Karadeniz'de yük gemisi battı! 8'i Türk 12 mürettebatın tamamı kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karadeniz'de yük gemisi battı! 8'i Türk 12 mürettebatın tamamı kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Karadeniz\'de yük gemisi battı! 8\'i Türk 12 mürettebatın tamamı kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
10 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Karadeniz\'de yük gemisi battı! 8\'i Türk 12 mürettebatın tamamı kurtarıldı
Haber Videosu

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisinin Bulgaristan açıklarında meydana gelen patlama sonucu battı. Patlamanın deniz mayınından veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanmış olabileceği ihtimalleri üzerinde durulurken kayıp 12 Türk mürettebat sağ olarak kurtarıldı.

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Bulgaristan açıklarında battı. Sabah saatlerinde yardım çağrısında bulunan gemideki 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 12 mürettebatın tamamı, Bulgaristan'ın koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.

GEMİDEN SAAT 09.15'TE YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıdığı sırada Bulgaristan açıklarında battı.

Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olayda, gemi mürettebatı sabah saat 09.15'te batmakta olduklarını bildirerek yardım çağrısında bulundu.

Yardım çağrısının Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

8 TÜRK VE 4 AZERBAYCAN VATANDAŞI KURTARILDI

Bulgaristan'ın koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma operasyonunda sevindirici haber geldi. Gemide bulunan 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 12 mürettebatın tamamı sağ olarak kurtarıldı.

Böylece geminin batmasının ardından mürettebatın akıbetine ilişkin yaşanan endişe sona erdi.

TÜRKİYE DAHİL 3 ÜLKE OPERASYONA KATILDI

Arama kurtarma çalışmalarına Bulgaristan, Romanya ve Türkiye katıldı.

Operasyon kapsamında Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den ise birer olmak üzere toplam dört mayın karşı tedbir gemisi bölgeye sevk edildi.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı da arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

GEMİNİN BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bulgaristan basınında yer alan ilk haberlerde, 1988 yapımı yük gemisinin patlamanın ardından battığı iddia edilmişti.

Patlamanın deniz mayınından veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanmış olabileceği ihtimalleri üzerinde durulurken geminin batış nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

MISIR'A 3 BİN TON BUĞDAY TAŞIYORDU

Somali bayraklı "BETUL 8" adlı geminin, Marshall Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı olduğu ve aynı şirket tarafından işletildiği belirtiliyor.

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan geminin batmasına ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
Okurların en beğendiği yorum

“onun bunun çocuu Ukrayna batırdı ama sorsan dünyaya kafa tutan supergucuz daha Ukrayna'ya dis geciremiyoruz”

Tüm yorumlar (10)
BulgaristanDenizcilikKaradenizGüvenlik3. SayfaRomanyaEkonomiUlaşımGüncelSomaliMısırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (10)

  • poyraz can poyraz can:
    onun bunun çocuu Ukrayna batırdı ama sorsan dünyaya kafa tutan supergucuz daha Ukrayna'ya dis geciremiyoruz 12 10 Yanıtla
    wazse2003 wazse2003:
    Yaprağım bize ne? Bulgar açıklarındaki Somali bayraklı gemi. Türkler Somali gemisinde çalışıyormuş. Vuran çalışanların seceresine mi bakacak. Bizimkiler gitmiş arıyor kendi vatandaşlarını vuran belli olunca da uyarı verilir. Yoksa benden vergi kaçırmak için Somali bayrağı takan gemi çokta umurumda olmaz. 11 3
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Muhtemelen ukraynanın işi. iyice dünyanın başına dert oldular... 3 1
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Bizi savaşa çekmek istiyorlar 1 0
    Pole star Pole star:
    Somali bayraklı, bize ne 0 0
  • S B S B:
    Bizzzzz Varya bizzzzz şey diyecektik KINIYORUZ 0 0
  • oguzhaneroglu0668 oguzhaneroglu0668:
    çok şükür çok.... 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Afrika’da altın hazinesi Dünya devleri harekete geçti Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Trump’ın son paylaşımı tedirgin etti Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:19:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Karadeniz'de yük gemisi battı! 8'i Türk 12 mürettebatın tamamı kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android