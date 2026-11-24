Gecenin kahramanı Deniz Gül'ün burnunda kırık şüphesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aston Villa ile oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren gol Deniz Gül'den geldi. Tekmeye kafa atarak ağları sarsan Deniz Gül'ün burnunda kırık şüphesi olduğu belirtildi. Milli oyuncunun bu gece ameliyata alınacağı aktarıldı. Maç sonunda konuşan Okan Buruk da ''Deniz Gül'ün durumuna bakacağız, belki kırık var. Ona rağmen inanılmaz devam etti'' dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünün sahibi Deniz Gül, gösterdiği büyük fedakarlığın bedelini ağır ödedi. Rakip savunmacının tehlikeli tekmesine rağmen kafasını uzatarak topu ağlara gönderen milli futbolcunun burnunda kırık şüphesi bulunduğu öğrenildi.
TEKMEYE KAFA ATTI, MAÇI TAMAMLADI
Karşılaşmanın kritik anında rakibinin müdahalesine aldırış etmeden yaptığı cesur kafa vuruşuyla takımına 3 puanı getiren Deniz Gül, aldığı sert darbe sonrası sahada kanlar içinde kalmıştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından burnuna bandaj yapılarak oyuna devam eden genç yıldızın burnunda kırık şüphesi olduğu belirtildi.
AMELİYATA ALINACAK
HT Spor'daki habere göre; Deniz Gül'ün burnundaki yaranın belirgin bir iz bırakmaması için milli golcünün burnuna bu gece cerrahi müdahalede bulunulacak. Müdahale sırasında burnundaki hasarın boyutu da değerlendirilecek.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında öğrencisinin gösterdiği özveriye ayrı bir parantez açan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Deniz Gül'ün durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Deniz Gül kafasına, burnuna gelen darbe sonrası oyuna devam etti ve sahada her şeyini verdi. Durumuna bakacağız, belki burnunda kırık var. Yaşadığı o darbeye rağmen inanılmaz bir karakter koyarak mücadelesini sürdürdü."
“Geçmiş olsun ama yakıştı bu çocuğa golle birlikte o tekmede bir madalya bir nişan olacak.”Tüm yorumlar (7)
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