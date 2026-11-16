Karadeniz\'de yük gemisi battı! 8\'i Türk 12 mürettebatın tamamı kurtarıldı

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Bulgaristan açıklarında battı. Sabah saatlerinde yardım çağrısında bulunan gemideki 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 12 mürettebatın tamamı, Bulgaristan'ın koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.

GEMİDEN SAAT 09.15'TE YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıdığı sırada Bulgaristan açıklarında battı.

Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olayda, gemi mürettebatı sabah saat 09.15'te batmakta olduklarını bildirerek yardım çağrısında bulundu.

Yardım çağrısının Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

8 TÜRK VE 4 AZERBAYCAN VATANDAŞI KURTARILDI

Bulgaristan'ın koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma operasyonunda sevindirici haber geldi. Gemide bulunan 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 12 mürettebatın tamamı sağ olarak kurtarıldı.

Böylece geminin batmasının ardından mürettebatın akıbetine ilişkin yaşanan endişe sona erdi.

TÜRKİYE DAHİL 3 ÜLKE OPERASYONA KATILDI

Arama kurtarma çalışmalarına Bulgaristan, Romanya ve Türkiye katıldı.

Operasyon kapsamında Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den ise birer olmak üzere toplam dört mayın karşı tedbir gemisi bölgeye sevk edildi.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı da arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

GEMİNİN BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bulgaristan basınında yer alan ilk haberlerde, 1988 yapımı yük gemisinin patlamanın ardından battığı iddia edilmişti.

Patlamanın deniz mayınından veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanmış olabileceği ihtimalleri üzerinde durulurken geminin batış nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

MISIR'A 3 BİN TON BUĞDAY TAŞIYORDU

Somali bayraklı "BETUL 8" adlı geminin, Marshall Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı olduğu ve aynı şirket tarafından işletildiği belirtiliyor.

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan geminin batmasına ilişkin incelemeler sürüyor.