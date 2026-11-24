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Van'ın Erciş ilçesinde rapor düzenleyemeyeceğini söyleyen aile hekimi, baba-oğulun saldırısına uğradı. Doktor ve hemşireyi darbeden saldırganların görüntüleri kameraya yansıdı.
Van'ın Erciş ilçesinde sistem arızası nedeniyle rapor düzenleyemeyeceğini belirten aile hekimi, baba-oğulun saldırısına uğradı. Doktorun boğazına sarılan saldırganlar, araya girmeye çalışan hemşireyi de darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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“Bunları gördükçe ülkemden soğuyorum.Sonra Avrupa birliği bizi alsın.Ben Avrupa birliğinin yerinde olsam daha bizi1000 yıl bekletirim.Hindistan Afganistan ile…”Tüm yorumlar (12)
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