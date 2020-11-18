Son Dakika Misir Haberleri

- 18.11.2020 01:16 17 Kasım 2020 Haberleri
17 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- 26.10.2020 18:18 Mısır'da cinsel saldırılar 'feminist devrimi' tetikledi: Kadınlar sessizliklerini bozdu
Kadınlara yönelik yaygın cinsel saldırı ve taciz olaylarına Mısır'da çok sayıda kadın sessizliklerini bozup sosyal medyadan hikayelerini paylaşarak yanıt vermeye başladı.
- 15.10.2020 15:50 Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı
Mısır'da Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de izlediği mezuniyet töreninde asker ve polislerin yapmış oldukları güç gösterisi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.
- 14.10.2020 14:51 Son dakika: "Genelkurmay Çatı" davası istinaftan geçti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı "çatı davası" istinaftan geçti.
- 20.09.2020 19:28 Mısır'da 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit bulundu
Mısır’da arkeologlar, başkent Kahire’nin güneybatısındaki Sakkara nekropolünde yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit keşfetti.
- 10.09.2020 16:13 Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı
Mısır'da şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir kişinin midesinde 6 bin 500 Mısır lirası bulundu.
- 29.08.2020 12:53 Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisinin köpeği Benek ile eğlenceli anlarını paylaştı. Hadise, makyajsız doğal görüntüsüyle de takipçilerinden tam not aldı.
- 28.08.2020 07:57 Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini aştı
Son dakika gündem haberi... Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 249'a yükseldi.
- 28.08.2020 01:59 CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı evlere ve sanayilere verilen doğal gaz fiyatlarının düşmesi halinde bu durumu alkışlayacaklarını belirtti.
- 28.08.2020 00:37 FBI'ın en çok aranan 10 kişi listesindeki, iki kızını öldürmekle suçlanan cinayet zanlısı yakalandı
ABD'de 17 ve 18 yaşlarındaki iki kızını öldürmekle suçlanan ve FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan Yaser Abdel Said, cinayetlerden 12 yıl sonra yakalandı.
- 27.08.2020 21:27 Doğu Akdeniz: Yunanistan Parlamentosu Mısır ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Yunanistan Parlamentosu Mısır ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı.
- 27.08.2020 21:22 Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan MEB anlaşmasını onayladı
Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacı ile imzaladığı sözde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.
- 27.08.2020 20:45 Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan deniz yetki anlaşmasını onayladı
Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.
- 27.08.2020 20:15 Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı
Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını onayladı. Ayrıca Atina hükümeti, Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'e karşılık olarak bir Navtex yayımladı.
- 27.08.2020 17:13 BAE-İsrail normalleşmesini eleştiren ünlü karikatüristi "çizdiler"
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına hakaret içeren bir karikatür çizdiği iddiasıyla gözaltına alınan İmad Haccac, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edildi.
- 27.08.2020 16:45 Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,80 liradan satıldı.
- 27.08.2020 16:04 TBMM Başkanı Şentop: "Darbecilere, Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz"
TBMM Başkanı Şentop: "Darbecilere, Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El- Meshri ile bir araya geldi Şentop: "BM kararlarına aykırı faaliyet gösteren ülkelerin meşru hükümete saygı göstermelerini...
- 27.08.2020 15:42 TBMM Başkanı Şentop-Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri basın toplantısı
Basın toplantısı için gelinmesi TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop: "Libya'da uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, BAE, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına...
- 27.08.2020 15:35 Umman Sultanı Al Said, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile ikili ilişkileri görüştü
Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü.
- 27.08.2020 15:17 TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile ortak basın toplantısında konuştu...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Libya'da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı...
- 27.08.2020 15:11 Ata Tohumları depolanmaya başlandı
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi'nin sağlıklı tarımı desteklemek, yerel tohumu korumak, çoğaltmak, halka dağıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına başladığı Ata Tohumu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, aynı bölgede çiçek üretimi de artırılıyor.
- 27.08.2020 14:45 Son dakika ekonomi: ANTBİRLİK'ten 200 milyon liralık yatırım
Son dakika ekonomi haberi: Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), 6 fabrika ve bir güneş enerjisi sistemi projesini içeren 200 milyon liralık yatırım için çalışmalara başladı.
- 27.08.2020 14:15 Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6)
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız gemisinin taciz edildiği iddialarının doğru olmadığının ortaya çıktığını, Fransa'nın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Şu anda biz Fransa'dan akılla, mantıkla, hukuka uygun davranmasını bekliyoruz.
- 27.08.2020 13:15 Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)
Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'deki sorunlara ilişkin, "Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız. Barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz.
- 27.08.2020 12:41 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuru üzüm fiyatını açıkladı Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.
- 27.08.2020 11:55 Mısır'da, seçimleri boykot eden 54 milyon kişinin savcılığa sevk edilmesi kararı alındı
Mısır Ulusal Seçim Kurulu, meclisin alt kanadı olan Senato seçimlerinde oy kullanmayan yaklaşık 54 milyon Mısırlıyı savcılığa sevk etme kararı aldı.
- 27.08.2020 11:47 Yeni Malatyaspor, Karim Hafez ile yeniden anlaştı
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Karim Hafez ile yeniden anlaştı.
- 27.08.2020 11:23 Son dakika haberi... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 53 bini aştı
Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 53 bin 21'e ulaştı.
- 27.08.2020 11:14 Rusya, nükleer endüstrisinin 75. yılını kutluyor
Rusya, bu yıl nükleer endüstrisinin 75'nci yıl dönümünü kutluyor.
