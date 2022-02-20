Son Dakika Trabzonspor Haberleri

18:13 Maçın spikeri bile dondu kaldı! Alanya-Trabzonspor karşılaşmasına damga vuran an Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 10. dakikasında maçı izlemek için ağaca tırmanan taraftarlar, yayıncı kuruluş ekranlarına yansıdı. Mücadeleyi anlatan spiker, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

13:28 UEFA sıralaması hayrete düşürdü! Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi UEFA kulüpler sıralamasında şubat 2022 tarihli son güncellemeye göre Türk takımlarının sıralamadaki yerleri belli oldu. Dört büyüklerden Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e giremedi.

20:22 Trabzonsporlu taraftarlar bayram edecek! Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yıldız futbolcusu Nwakaeme ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, 32 yaşındaki yıldızla 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

00:41 Durum çok vahim! Fenerbahçe yenildi, UEFA sıralamasında Türkiye dibe vurdu Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 yenilmesinin ardından Türkiye, UEFA sıralamasında 4 sıra gerileyerek 19. sıraya yerleşti. Ülke puan sıralamasında ilk 15'te yer alan ülkeler, 2 takımlarını Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderiyor.

14:49 Yayın ihalesinde verilen teklifler ortaya çıktı! Rakamlar çok düşük Süper Lig'de yeni naklen yayın ihalesi süreci devam ediyor. Yayıncı kuruluşların teklifleri kabul görmedi. Tüm paketler için iki kuruluş teklif verdi. Ancak gelen teklifler geçmiş anlaşmalara göre düşük kaldı.

10:46 34'lük Hamsik'e çılgın teklif! Trabzonspor'a servet önerdiler Trabzonspor'un Marek Hamsik için ara transfer döneminde astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı. Adı açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, Marek Hamsik için Trabzonspor'un kapısını 4 milyon euro gibi bir rakamla çaldı.

17:59 Rıdvan Dilmen ekranlarda neden yok? Görüştüğü yeni kanal bomba etkisi yaratacak Rıdvan Dilmen'ın TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programı iki haftadır ekranlara gelmiyor. Programın sponsorunun sponsorluktan çekildiği ve bu sebeple programın yayından kaldırıldığı öne sürüldü. Öte yandan Dilmen'in yakın çevresine sağlık sorunları sebebiyle sık sık Londra'ya gitmesi gerektiğini ve bu sebeple yayınlara ara verdiğini söylediği belirtildi. Ünlü yorumcunun kısa süre içerisinde ekranlara dönmesi beklenirken, yayıncı kuruluş beIN Sports'la görüşmelere başladığı iddia edildi.

11:39 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın ihalesinde umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız Son dakika: Süper Lig yayın ihalesi için verilen teklifler beklentileri karşılamadı. Kulüplerin önerisi üzerine Süper Lig TV'nin kurulması gündeme geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili, "Medya kuruluşlarına süre verdik. Yayın ihalesinde umduğumuzu bulamasak Süper Lig TV'yi kuracağız" açıklamasında bulundu.

17:10 Tribünde kalp krizi geçirip ölen taraftar, toprağa verildi TRABZONSPOR'un sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünde izlerken kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eyüp Yusuf (45), Araklı ilçesinde toprağa verildi.

20:54 Trabzon'da Visca şov! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u Visca'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Lider bordo-mavililer, bu galibiyetle 2. sıradaki yeşil-beyazlılarla arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

11:37 Trabzonspor - Konyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lig birincisi Trabzonspor ile kendisine en yakın rakibi Konyaspor arasındaki oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.

14:59 Süper Lig karışacak! Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı Sezon sonunda mukavelesi bitecek Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş yapmaması Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Ezeli rakiplerden gelen teklifleri dinleyen Ferdi'nin, Trabzonspor'a yakın olduğu ileri sürüldü.

00:48 Eski Trabzonsporlu transferi bozdu! Tek bir sözüyle yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gitmedi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği sol bek Ghislain Konan'ın transferini eski Trabzonsporlu Zokora'nın engellediği ortaya çıktı. Vatandaşına, "Fenerbahçe'ye gitme" diyen Fildişi Sahilli futbolcunun sözleri üzerine Konan'ın sarı-lacivertlilere imza atmadığı öne sürüldü.

22:21 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 77. dakikada, yeni transfer Kouassi attı.

