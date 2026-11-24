İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, ara transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Mauricio Pochettino'nun transfer hedeflerinin başında gelen Nijeryalı golcü için İngiliz ekibinin ocak ayında girişimlerini hızlandıracağı iddia edildi.

GALATASARAY KARARINI VERDİ

Galatasaray yönetiminin takımın en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen'i ara transfer döneminde satmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların astronomik bir teklif gelmediği sürece yıldız futbolcunun ayrılığına onay vermeyeceği öne sürüldü.

OCAKTA OLMAZSA YAZIN KAPIYI ÇALACAKLAR

Manchester United'ın Osimhen transferinden kolay kolay vazgeçmeyeceği de iddia edildi. İngiliz ekibinin ocak ayında sonuç alamaması durumunda yaz transfer döneminde Nijeryalı golcü için yeniden harekete geçeceği aktarıldı.

JUVENTUS DA DEVREYE GİREBİLİR

Victor Osimhen'in adı İngiliz kulüplerinin yanı sıra İtalyan devi Juventus ile de anılıyor. Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, yıldız futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrafor olduğu açıkça görülüyor. Ben, ocak ayında tüm parayı belki de Juventus'a gerçekten en yakın olan tek oyuncu Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir."

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Nijeryalı golcünün Süper Lig'deki Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.