UEFA Konferans Ligi'nde tek Türk temsilcisi Trabzonspor, CSKA Sofya'ya konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Ligde mücadele eden tek Türk ekibi Trabzonspor, TSİ 23.00'te Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımına konuk olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın TSİ 23.00'te Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak.
Ligde dördüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:
Yarın:
18: 30 Kairat (Kazakistan)-Mjallby (İsveç)
20: 45 Ajax (Hollanda)-Thun (İsviçre)
20: 45 Brann (Norveç)-Aarhus (Danimarka)
20: 45 Brighton (İngiltere)-Universitatea Craiova (Romanya)
20: 45 Egnatia (Arnavutluk)-Lincoln Red (Cebelitarık)
20: 45 Hearts (İskoçya)-Monaco (Fransa)
20: 45 Iberia (Gürcistan)-Getafe (İspanya)
20: 45 Jablonec (Çekya)-Lugano (İsviçre)
20: 45 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Riga (Letonya)
20: 45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Trabzonspor
23: 00 Borac (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya)
23: 00 Braga (Portekiz)-KuPS Kuopio (Finlandiya)
23: 00 Freiburg (Almanya)-Twente (Hollanda)
23: 00 Hajduk Split (Hırvatistan)-Sint-Truidense (Belçika)
23: 00 Inter Escaldes (Andorra)-Kopenhag (Danimarka)
23: 00 Gent (Belçika)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23: 00 Nordsjaelland (Danimarka)-Panathinaikos (Yunanistan)
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