16:49 Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki fark şaşkınlık verici Süper Lig'de 24. hafta itibarıyla Süper Lig ekiplerinin yayın gelirinden kasasına koyduğu rakam belli oldu. Buna göre düşme potasıyla arasında yalnızca 3 puan fark kalan Galatasaray, 167.8 milyon lirayla en büyük payı alırken, lider Trabzonspor ise 129.5 milyon lira kazandı.

13:03 İki dev birbirine girdi! Uğurcan Çakır'ı Trabzon'da tutmak artık imkansız Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı Almanya'dan Dortmund ve Leipzig istiyor. İki Alman devi, Uğurcan için minimum 20 milyon euro belirleyen Trabzonspor'un talebine sıcak bakıyor.

12:45 Süper Lig yayın ihalesi için üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı Şu ana dek Süper Lig yayın ihalesine katılabilmek için 'Şartname' alan üç kurum oldu. Bu medya kuruluşları beIN Sports, Saran Holding ve Turkuvaz Medya.

18:34 Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran, 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçından sonra hakem Zorbay Küçük hakkında çok sert ifadeler kullandı. Taşkıran, "Maçın içinde anladım durumu, takdir haklarını Trabzonspor'dan yana kullanıyor. Biz de ekmek parası için oynuyoruz. Trabzonspor'un kaliteli bir oyunu var. Ama hakemin öyle bir yönetişi var ki! Uğurcan'ı bir kere bile uyarmadı" dedi.

17:57 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında üyelerden Hulusi Belgü'nün kendisi için dediği sözlere kürsüden çok sert cevap verdi. Koç yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem! Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim!" diye konuştu.

17:09 Spor dünyası ve dört büyüklerden koronaya yakalanan Erdoğan çifti için geçmiş olsun mesajı Spor federasyonları, dört büyük kulüp ve diğer kulüpler, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

10:18 Kanlar içinde kalan eşinin iddialarına Özer Hurmacı'dan cevap geldi: Hepsi yalan, o beni ısırdı Mihriban Hurmacı'nın futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yüzünün kanlar içerisinde kaldığı fotoğrafları paylaşan Mihriban Hurmacı, şikayetçi oldu. İddiaların hedefindeki Özer Hurmacı'nın avukatından cevap geldi. Açıklamada, "Sinir krizi geçiren Mihriban Hurmacı, müvekkilimin parmağını ısırmaya başlamıştır. Bunun üzerine kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuştur. Özer Hurmacı'ya 3 dikiş atılmıştır" denildi.

18:03 Trabzonspor'da koronavirüs depremi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun testi pozitif Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

20:31 TFF'den herkesi şaşırtan karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar 20 Şubat 2022'de Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın ihalesine çıkacak Türkiye Futbol Federasyonu sürpriz bir karara imza attı. TFF, Süper Lig'in yayın ihalesinin şartnamesine muhammen bedel bir nevi taban fiyat koymadı. Yıllık 250 milyon dolar gelir beklenen ihale 4 ana paketten oluşacak. Paket 1 olarak isimlendiren grubun tamamını satın alan kurum, en güçlü tek yayıncı olacak.

13:07 Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor Yabancı sayısının her sezon kademeli olarak düşmesi kuralında geri adım atmayan TFF, yerli oyuncularının aldığı sürenin artışıyla ilgili paylaştığı istatistikle tepkileri üzerine çekti. Futbolseverler, mecburen yerli futbolculara dönüş yapılmasının başarı olarak gösterilmesine çok sert eleştiriler getirdi.

17:33 Fenerbahçe'den TFF'ye ortalığı karıştıracak Trabzonspor başvurusu: Soruşturma başlatın Fenerbahçe, Trabzonspor'un resmi internet sitesinde yer alan "2010/2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" ifadesinin düzeltilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-lacivertliler, TFF'ye gönderdiği yazıda "Trabzonspor aleyhinde gerekli disiplin soruşturmalarının başlatılmasını ve sonuçları hakkında Kulübümüze bilgi verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz." ifadelerini kullandı.

22:38 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi! Galatasaray üzüldü, Trabzonspor sevindi Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mısır, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Fildişi Sahili'ni penaltılarda 5-4 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonucun ardından turnuvaya veda eden Fildişi Sahili'nde forma giyen Trabzonsporlu Jean Kouassi, Adana Demirsporlu Simon Deli ve Sivassporlu Max Gradel takımlarına dönecek. Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed ise turnuvada yoluna devam edecek.

