Çin'in Tibet bölgesinde yetişen ve "Siyah Pırlanta" adıyla bilinen nadir elma türü, hem sıra dışı görünümü hem de yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Ek sulama ve kimyasal ilaçlama gerektirmeden yetişebildiği belirtilen elmanın tanesi 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Koyu renkli kabuğunun aksine içi bembeyaz olan meyvenin tadı ise balı andırıyor.

3 BİN 100 METRE YÜKSEKLİKTE YETİŞİYOR

Siyah Pırlanta elması, Tibet'in Nyingchi kentinde yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikte yetiştiriliyor. Koyu mor renge çalan kabuğuyla diğer elma türlerinden ayrılan meyvenin bu rengini, bölgedeki yoğun ultraviyole ışınları ve gece-gündüz arasındaki büyük sıcaklık farkı sayesinde aldığı belirtiliyor.

Soğuğa, kuraklığa ve zararlı böceklere karşı dayanıklı olduğu aktarılan ağaçların, uygun koşullarda ek sulama ve kimyasal ilaçlama olmadan da meyve verebildiği ifade ediliyor.

TANESİ 2 BİN LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Siyah elma ağaçlarının tam verime ulaşması yaklaşık 8 yıl sürüyor. Yılda yalnızca iki ay hasat edilebilen meyvelerin yaklaşık yüzde 30'unun lüks pazarın kalite standartlarını karşıladığı belirtiliyor.

Sınırlı üretim nedeniyle Siyah Pırlanta elmalarının tanesi 10 ila 40 dolar arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Özel kutularda hediyelik olarak da sunulan meyve, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

KABUĞU SİYAH, İÇİ BEMBEYAZ

Koyu renkli kabuğunun aksine bembeyaz bir iç yapıya sahip olan Siyah Pırlanta, gevrek dokusu ve yoğun tatlılığıyla öne çıkıyor. Doğal şeker oranının diğer elmalardan daha yüksek olduğu belirtilen meyvenin tadı balı andırıyor.

Özellikle Pekin, Şanghay ve Guangzhou gibi büyük şehirlerdeki lüks marketlerde satışa sunulan elmanın, bazı dönemlerde henüz hasat edilmeden ön siparişlerle tükendiği aktarılıyor.