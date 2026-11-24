Fenerbahçe yönetiminin ayrılık listesinin başında Archie Brown ve Dorgeles Nene'nin bulunduğu öne sürüldü. Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Brown'un satışından önemli bir bonservis geliri elde edilmesi hedeflenirken beklenen katkıyı sağlayamayan Nene için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.

KANTE'NİN MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYORLAR

Sarı-lacivertlilerde geleceği tartışılan bir diğer isim ise N'Golo Kante oldu. Yüksek maaşı nedeniyle Fransız futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak bakan yönetimin, cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vereceği iddia edildi.

LUKAKU'NUN KADERİ YENİ TRANSFERE BAĞLI

Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun geleceğini ise yapılacak santrfor transferi belirleyecek. Sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayında yeni bir golcüyü kadrosuna katması halinde Lukaku ile yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

GUENDOUZI DE GÖZDEN ÇIKARILDI

Performansından memnun kalınmadığı belirtilen Matteo Guendouzi için de ayrılık kapısının açık olduğu iddia edildi. Yönetimin, Fransız orta saha oyuncusuna transfer teklifi gelmesi halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlayacağı aktarıldı.

YENİ TRANSFERLERE KAYNAK OLUŞTURULACAK

Süper Lig'in 12. haftası sonunda lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin, söz konusu ayrılıklarla hem maaş bütçesini rahatlatmayı hem de yeni transferler için kaynak oluşturmayı hedeflediği belirtildi.