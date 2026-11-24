UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelen Galatasaray, UEFA'nın tüm uyarılarına ve ceza tehditlerine rağmen Filistin ve Gazze'ye olan desteğini RAMS Park tribünlerinden bir kez daha tüm dünyaya haykırdı.

UEFA'NIN ÜSTÜ KAPALI UYARISI GERİ ADIM ATTIRMADI

Karşılaşma öncesinde UEFA yetkililerinin, tribünlerde Filistin ve Gazze temalı pankartların açılması halinde kulübe ağır yaptırımlar uygulanacağını Galatasaray yönetimine üstü kapalı şekilde ilettiği gündeme gelmişti. Ancak sarı-kırmızılı camia ve taraftarlar, olası para veya tribün kapatma cezalarına aldırmadı.

RAMS PARK'TA FİLİSTİN VE GAZZE PANKARTLARI

İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynanan kritik mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin farklı noktalarında Filistin bayrakları ile Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken pankartlar açtı. Pankartlarda, "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururusun sen, ey Gazze'', "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun'' ve "Gazze'yi asla unutmayın. Soykırıma karşı susmayın'' ifadeleri yer aldı. Daha önceki Avrupa maçlarında da benzer görüntülere sahne olan RAMS Park'taki bu kararlı duruş, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.