Çerkezköy'de aile içi şiddet olayı ölümle sonuçlandı. Kayınpederi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kızılpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre aile içinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kayınpeder Mehmet Ç.'nin, gelini Nihal Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığı ileri sürüldü.

4 ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Nihal Ç. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nihal Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma karakoluna giderek teslim olan şüpheli Mehmet Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.