16:58 Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Son dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Bordo-Mavililer 19 yaşındaki Milli forvet için Altınordu'ya 600 bin euro fesih ödemesi yaptı.

21:28 Victor Nelsson'dan takım arkadaşlarına tarihe geçecek ayar: Aptalca hatalar yapıyoruz Galatasaray'ın savunmacısı Victor Nelsson, Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçtan sonra takım arkadaşlarına fena patladı. Nelsson, "Daha çok kişisel hatalardan, aptalca goller yiyoruz. Daha fazla şey söyleyemiyorum" dedi.

20:59 Liderden müthiş geri dönüş! Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray, ilk yarıyı Cicaldau'nun penaltı golüyle 1-0 üstün kapattı, ancak ikinci yarıda kabusu yaşadı. Trabzonspor 84'te Bakasetas'la eşitliği yakaladı, 90'da Visca galibiyet golünü kaydetti

20:04 O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor Galatasaray-Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır'In kurtarışı damga vurdu. Berkan'ın sert şutunda ters ayakta yakalanan Uğurcan, müthiş bir reflekse topu kurtardı. Uğurcan'ın kurtarışı gündemi salladı.

15:51 Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında yaptığı ankette Galatasaraylı taraftarları çıldırttı. Gökbakar açtığı ankette, "Galatasaray-Trabzonspor maçını kim kazanır?" sorusu yöneltti ancak Galatasaray'a ihtimal açmadı. Taraftarlardan ağır yorumlar geldi.

15:10 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları çıldırttı! Deniz Ateş Bitnel'den olay yorum Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçına Atilla Karaoğlan atandı. İki takım taraftarları da bu isme karşı çıktı. Ancak Galatasaraylılar çok daha ağır tepkiler gösterdi. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel bu atama için, "Eyvah eyvah" yorumunu yaptı

15:51 Süper Lig'de üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Son 16 Turu müsabakaları programı belli oldu. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor karşılaşmasının da 22 Şubat Salı günü oynanacağı açıklandı.

21:23 Trabzon'da olay! Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Giresunspor maçında 32. dakikada oyundan alındı. Yerini yeni transfer Puchacz'a bırakan Hüseyin, arkadaşının elini sıkmadan doğrudan soyunma odasına koştu.

15:36 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte maliyeti Rus ekibi CSKA Moskova, Lille forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yusuf'un satın alma ücreti 12.5 milyon euro.

17:44 Resmiyet kazandı! Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu Rus ekibi CSKA Moskova, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ve Lazio'nun forveti Vedat Muriqi'i kadrosuna kattı. Lille ve Lazio kulüpleri, anlaşmanın sağlandığı açıkladı.

17:51 Lider için kötünün iyisi! Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı Karşılaşmada 20. dakikada perdeyi Leke James açtı. Nijeryalı forvet, Uğurcan'ın elinden kaçırdığı topu tamamladı. Abdülkadir Ömür, şık golle 24'te skoru eşitledi. İkinci yarı bastıran kar yağışından sonra takımlar zorlandı. Skor değişmeyince lider Trabzon, Sivas'ta 2 puan bıraktı. Zorlu hava şartlarında Trabzonspor için 1 puan teselli oldu.

16:43 Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladı TFF, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası, ardından Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ın limitinin Fenerbahçe ve Galatasaray'dan az olması dikkat çekti.

15:38 Tarihte aynısı bir kez yaşandı! Üç büyükler hocasız Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Süper Lig tarihinde 47 yıl sonra bir ilk yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı sezonda hoca değişikliğine gitti

10:17 Trabzonspor'un yıldızına iki teklif var! Eski takımı da geri istiyor Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Vitor Hugo, iki kulübün transfer radarına girdi. İtalya ve Brezilya'dan talibi olan Brezilyalı stoperin transferine şimdilik izin çıkmadı.

10:09 Bordo mavililerde transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, Polonyalı milli sol bek Tymoteusz Puchacz'la anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncunun bugün Trabzon'a geleceği öğrenildi.

10:03 Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, Polonyalı milli sol bek Tymoteusz Puchacz'la anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu bugün Trabzon'a gelecek.

