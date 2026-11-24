UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünün sahibi Deniz Gül, gösterdiği büyük fedakarlığın bedelini ağır ödedi. Rakip savunmacının tehlikeli tekmesine rağmen kafasını uzatarak topu ağlara gönderen milli futbolcunun burnunda kırık şüphesi bulunduğu öğrenildi.

TEKMEYE KAFA ATTI, MAÇI TAMAMLADI

Karşılaşmanın kritik anında rakibinin müdahalesine aldırış etmeden yaptığı cesur kafa vuruşuyla takımına 3 puanı getiren Deniz Gül, aldığı sert darbe sonrası sahada kanlar içinde kalmıştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından burnuna bandaj yapılarak oyuna devam eden genç yıldızın burnunda kırık şüphesi olduğu belirtildi.

AMELİYATA ALINACAK

HT Spor'daki habere göre; Deniz Gül'ün burnundaki yaranın belirgin bir iz bırakmaması için milli golcünün burnuna bu gece cerrahi müdahalede bulunulacak. Müdahale sırasında burnundaki hasarın boyutu da değerlendirilecek.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında öğrencisinin gösterdiği özveriye ayrı bir parantez açan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Deniz Gül'ün durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Gül kafasına, burnuna gelen darbe sonrası oyuna devam etti ve sahada her şeyini verdi. Durumuna bakacağız, belki burnunda kırık var. Yaşadığı o darbeye rağmen inanılmaz bir karakter koyarak mücadelesini sürdürdü."