Son Dakika Misir Haberleri

01:16 17 Kasım 2020 Haberleri 17 Kasım 2020 Manşet Haberleri.

18:18 Mısır'da cinsel saldırılar 'feminist devrimi' tetikledi: Kadınlar sessizliklerini bozdu Kadınlara yönelik yaygın cinsel saldırı ve taciz olaylarına Mısır'da çok sayıda kadın sessizliklerini bozup sosyal medyadan hikayelerini paylaşarak yanıt vermeye başladı.

15:50 Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de izlediği mezuniyet töreninde asker ve polislerin yapmış oldukları güç gösterisi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

14:51 Son dakika: "Genelkurmay Çatı" davası istinaftan geçti Edinilen son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı "çatı davası" istinaftan geçti.

19:28 Mısır'da 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit bulundu Mısır’da arkeologlar, başkent Kahire’nin güneybatısındaki Sakkara nekropolünde yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit keşfetti.

16:13 Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir kişinin midesinde 6 bin 500 Mısır lirası bulundu.

12:53 Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisinin köpeği Benek ile eğlenceli anlarını paylaştı. Hadise, makyajsız doğal görüntüsüyle de takipçilerinden tam not aldı.

01:59 CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı evlere ve sanayilere verilen doğal gaz fiyatlarının düşmesi halinde bu durumu alkışlayacaklarını belirtti.

00:37 FBI'ın en çok aranan 10 kişi listesindeki, iki kızını öldürmekle suçlanan cinayet zanlısı yakalandı ABD'de 17 ve 18 yaşlarındaki iki kızını öldürmekle suçlanan ve FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan Yaser Abdel Said, cinayetlerden 12 yıl sonra yakalandı.

21:22 Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan MEB anlaşmasını onayladı Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacı ile imzaladığı sözde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

20:45 Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan deniz yetki anlaşmasını onayladı Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

17:13 BAE-İsrail normalleşmesini eleştiren ünlü karikatüristi "çizdiler" İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına hakaret içeren bir karikatür çizdiği iddiasıyla gözaltına alınan İmad Haccac, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edildi.

16:45 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,80 liradan satıldı.

16:04 TBMM Başkanı Şentop: "Darbecilere, Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz" TBMM Başkanı Şentop: "Darbecilere, Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El- Meshri ile bir araya geldi Şentop: "BM kararlarına aykırı faaliyet gösteren ülkelerin meşru hükümete saygı göstermelerini...

15:42 TBMM Başkanı Şentop-Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri basın toplantısı Basın toplantısı için gelinmesi TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop: "Libya'da uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, BAE, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına...

15:35 Umman Sultanı Al Said, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile ikili ilişkileri görüştü Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü.

15:17 TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile ortak basın toplantısında konuştu... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Libya'da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı...

15:11 Ata Tohumları depolanmaya başlandı Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi'nin sağlıklı tarımı desteklemek, yerel tohumu korumak, çoğaltmak, halka dağıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına başladığı Ata Tohumu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, aynı bölgede çiçek üretimi de artırılıyor.

14:45 Son dakika ekonomi: ANTBİRLİK'ten 200 milyon liralık yatırım Son dakika ekonomi haberi: Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), 6 fabrika ve bir güneş enerjisi sistemi projesini içeren 200 milyon liralık yatırım için çalışmalara başladı.

14:15 Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6) Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız gemisinin taciz edildiği iddialarının doğru olmadığının ortaya çıktığını, Fransa'nın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Şu anda biz Fransa'dan akılla, mantıkla, hukuka uygun davranmasını bekliyoruz.

12:41 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuru üzüm fiyatını açıkladı Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.

11:55 Mısır'da, seçimleri boykot eden 54 milyon kişinin savcılığa sevk edilmesi kararı alındı Mısır Ulusal Seçim Kurulu, meclisin alt kanadı olan Senato seçimlerinde oy kullanmayan yaklaşık 54 milyon Mısırlıyı savcılığa sevk etme kararı aldı.

11:47 Yeni Malatyaspor, Karim Hafez ile yeniden anlaştı Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Karim Hafez ile yeniden anlaştı.

11:23 Son dakika haberi... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 53 bini aştı Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 53 bin 21'e ulaştı.