23:09 Abdullah Avcı'dan zafer sonrası Trabzonspor taraftarına müjde: Yeni transferimiz yolda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan Yeni Malatya maçından sonra taraftara transfer müjdesi verdi. Avcı, "Puchacz aksilik olmazsa yarın ya da pazar günü burada olur" dedi.

22:37 Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen'den ses getiren isyan: Bunun dünyada benzeri yok Rıdvan Dilmen, Caner Erkin 3 maçlık cezasını çektikten sonra indirime giden TFF'yi topa tuttu. Dilmen, "Küfür falan etmiyor. 3 maç ceza veriyorsunuz. Bodrum ve Alanya maçlarında adam cezasını çekiyor, sonra 1 maça indiriyorsunuz. Caner'e borcunuz var, ödeyecek misiniz? Bunun dünyada benzeri yoktur" dedi.

22:14 Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç Özbir, topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı Yeni Malatya'nın kalecisi Ertaç Özbir, Trabzon maçının bitiş düdüğüyle topu hakem Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı. Ertaç, Aydınus'un yanına koşup özür diledi. Ardından renkli görüntüler ortaya çıktı.

21:07 Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum: Siz bulaşmayın Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonsporlu Peres'in Karim Hafez'in yüzüne yaptığı hamlede kart çıkarmayan Fırat Aydınus'u eleştirdi. Dilmen, bu pozisyon üstünden hakemleri uyarı yaptı. Ünlü yorumcu, "Trabzonspor'un şampiyonluğuna siz bulaşmayın. 'Hakemler şampiyon yaptı' dedirtmeyin. Tartışılacak hiçbir yanı yok, kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

20:29 Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! Fırat Aydınus'un kararı rakipleri çıldırttı Malatyalı Karim Hafez, Trabzonsporlu Bruno Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Darbe sonrası Hafez'in burnu kanadı. Futbolseverler, Peres'in bilinçli şekilde yumruk attığı görüşünde yorumlar yazdı. Kartına başvurmayan Fırat Aydınus'a da çok sert tepki gösterildi.

18:54 Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık: Ülkenin nüfusu kaç? Trabzonspor'da Edin Visca için imza töreni düzenlendi. Her yeni transferden forma almasını isteyen Ağaoğlu, Visca'ya da bu adeti hatırlattı. Bosna Hersek'in nüfusunu soran Ağaoğlu, Visca'ya 3 bin forma yazdı. Ardından Boşnak yıldızla yaptığı pazarlık, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

10:44 Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'da, bir dönem yıldızı parlayan Abdulkadir Parmak takımdan ayrılıyor. Arkadaşlarıyla vedalaşan 27 yaşındaki orta sahanın yeni takımı kısa sürede belli olacak.

07:25 Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihe geçecek gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, dondu kaldı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük bir gafa imza attı. Ağaoğlu Visca'ya, "Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?" dedi. Ne diyeceğini bilemeyen Boşnak yıldız utancından cevap veremedi.

16:21 Son Dakika: Edin Visca resmen Trabzonspor'da! Taraftarları heyecanlandıran bir mesaj var Son dakika: Trabzonspor, Edin Visca transferini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'un, "Kanatlarımıza dikkat edin" açıklaması taraftarda heyecan yarattı. İki kulübün başkanı ve Edin Visca, basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı.

16:26 Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi Toplam 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Beşiktaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.

14:03 Fransa macerası bitti! Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın Lens ile yapılacak kupa maçında son kez forma giyeceği iddia edildi. Milli yıldızın hangi takıma transfer olacağı ise merak konusu oldu

13:47 Daha 24 saat dolmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor Trabzonspor'un Dinamo Batumi'den kiralamak için anlaşmaya vardığı Irakli Azarovi, dün akşam şehre gelmişti. Gürcü sol bek ve kulübü pazarlıklarda son anda fiyat artırınca transfer çıkmaza girdi.

20:08 Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Riva Tesisleri'ndeki toplantıda kullandığı ifadelerden dolayı Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı. Ağaoğlu'nun koronavirüse yakalanan Koç üstünden TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yaptığı "Ali Koç'la yakın oturmuştunuz. MHK Başkanı'nın yanında oturuyorsunuz. MHK Başkanı bize lazım" uyarısı tepki çekti.

