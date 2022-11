Son Dakika Cinayet Haberleri

21:26

Sera Kadıgil: Bu Ülkede Mesai Yapılan Her Saat Bir İşçi Öldürülüyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e hitaben, “2021 yılında işlenen iş cinayetinin sayısını veriyorum size; 2 bin 170. Ayda 180 can demek arkadaşlar. Günde 6 can demek arkadaşlar. Bu ülkede çalışma süresini kimse iplemiyor ama 7,5 saat ne demek biliyor musunuz? Bu ülkede mesai yapılan her saat bir işçi öldürülüyor demek” dedi.