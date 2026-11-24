Hakan Çalhanoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk fleksör kaslarında kas zorlanması tespit edildiğini duyurdu. Milli futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda kas zorlanması tespit edildi.
SAĞ UYLUĞUNDA KAS ZORLANMASI
İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı. Hastanede yapılan testler sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda kas zorlanması tespit edildiği belirtildi.
1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
İtalyan basınındaki haberlere göre; Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara geri dönüş süresi 1 ayı bulacak. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz eylül ayında da sağ uyluk bölgesindeki adduktor kasında meydana gelen sakatlık sebebiyle yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Deneyimli oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 14 resmi karşılaşmada toplam 761 dakika süre alırken 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
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