21:30 Transferin merkezindeki Edin Visca'dan bomba paylaşım! Herkesi heyecan sardı Fenerbahçe ve Trabzonspor'un teklif yaptığı Edin Visca'nın uçaktan yaptığı paylaşım transferin rengini belli etti. Bordo-Mavili taraftarlar Boşnak yıldızın attığı paylaşımla heyecana kapıldı.

21:14 Milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan büyük imza! Yeni adresiyle çok şaşırtacak Galatasaray'ın gündemindeki Yusuf Yazıcı'nın adresi İngiltere oluyor. Suudi Arabistan veliaht prensinin satın aldığı Newcastle, Yusuf'u Lille'den almak için harekete geçiyor.

14:52 Bombayı dört büyükler değil Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer Kayserispor, Karagümrük'ün 15 maçta 7 gol atan İtalyan orta sahası Bertolacci'yi renklerine bağladı. Dört büyüklerin peşinde olduğu Bertolacci, bu tercihiyle hayli şaşırttı.

17:08 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz davasının kumpas olduğunu, Trabzonspor'un ısrar etmesi halinde sıkıntıya gireceğini ifade etti. Koç, "Trabzonspor'a sesleniyorum. Allah'ınızı seversiniz vazgeçin. UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin. Siz sıkıntıya girersiniz" dedi.

15:18 Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamış Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Toplantısı'nda hakemlerle ilgili konuşurken ezeli rakiplere ağır göndermeler yaptı. Çebi, "Galatasaray'dan sonra bakıyorum Trabzonspor da ağlamaya başlamış" ifadeleriyle dikkat çekti.

07:33 Canlı yayında büyük gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla alakalı olarak Hasan Ali Kaldırım'ın "Ayağımdan elime çarptı. Orada penaltı verilse, bütün Türkiye şey yapardı yani... Basit pozisyon, bence bunu burada sormanız ayıp." sözlerine yayıncı kuruluş moderatörü Güntekin Onay tepki gösterdi. Onay, "Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor." ifadelerini kullandı.

21:23 Fenerbahçe'nin pabucunu dama attılar! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le golsüz beraber kaldı. Tarihi bir performansa imza atarak ligin ilk yarısını 46 puanla lider bitiren bordo-mavililer, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puan topladığı sezonu geride bıraktı ve ilk yarıda en fazla puan toplayan takım unvanını eline geçirdi.

20:49 Trabzon'da sessiz gece! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla, bordo-mavililer puanını 46'ya yükselterek en yakın rakibi Konyaspor'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 10'a yükseltti. Emre Belözoğlu göreve geldiğinden bu yana henüz mağlubiyet görmeyen turuncu-lacivertliler ise puanını 33'e çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu.

16:28 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali hayrete düşürdü Süper Lig'in 18. haftasının sona ermesiyle şampiyonluk oranları güncellendi. Deplasmanda Altay'ı mağlup eden lider Trabzonspor'un oranı 1.07'ye kadar gerilerken, Konyaspor 12.00 oranla bordo-mavililerden sonra şampiyonluğun en güçlü adayı. Galatasaray ise 50.00'lık oranıyla zirveye en uzak takımlar arasında.

11:14 "En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 yendiği maçta Cebrail'den yediği şık gol için, "Çok güzel yedim" diyen Uğurcan, buna rağmen Avrupa ve Süper Lig'in en iyisi oldu. Şu anda Uğurcan'dan daha yüksek kurtarış yüzdesine sahip başka bir kaleci yok.

10:45 Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, "Visca'yı Türkiye'den 2 takım istiyor" açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çevrildi. İki takım taraftarları Gümüşdağ'dan gelen açıklamayla Visca'yı beklemeye başladı. Futbolseverler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için tutuştuğu savaşı bu kez Visca'da izleyecek.

23:41 "Şampiyonluğu hayırlı olsun" diyen Rıdvan Dilmen fena patladı: Hadi güle güle Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un Altay'ı 2-1, Adana Demirspor'un da Galatasaray'ı 2-0 yendiği mücadeleleri Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Bordo-mavilileri şampiyon ilan eden Dilmen, İstanbul'un devlerini sert eleştirdi. Ünlü yorumcu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forsa etti. Rotasyon, rotasyon, rotasyon hadi güle güle" dedi.

22:54 Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Altay karşısında 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Cebrail Karayel'den yediği golü yorumlayan milli kaleci, "Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.

