş ülkelerin verdikleri iklim vaatleri, dünyanın stabil bir iklimde kalma ihtimalini çok az daha artıracak.

21:23 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 154 milyon 727 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 233 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 155 bini aştı.

18:37 Son dakika haberi: Brezilya'daki palalı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi Edinilen son dakika haberine göre Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde bulunan anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

17:17 ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bin 571'e yükseldi NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 577 bin 571'e çıktı.

15:39 Yerel seçimdeki sandık görevini devreden Real Madridli Marcelo, takımla Londra'ya gitti İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde bugün yapılan erken yerel parlamento seçiminde kendisine verilen sandık görevini başka birine devreden Real Madridli futbolcu Marcelo, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın deplasmanda Chelsea ile oynanacak maç için takımla birlikte Londra'ya gitti.

14:22 Ünlü çiftin sosyal medya takipçileri kıskançlıktan "duman oldu" PARTİYİ GÖREN MESAJ YAĞDIRDISinema dünyasının mutlu çiftlerinden Elsa Pataky ve son olarak Thor filmiyle gündemde olan eşi Chris Hemsworth, evlerinde 20'yi aşkın arkadaşlarının davetli olduğu bir parti verdi.

14:09 Tarım, gıda ve içecek sektöründe 5,2 milyar dolarlık ihracat TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, Türkiye 2021 yılının ilk 3 ayında tarım, gıda ve içecek sektöründe 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

11:59 Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama devam ediyor Aşılama çalışmalarından detaylar Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 754 bine ulaşırken ölenlerin sayısı da artmaya devam ediyor.

10:18 Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi Yeni sezon kadrosunu şimdiden oluşturmaya başlayan Galatasaray, orta saha transferinde ilk sıraya Brezilyalı yıldız Paulinho'yu yazdı. Çin'den ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Paulinho'dan, Felipe Melo etkisi bekleniyor. Sambacı ile ilk temasın gerçekleştiği, Çin kulübünün ikna edilmesi için planların hazırlandığı belirtildi.

09:11 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

08:43 Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 20 milyonu aştı.

22:15 Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.

21:31 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 153 milyon 989 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 222 bini, iyileşenlerin sayısı 131 milyon 304 bini aştı.

20:10 Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 2 haftada salgının ilk 6 ayına kıyasla daha fazla Kovid-19 vakası tespit edildiğini bildirdi.

17:23 ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bini geçti NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 577 bin 46'ya çıktı.

14:27 Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor Dünyanın önde gelen alacak sigortası şirketlerinden biri olan Euler Hermes, Covid-19 salgını ile sarsılan ülke ekonomilerinin, toparlanma sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiğine dair yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan bir rapora göre, Covid-19 sonrasında ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 önemli engeli aşması gerekiyor.

12:40 Arkasspor'a yeni sambacı AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da sakatlığı nedeniyle bu sezon görev yapamayan Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo ile yollar ayrılırken, mavi-beyazlıların Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

11:31 Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

11:01 İzmir Ekonomi Üniversitesinden "daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı" tanı kiti İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Osman Doluca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına duyarlı, yanlış negatif sonuç verme riski düşük tanı kiti geliştirdiklerini bildirdi.

09:38 12,6 milyon konutun elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiden Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte enerjiye olan ihtiyacımız sürekli artarken, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizdeki toplam elektrik üretimindeki payı da her geçen gün artıyor.

09:15 Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaştı.

23:27 Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 130 milyonu geçti Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 130 milyonu aştı.

21:53 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 153 milyon 356 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 212 bini, iyileşenlerin sayısı 130 milyon 641 bini aştı.