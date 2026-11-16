Brezilya'da kadınlar finali karıştı: 3 kırmızı kart, kulüp polise gidiyor - Son Dakika
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Brezilya'da kadınlar finali karıştı: 3 kırmızı kart, kulüp polise gidiyor

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Brezilya\'da kadınlar finali karıştı: 3 kırmızı kart, kulüp polise gidiyor
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Brezilya\'da kadınlar finali karıştı: 3 kırmızı kart, kulüp polise gidiyor
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São Paulo'daki 20 yaş altı kadınlar finalinin 77. dakikasında sahadaki bir mücadelenin ardından başlayan tartışma yumruklu kavgaya döndü. Hakem bir Ferroviária oyuncusunu, Corinthians'ın teknik direktörünü ve bir yedek oyuncuyu ihraç etti. Maçı 2-0 Ferroviária kazandı; Corinthians polise ve federasyona başvuracağını açıkladı.

Brezilya'da oynanan 20 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası finali, sahada yaşanan kavga nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Corinthians ile Ferroviária arasında oynanan karşılaşmada futbolcular arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, bir oyuncunun rakiplerine yumruk attığı anlar maçın önüne geçti.

Olay, São Paulo 20 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası finalinin 77. dakikasında yaşandı. Corinthians forması giyen Gabi Jordi ile Ferroviária oyuncusu Miga arasında yaşanan mücadele, kısa sürede sert bir tartışmaya dönüştü.

İddiaya göre Jordi'nin yaptığı faulün ardından Miga tepki göstererek rakibine tekme attı. Jordi'nin de onu itmesiyle tansiyon yükseldi ve iki futbolcu birbirlerine tekme atmaya başladı.

Yaşanan gerginlik sırasında Miga, Jordi'nin yüzüne yumruk attı. Olayı gören futbolcular ve teknik ekip üyeleri kavgayı ayırmak için hızla sahaya yöneldi.

Ancak araya giren oyunculara rağmen gerginlik sona ermedi. Corinthianslı bazı futbolcuların Miga'ya doğru hamle yaptığı sırada genç futbolcu, bu kez başka bir rakibinin yüzüne yumruk attı.

Takım arkadaşları Miga'yı olay yerinden uzaklaştırırken hakem, Ferroviária oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Kavgaya müdahale eden Corinthians Teknik Direktörü Julia Passero da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yedek oyuncu Emy de aynı şekilde ihraç edildi.

Karşılaşma yaşanan olayların ardından yeniden başladı. Ferroviária, Gabi Pusch'un attığı iki golle mücadeleyi 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Ancak maçın ardından asıl gündem, sahada yaşanan yumruklu kavga oldu. Corinthians yönetimi, olayla ilgili yasal yollara başvuracağını açıklayarak polis raporu hazırlayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ferroviária oyuncusu Ana Carla Vitória Vianna Lima'nın, bilinen adıyla Miga'nın, sahadaki davranışlarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Corinthians yönetimi, sporun temelinde saygı, disiplin ve centilmenliğin bulunması gerektiğini vurgulayarak hiçbir şiddet eylemine müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti. Kulüp ayrıca olayın tüm yönleriyle araştırılması için São Paulo Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunacağını bildirdi.

Ferroviária cephesinden de yaşananlara ilişkin açıklama geldi. Kulüp, sahadaki şiddet görüntülerini kınarken Miga hakkında gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağını duyurdu.

Bununla birlikte genç futbolcuya kulüp bünyesinde tıbbi ve psikolojik destek sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, genç sporcuların gelişim sürecinde olduğu hatırlatılarak kulübün yalnızca disiplin önlemleriyle değil, destekleyici bir yaklaşımla da hareket edeceği ifade edildi.

Ferroviária, kadın futbolcuların spor dünyasında zaman zaman cinsiyetçilik ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığına da dikkat çekti. Kulüp, yaşanan olayın ciddiyetini kabul etmekle birlikte genç sporcuların içinde bulundukları koşulların da değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Ferroviária, Corinthians Teknik Direktörü Julia Passero'nun davranışlarını da eleştirdi. Kulüp, Passero'nun kavgayı yatıştırmak yerine kendi oyuncularına yöneldiğini ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, teknik direktörlerin genç futbolcular için örnek teşkil ettiği vurgulanırken Passero hakkında da yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Ferroviária yönetimi ayrıca karşılaşmanın o dakikalarında takımın 2-0 önde olduğunu ve şampiyonluk yolunda başarılı bir performans sergilediğini hatırlattı. Kulüp, sezonu namağlup tamamladıklarını, 15 galibiyet ve bir beraberlik alarak şampiyonluğa ulaştıklarını açıkladı.

São Paulo Futbol Federasyonu da finalde yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Federasyon, karşılaşmada yaşanan gelişmeleri yakından takip edeceğini ve konuyla ilgili süreci izleyeceğini bildirdi.

Brezilya'daki genç kadın futbolcuların şampiyonluk mücadelesi, yaşanan kavga nedeniyle gölgede kalırken gözler şimdi kulüplerin başlattığı hukuki ve disiplin süreçlerine çevrildi.

Brezilya'da kadınlar finali karıştı: 3 kırmızı kart, kulüp polise gidiyor
CorinthiansBrezilyaFutbolKavgaSon Dakika

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