21:50 Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer bu sonuçla puanını 45 yaparken en yakın rakibi Konyaspor'a da maç fazlasıyla 12 puan fark attı.

17:02 Şampiyonluk oranlarında tarihi fark! Listede yeni favoriler var Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un yeri iyice sağlamlaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise dibi gördü. Geçen hafta favoriler arasına giren Başakşehir ve bu hafta listeye eklenen Konyaspor'a bir hayli ihtimal verildi.

14:11 Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı, 3 büyüklerden ilk 3'e girebilen çıkmadı. Televizyon programlarında puan tablosu ekrana sığmadığı için liste iki parçaya bölündü. Zirveye alışık olan Galatasaray ilk 10'da yer almadı. İlk 10 dışında kalan Galatasaray'ın bu durumu taraftarları da hayli şaşırttı.

11:18 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans Trabzonspor'un sezon başında orta sahasına kattığı Marek Hamsik, Hatayspor maçında zirveye çıktı. Alındığında 'Yaşlı' denilen Hamsik, 12.17 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Slovak yıldız pas isabetinde de zirveyi gördü.

19:00 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Hatayspor'da isyan var: 2 tane net penaltımız var Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Erdoğan, "İki tane net penaltımız var. Edgar Ie'nin Diouf'u düşürmesi ve Denswil'in elle oynaması var. VAR neye göre değerlendiriyor anlamıyorum. Biz gelince VAR hemen penaltı veriyor. Bu konuda üzgünüm." dedi.

22:02 27 maçlık serisi son bulan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bordo-mavililerde karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi rakiple ilgili ve Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Verileri yukarı doğru çıkan bir takım ve buna göre hazırlandık. Detaylı bir şekilde çalıştık." dedi.

16:02 Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı Antalyaspor ile Trabzonspor U19 takımları arasındaki maç adeta göl üstünde oynandı. Genç futbolcuların ayakta durmakta zorlandığı ve sakatlanma tehlikesi atlattığı maçın oynanmasına izin veren TFF'ye tepki yağıyor. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu bu görüntüyle ilgili çok sert bir paylaşım yaptı.

14:43 Yeni Yattara formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldız Bordo-Mavililer, Nijeryalı hücum jokeri Jean Evrard Kouassi'yi bonservis ödemeden kadrosuna kattı. 27 yaşındakı yıldızla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık ücreti de hayli uygun. Kouassi'nin oyun stili efsane futbolcu Yattara'ya benzetiliyor.

18:12 Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detayları Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki sol kanat, gece saatlerinde Trabzon'a geçerek kendisini 3.5 yıl boyunca bordo-mavili renklere bağlayan imzayı atacak. Bonservis ödenmeyecek olan Kouassi, Trabzonspor'dan yıllık 700 bin euro kazanacak.

15:06 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı 15. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor ile üç büyükler arasındaki makas iyice açıldı.

12:09 Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor Vitor Pereira'nın gelişiyle uzun süre sonra oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu bitecek mukavelesini henüz uzatmadı. Ferdi'nin aile faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha sıcak olduğu ileri sürüldü.

13:49 Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı eşini çok kıskandırdı Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Demirspor maçından sonra kulübü etiketleyerek, "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" mesajı paylaştı. Eşi Kübra Çakır da bu paylaşıma 'kıskançlık' emojisi bırakınca çift arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı.

11:07 Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi Son dakika: Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

19:09 Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı Fenerbahçe, Trabzonspor Genel Kurulu'nda açılan "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartına sosyal medyadan cevap verdi. Şampiyonluk kupasını paylaşan sarı-lacivertliler, "Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşıma büyük ilgi gösterirken binlerce yorum yaptı.

16:06 Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile Süper Lig'in 15. haftasında yapılan atamalar dikkat çekti. TFF, 4 büyüklerle sıkıntı yaşayan hakemleri uzun süre sonra maçlarına atadı. Bu hafta da gündemi hakem konusu işgal edecek.

14:58 İtalyan basınına konuşan Ahmet Ağaoğlu bombayı patlattı! Trabzon'a yıldız geliyor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan medyasına röportaj verdi. Siopis ve Bakasetas'tan çok memnun olduklarını belirten Ağaoğlu, bir Yunan futbolcunun daha yolda olduğunu ifade etti.