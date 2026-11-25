Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, 41 ile yeni vali atandı. Karar kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı ve ilgili kurumların üst düzey yönetim kadrolarında da görev değişikliğine gidildi.

14 VALİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINDI

Karara göre Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

İZMİR, GAZİANTEP, KAYSERİ VE HATAY'IN VALİLERİ DEĞİŞTİ

Atama kararıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Kayseri Valiliğine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı Tekirdağ Valiliğine, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise Hatay Valiliğine getirildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber Balıkesir Valiliğine, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Gaziantep Valiliğine, İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliğine, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da İzmir Valiliğine atandı.

KARS, SAKARYA VE SİVAS'A YENİ VALİLER

Tokat Valisi Abdullah Köklü Kars Valiliğine, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer Tokat Valiliğine, Batman Valisi Ekrem Canalp Sakarya Valiliğine, Edirne Valisi Yunus Sezer Batman Valiliğine, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Edirne Valiliğine, İçişleri Bakanlığı eski hukuk müşaviri Ahmet Dilsiz ise Bitlis Valiliğine getirildi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay Sivas Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan Iğdır Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen Bolu Valiliğine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise Elazığ Valiliğine atandı.

ÇOK SAYIDA İLDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kararname kapsamında Muş Valisi Avni Çakır Kütahya Valiliğine, Kastamonu Valisi Meftun Dallı Muş Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır Kastamonu Valiliğine, Isparta Valisi Abdullah Erin Malatya Valiliğine, Bartın Valisi Nurtaç Arslan Isparta Valiliğine, Çorum Valisi Ali Çalgan Bartın Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut ise Çorum Valiliğine getirildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Kırklareli Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş Yozgat Valiliğine, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek Şırnak Valiliğine, Artvin Valisi Turan Ergün Kırşehir Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç ise Artvin Valiliğine atandı.

KAHRAMANMARAŞ, ÇANAKKALE VE MUĞLA'DA VALİLER DEĞİŞTİ

Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni Bayburt Valiliğine, Kütahya Valisi Musa Işın Kahramanmaraş Valiliğine, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Çanakkale Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk Zonguldak Valiliğine, İstanbul Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ise Burdur Valiliğine getirildi.

İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş Amasya Valiliğine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal Karabük Valiliğine, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Giresun Valiliğine, Malatya Valisi Seddar Yavuz Muğla Valiliğine, Kilis Valisi Ömer Kalaylı Ağrı Valiliğine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar ise Kilis Valiliğine atandı.

AFAD BAŞKANLIĞINA ÖNDER BOZKURT ATANDI

Atama kararıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında da görev değişikliğine gidildi. Hatay Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan'ın yerine Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanı olarak görevlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA ÜST DÜZEY ATAMALAR

Karar kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına getirildi.