- 27.08.2020 11:13 "Evlatlarım" dediği güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmıyor
Konya'da çocukluğundan bu yana kuş besleyen Muammer Yılmaz, 500'den fazla güvercinine 62 yıldır can yoldaşlığı yapıyor.
- 27.08.2020 11:06 Uluslararası öğrencilere Saros Körfezi'nin doğal güzellikleri tanıtıldı
Türk Kızılay Edirne Şubesi, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde uluslararası öğrenciler için Saros Körfezi'nde tekne turu düzenlendi.
- 27.08.2020 10:56 Altıntaş'ta tarımda alternatif ürün üretimi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde alternatif tarım ürünleri üretimi için Ziraat Odası Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.
- 27.08.2020 10:54 ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA HAYATINI KAYBEDEN İNGİLİZ ASKERİN KÜNYESİNE ULAŞILDI
1915 yılında yaşanan Çanakkale Savaşı sırasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki İngiliz asker Robert Chadwick'a ait künyeye 105 yıl sonra ulaşıldı.
- 27.08.2020 10:46 Yeni Salah Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın radarında
Falcao ve Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifler gelmeyince mecburen bu iki oyuncuyla yola devam etti.
- 27.08.2020 10:25 Akdeniz güvenliğinde İtalyan etkisi
Akdeniz'de en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip olan İtalya, kendisini coğrafyaya hakim kılan merkezi konumuyla Akdeniz'in sakin gücü olmaya devam ediyor.
- 27.08.2020 09:58 Tekirdağ'da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldı
Tekirdağ'da gölet kurudu, kalan su yaban hayvanları ile balıklara bırakıldıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kurak geçen kışın ardından yaz yağışlarının da yetersiz kalmasıyla, bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karacahalil Göleti'nin yüzde 90'ı kurudu.
- 27.08.2020 09:30 Son dakika haberi... ERZURUM Eğilmez Malazgirt zaferi birçok milletin kaderini değiştirmiştir
Son dakika gündem haberi... Eğilmez: Malazgirt zaferi birçok milletin kaderini değiştirmiştirERZURUM Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, günümüzü dahi etkileyen Malazgirt Zaferi'nin birçok milletin kaderini değiştirdiğini söyledi.
- 27.08.2020 09:30 TOKAT Köylüler mısırlarını domuzlardan korumak için gece nöbet tutuyor
Köylüler mısırlarını domuzlardan korumak için gece nöbet tutuyorTOKAT merkeze bağlı Çubuklu köyü sakinleri, tarlalarındaki mısırı domuzlardan korumak için sabah saatlerine kadar silahlarıyla nöbet tutuyorlar.
- 27.08.2020 09:27 Kolombiya'da bir girişimci engelli çocuklar için 3D yazıcıyla protez uzuv üretiyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Girişimcinin 3D yazıcıyla çalışması 3D yazıcının protez üretiminden detaylar Yusef Munoz ile röportaj 5 yaşındaki Mia Valentina Salinas'dan detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis Yusef Munoz'un girişimciliği ile kurulan "SUYAY" adlı platform, savaşta,...
- 27.08.2020 09:21 Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ABD pazarına yoğunlaşıyor
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, sektörün hedef ülkelerinden ABD'ye vergisiz ve kotasız ihracat yapabilmek için Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması'nın (QIZ) hayata geçirilmesi konusunda lobi çalışmalarının yoğunlaşması gerektiğini belirtti.
- 27.08.2020 07:31 Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı
Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 216 bin 558'e yükseldi.
- 27.08.2020 06:11 Hamas, Gazze'nin sıkıntılarıyla ilgili Türkiye başta uluslararası görüşmeler yürütüyor
Hamas, Gazze'ye uygulanan abluka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail ile yaşanan gerginlikle ilgili başta Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır olmak üzere uluslararası taraflarla görüşme yürüttüğünü duyurdu.
- 27.08.2020 04:43 Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşmeyi desteklemek için "BAE-İsrail İş Forumu" açıldı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Avrupa'dan iş adamları, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşme anlaşmasını desteklemek için "BAE-İsrail İş Forumu" açtıklarını duyurdu.
- 27.08.2020 03:29 Son dakika haberi | Mısır'da 19 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi
Gelen son dakika haberlerine göre Mısır'da 19 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5 bin 317'ye yükseldi.
- 27.08.2020 02:37 Son dakika haberleri... Kudüs Büyükelçisi Demirer'den Filistin davasına destek açıklaması
Son dakika habere göre Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Türkiye'nin Filistin davasını ve iki devletli çözümü destekleme konusunda kararlı olduğunu açıkladı.
- 27.08.2020 00:41 Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı
Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile İyon Denizi için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.
- 26.08.2020 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2020
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid El-Meşri ile görüşecek, El-Meşri ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verecek.
- 26.08.2020 23:55 Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'deki sağlık sistemi, Kovid-19'la mücadele edemeyecek durumda
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sağlık sisteminin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edemeyecek durumda olduğunu bildirdi.
- 26.08.2020 23:37 İsrail'den 'Türkiye Hamas üyelerine pasaport ve kimlik kartları verdi' iddiası
İsrailli üst düzey bir diplomat, Türkiye'nin 12'ye yakın Hamas üyesine İstanbul'da pasaport verdiğini iddia etti.
- 26.08.2020 22:21 Son dakika haberleri... Römorktan düşen şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Uşak'ta, mısır tarlasında çalışırken hareket halindeki traktörün römorkundan düşen şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.