Türkiye'den ayrılırken duygusal anlar yaşadığını belirten Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine hazırladığı vedayı şu sözlerle anlattı:

"Daha önce hiçbir görevimden böyle bir vedayla ayrılmamıştım. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu benimle görüşmek istedi. Bana bir video hazırlamışlardı, çok duygulandım. Bir plaket verdiler. Başkanın özel aracıyla yemeğe götürdüler. Sabah saat dörtte başkanın oğlu beni mutlaka havalimanına götürmek istedi. Bir noktada başkana şakayla karışık, 'Başkan, gitmeyeceğimden korkuyorsan merak etme.' dedim. Başkan üzgündü. Futbol böyle bir şey ama dostluklar kalıcı."

"ELİMDE BU SEVİYEDE OYNAYABİLECEK BİR SANTRFOR YOK"

Milli Takım'da görev yaptığı dönemde santrfor tercihleri nedeniyle sıkça eleştirilen Montella, bu konuda daha önce diplomatik cevaplar verdiğini itiraf etti. İtalyan teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu soruya yaklaşık iki yıl boyunca meslektaşlarınıza defalarca cevap verdim. Belki biraz daha diplomatik cevaplar verdim çünkü 'Elimde bu seviyede oynayabilecek bir santrfor yok.' demek hoş değil. Görevimin son dönemlerinde bunu anlatmaya çalıştım. Bir teknik direktörün görevi, maçın seviyesine uygun en iyi futbolcuları sahaya sürmektir. Klasik bir santrfor olmadan takım içerisinde bir uyum yakalamıştık ve bu şekilde devam ettik. Daha sonra klasik bir santrfor olan genç Deniz Gül'e yatırım yaptık. Kendisi yarı İsveçliydi ve Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesini sağladık. Ancak kulübünde hiç forma giymiyordu. Bu nedenle farklı tercihler yapmak zorunda kalıyorduk."

DÜNYA KUPASI İTİRAFI

Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamadıklarını kabul eden Montella, futbolcuların üzerlerinde fazla sorumluluk hissetmiş olabileceklerini belirtti. İtalyan çalıştırıcı, iki maçta üstün bir oyun sergilemelerine rağmen gol atamadıklarını dile getirdi.

"OLUŞTURDUĞUMUZ O BÜYÜLÜ ORTAM BİRAZ BOZULDU"

Dünya Kupası'nda ABD ile oynanan karşılaşmaya da değinen Montella, futbolcuların maruz kaldığı eleştiriler hakkında şunları söyledi:

"ABD ile oynadığımız üçüncü maç sonuç açısından değil ama onurumuz açısından önemliydi. Dünya Kupası'nda oynanan bir maç başka türlü değerlendirilemez. O maçta üç gol attık. Bazen şans faktörünün de etkili olduğunu anlıyorsun. Ancak futbolda her şey tesadüf değildir. Muhtemelen futbolcular bilinçaltlarında yeterince rahat değillerdi. Sonrasında hem medya hem de ülke içerisindeki ortam açısından her şey biraz çöktü. Futbolcular ağır şekilde ıslıklandı ve kişisel olarak çok sert eleştirilere maruz kaldılar. Oluşturduğumuz o büyülü ortam biraz bozuldu."

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU UNUTMADI

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Montella, yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ruhsal olarak sıkıntı çektiğini söyledi. Hakan ile iyi bir ilişki kurduğunu belirten İtalyan teknik adam, milli futbolcunun görev süresi boyunca kendisine yardımcı olduğunu ve kaptanlık rolünün gereğini yerine getirdiğini ifade etti.

"GERÇEKTEN ONLARCA REKOR KIRDIK"

Türkiye'de görev yaptığı dönemde elde ettiği başarıları da hatırlatan Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası'na katılamama riski vardı. Türkiye Milli Takımı'nın başına o dönemde getirildim. Yanlış hatırlamıyorsam üç maçımız kalmıştı. Hırvatistan deplasmanında kazandık. Hırvatistan, daha önce Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahasında hiç yenilmemişti. Gerçekten onlarca rekor kırdık ve yaptığımız iş Türkiye'de de takdir edildi."

YENİ TAKIMI İÇİN ACELE ETMİYOR

Teknik direktörlük kariyerine ilişkin planlarını da açıklayan Montella, bazı teklifleri geri çevirdiğini ve yeni bir takımın başına geçmek için acele etmediğini söyledi. İtalyan teknik adam, seviyesinden bağımsız olarak kendisini heyecanlandıran ve bir şeyler inşa edebileceği bir projede görev almak istediğini belirtti.