Ünlü oyuncu Yıldırım Memişoğlu, İstanbul Havalimanı’nda evcil hayvanlar için ayrılan özel tuvalet alanlarına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Havalimanındaki imkânları inceleyen Memişoğlu, yolcuların yanı sıra seyahat eden hayvanların da düşünülmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"MEDENİYET BUDUR"

Gördüğü manzara karşısındaki şaşkınlığını ve beğenisini samimi sözlerle dile getiren usta oyuncu, "İstanbul Havalimanı’nda normal tuvaletler falan var. Bir de köpekler için tuvalet var abi. Tuvaletini yapıyor, yemeğini yedikten sonra uçağa binip gidiyor. Medeniyet budur kardeşim" ifadelerini kullandı.