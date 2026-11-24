Bunları gördükçe ülkemden soğuyorum.Sonra Avrupa birliği bizi alsın.Ben Avrupa birliğinin yerinde olsam daha bizi1000 yıl bekletirim.Hindistan Afganistan ile bir fark yok.3.Dünya ülkesi

7896:

Övdüğün Avrupa'nın pandemide sağlık hizmetlerini gördük daha doğrusu hizmet edemediklerini gördük,ve bunlar birbirlerinin sağlık için gelen malzemelerini çalarken nasılda utanmadıklarınıda gördük,yani bunlar varya senden benden yamyam Afrika'yı yüzyıllardır sömüren bu bu zihneti övmen seninde vizyonsuz biri olduğunu gösteriyor,ha bu olayda doktora yapılan doğru değil bunu onaylamıyorum yalnız bunu bazen hak eden doktorlarda yok değil, zaten Türkiye neden Avrupa Birliğine girmek istiyorki zaten Avrupa birliğinde şuan o birlik anlayışı yok zoraki bir birliktelik buda yakın zamanda şiddetli geçimsizlikten dolayı çoklu boşanmakla sonuçlanacaktır.