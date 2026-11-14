Muçi ve Salah, kendi milli takımlarında da fark yarattı - Son Dakika
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Muçi ve Salah, kendi milli takımlarında da fark yarattı

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Muçi ve Salah, kendi milli takımlarında da fark yarattı
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Trabzonspor'un bu sezon sergiledikleri performansla dikkat çeken futbolcuları Ernest Muçi ve Muhammed Salah, milli takımlarında da fark yarattı. Muçi, Arnavutluk’un Finlandiya’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı şık golle büyük beğeni toplarken Salah da Mısır’ın Malavi’yi 5-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

Trabzonspor’da bu sezon ortaya koydukları performansla bordo-mavili takımın hücum hattında önemli rol üstlenen Ernest Muçi ve Muhammed Salah, milli takımlarında da başarılı grafiklerini sürdürdü. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavililerin iki yıldızı, milli arada ülkelerinin aldığı galibiyetlere golleriyle katkı sağladı.

MUÇİ’NİN GOLÜ DİKKAT ÇEKTİ

UEFA Uluslar Ligi’nde Arnavutluk’un Finlandiya’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Ernest Muçi, attığı golle futbolseverlerin büyük beğenisini topladı. Çok sayıda paylaşım alan ve övgü dolu yorumlar yapılan gol, UEFA EURO’nun resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Trabzonspor Kulübü de başarılı futbolcusunun golüne sosyal medya hesaplarında yer verdi. Karşılaşmada 4 şutunun 3’ünde isabet sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, 2 başarılı çalım atarken yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.

14 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 12’si ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev alan Ernest Muçi, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bordo-mavililerin hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Arnavut futbolcu, geride kalan süreçte 10 gole doğrudan katkı sağladı. Özellikle Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaptığı 3 asistle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olan Muçi, yükselen performansını milli takıma da taşıdı.

GEÇEN SEZONKİ ASİST SAYISINA ULAŞTI

2025-2026 sezonunu toplam 15 gol ve 7 asistle tamamlayan Ernest Muçi, bu sezon da skor üretkenliğiyle ön plana çıktı. Geçen sezon 22 gole doğrudan katkı sağlayan Arnavut futbolcu, henüz sezonun ilk bölümünde geçen sezonki asist sayısına ulaştı. Muçi, hem gol hem de asistleriyle Trabzonspor’un önemli isimlerden biri oldu.

Muçi ve Salah, kendi milli takımlarında da fark yarattı

SALAH’TAN 2 GOL, 6 KİLİT PAS

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu’nda Mısır’ın Malavi’yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Salah, attığı 2 gol ve sergilediği performansla dikkat çekti. Karşılaşmanın 84’üncü dakikasında fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcu, 90+5’inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu belirledi. Karşılaşmada verdiği 6 kilit pasla bu alanda maçın en iyi ismi olan Salah, 6 şutunun 4’ünde isabet sağlarken yüzde 83 pas isabetiyle oynadı. Trabzonspor’da bu sezon gol ve asistleriyle ön plana çıkan Mısırlı yıldız, milli takımda da etkili performansını sürdürdü.

Muçi ve Salah, kendi milli takımlarında da fark yarattı
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