Papa Franciscus'un özel günlüğü ortaya çıktı: Şeytanla üç kez karşılaştımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vatikan tarafından yayımlanan merhum Papa Franciscus'un özel günlüğünde çarpıcı ifadeler yer aldı. Franciscus, hayatı boyunca iki kez Buenos Aires'te, bir kez de 2018'deki Şili ziyaretinin ardından şeytanla karşılaştığını yazdı. Üçüncü karşılaşmada şeytanın kendisine "Artık istediğim her şeyi elde ettim" dediğini aktaran Papa, 2021-2022 yıllarında derin bir manevi kriz yaşadığını ve gücünü kötüye kullanma arzusuyla mücadele ettiğini de anlattı.
Katolik dünyasının merhum ruhani lideri Papa Franciscus'un özel günlüğünden Vatikan tarafından yayımlanan bölümler dikkat çekti. Associated Press'in (AP) aktardığına göre Franciscus, günlüğünde hayatı boyunca üç kez şeytanla karşılaştığını düşündüğünü yazdı.
İKİSİ ARJANTİN'DE YAŞANMIŞ
Papa Franciscus, söz konusu karşılaşmalardan ikisinin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, üçüncüsünün ise 2018 yılında gerçekleştirdiği tartışmalı Şili ziyaretinin ardından yaşandığını anlattı.
"ARTIK İSTEDİĞİM HER ŞEYİ ELDE ETTİM"
Franciscus, Şili'deki cinsel istismar mağdurlarının açıklamalarını haksız yere reddetmesinin ardından yaşadığını belirttiği üçüncü karşılaşmada, şeytanın kendisine istediği her şeyi elde ettiğini söylediğini yazdı. Önceki iki karşılaşmada gözlerini unutamadığını belirten Papa, üçüncü karşılaşmada ise duyduğunu söylediği güçlü ve boğuk sesin hafızasından silinmediğini aktardı.
GÜÇ VE İKTİDARLA MÜCADELE ETMİŞ
Günlükteki ifadeler, Franciscus'un 2021 ve 2022 yılları arasında derin bir manevi kriz yaşadığını da ortaya koydu. Katolik dünyasının en güçlü dini makamında bulunan Franciscus'un, kendisini dünyanın üzerinde görerek yetkilerini kullanma arzusuyla mücadele ettiği belirtildi.
“şeytan bile istediği herşeyi elde etmiş doymuş.. bu bizimkileri doyurmayan ney...???”Tüm yorumlar (2)
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