11:13 "Evlatlarım" dediği güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmıyor Konya'da çocukluğundan bu yana kuş besleyen Muammer Yılmaz, 500'den fazla güvercinine 62 yıldır can yoldaşlığı yapıyor.

11:06 Uluslararası öğrencilere Saros Körfezi'nin doğal güzellikleri tanıtıldı Türk Kızılay Edirne Şubesi, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde uluslararası öğrenciler için Saros Körfezi'nde tekne turu düzenlendi.

10:56 Altıntaş'ta tarımda alternatif ürün üretimi Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde alternatif tarım ürünleri üretimi için Ziraat Odası Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

10:54 ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA HAYATINI KAYBEDEN İNGİLİZ ASKERİN KÜNYESİNE ULAŞILDI 1915 yılında yaşanan Çanakkale Savaşı sırasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki İngiliz asker Robert Chadwick'a ait künyeye 105 yıl sonra ulaşıldı.

10:46 Yeni Salah Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın radarında Falcao ve Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifler gelmeyince mecburen bu iki oyuncuyla yola devam etti.

10:25 Akdeniz güvenliğinde İtalyan etkisi Akdeniz'de en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip olan İtalya, kendisini coğrafyaya hakim kılan merkezi konumuyla Akdeniz'in sakin gücü olmaya devam ediyor.

09:58 Tekirdağ'da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı Tekirdağ'da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kurak geçen kışın ardından yaz yağışlarının da yetersiz kalmasıyla, bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karacahalil Göleti'nin yüzde 90'ı kurudu.

09:30 Son dakika haberi... ERZURUM Eğilmez Malazgirt zaferi birçok milletin kaderini değiştirmiştir Son dakika gündem haberi... Eğilmez: Malazgirt zaferi birçok milletin kaderini değiştirmiştirERZURUM Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, günümüzü dahi etkileyen Malazgirt Zaferi'nin birçok milletin kaderini değiştirdiğini söyledi.

09:30 TOKAT Köylüler mısırlarını domuzlardan korumak için gece nöbet tutuyor Köylüler mısırlarını domuzlardan korumak için gece nöbet tutuyorTOKAT merkeze bağlı Çubuklu köyü sakinleri, tarlalarındaki mısırı domuzlardan korumak için sabah saatlerine kadar silahlarıyla nöbet tutuyorlar.

09:27 Kolombiya'da bir girişimci engelli çocuklar için 3D yazıcıyla protez uzuv üretiyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Girişimcinin 3D yazıcıyla çalışması 3D yazıcının protez üretiminden detaylar Yusef Munoz ile röportaj 5 yaşındaki Mia Valentina Salinas'dan detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis Yusef Munoz'un girişimciliği ile kurulan "SUYAY" adlı platform, savaşta,...

09:21 Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ABD pazarına yoğunlaşıyor Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, sektörün hedef ülkelerinden ABD'ye vergisiz ve kotasız ihracat yapabilmek için Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması'nın (QIZ) hayata geçirilmesi konusunda lobi çalışmalarının yoğunlaşması gerektiğini belirtti.

06:11 Hamas, Gazze'nin sıkıntılarıyla ilgili Türkiye başta uluslararası görüşmeler yürütüyor Hamas, Gazze'ye uygulanan abluka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail ile yaşanan gerginlikle ilgili başta Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır olmak üzere uluslararası taraflarla görüşme yürüttüğünü duyurdu.

04:43 Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşmeyi desteklemek için "BAE-İsrail İş Forumu" açıldı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Avrupa'dan iş adamları, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşme anlaşmasını desteklemek için "BAE-İsrail İş Forumu" açtıklarını duyurdu.

03:29 Son dakika haberi | Mısır'da 19 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi Gelen son dakika haberlerine göre Mısır'da 19 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5 bin 317'ye yükseldi.

02:37 Son dakika haberleri... Kudüs Büyükelçisi Demirer'den Filistin davasına destek açıklaması Son dakika habere göre Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Türkiye'nin Filistin davasını ve iki devletli çözümü destekleme konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

00:41 Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile İyon Denizi için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2020 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid El-Meşri ile görüşecek, El-Meşri ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verecek.