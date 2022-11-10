Son Dakika Cinayet Haberleri

23:14 Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

22:38 Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı! 10 şüpheli hakkında dava açıldı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastle ilgili soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.

21:26 Sera Kadıgil: Bu Ülkede Mesai Yapılan Her Saat Bir İşçi Öldürülüyor Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e hitaben, “2021 yılında işlenen iş cinayetinin sayısını veriyorum size; 2 bin 170. Ayda 180 can demek arkadaşlar. Günde 6 can demek arkadaşlar. Bu ülkede çalışma süresini kimse iplemiyor ama 7,5 saat ne demek biliyor musunuz? Bu ülkede mesai yapılan her saat bir işçi öldürülüyor demek” dedi.

18:17 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP EŞİNİ YARALAYAN UKRAYNALI NAVROTSKY FAKİR YAŞAMALARINI İSTEMEDİM ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaldıkları apart otelde 2 çocuğunu öldürüp, eşini de yaralayan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky (38) yargılandığı davanın ilk duruşmasında, cinayeti çocuklarına ve ailesine iyi bir hayat sağlayamayacağı için işlediğini iddia etti.

18:16 Müzisyen Onur Şener cinayetinde 5 sanık hakkında iddianame Müzisyen Onur Şener cinayetinde 5 sanık hakkında iddianameANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45) öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlanarak, 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

18:15 Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

17:57 Müzisyen Onur Şener cinayetinde iddianame düzenlendi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çalışan müzisyen Onur Şener'i öldüren şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

16:39 'PARK' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN 3 ÇOCUK BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI NEVŞEHİR'de park nedeniyle tartıştığı otel sahibi Atilla Ö. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen 3 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Bağcı (38), son yolculuğuna uğurlandı.

16:06 ABD'de arkadaşını öldürüp karnındaki bebeğin ölümüne sebep olan kadına idam cezası verildi ABD'de 2 yıl önce işlenen korkunç olayda, hamile arkadaşını 3 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüp karnındaki bebeği çalan cani kadın hakkında idam kararı verildi.

16:03 Aylin Cesur: "2022'nin İlk 9 Ayında 1359 İşçi, Son 20 Yılda 30 Bin İşçi Hayatını Kaybetti" İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, TBMM’de işçi ölümleriyle ilgili “İş Cinayetleri Raporuna göre; bin 359 işçi 2022 ilk 9 ayında, 18 bin 285 işçi son 10 yılda, 30 binden çok işçi son 20 yılda kaybetti hayatını. Ve işçilerin yüzde 85'i ücretli işçiler. Son dokuz yılda en az 556 çocuk işçi hayatını kaybediyorsa, ölen çocuklardan üçte biri 15 yaş altında ise gözlerinizi kapatmayacaksınız. Ekonomik sorunları inkârla, çözüm olarak da sabır ve 20 yıl sonra yeni vaat paketleriyle çıkamazsınız artık düzlüğe” açıklamasını yaptı.

15:35 Iraklı genç kızın kaybolması davasında tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u öldürdüğü değerlendirilen katil zanlısı ve ona yardım ettikleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

15:13 Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı: Cinayet anı kamerada Yolunu kestiği adama kurşun yağdırdı: Cinayet anı kamerada Polis kaçan zanlıyı 3 dakikada yakaladı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolunu kestiği yeğeninin kocasını silahla öldürdü.

14:51 Husumetlisini tabancayla öldürdü; cinayet kamerada MERSİN'in Tarsus ilçesinde H.B., aralarında husumet bulunan Şavkı Yiğit'i, çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü.

14:47 ÖLDÜRÜLEN EŞİ İÇİN AÇTIĞI 1,8 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASINDA 'TEMYİZ SÜRESİ' TEPKİSİ ANTALYA'da 6 yıl önce Gökhan Pusat'ın, kullandığı özel halk otobüsüyle ezerek öldürdüğü Mehmet Oktay Kurt'un (41) eşi Filiz Kurt, açtığı davayla 1,8 milyon TL tazminat kazandığını, ancak dosyanın 3 yıldır temyizde olduğunu belirterek, "Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.

14:40 5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor! Cinayetlerle ilgili 2 kişi emniyete götürüldü Ankara'nın Altındağ ilçesinde Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayetlerle ilgili 2 kişi ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İlk bulgulara göre para anlaşmazlığı sonucu cinayetlerin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.

14:33 Ankara'da 5 Afgan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli aranıyor Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14:09 'ÇOCUK GELİN', 4 ÇOCUĞUNUN BABASI İÇİN AF İSTEDİ DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Seda Akkuş'un, 13 yaşındayken birlikte yaşadığı, reşit olunca ise resmi nikahla evlendiği Bahattin Akkuş'a (36), sonradan açılan kamu davasında 21 yıl hapis cezası verildi.

14:08 Aile kavgasında kan aktı! Yeğeninin kocasına sokak ortasında kurşun yağdırdı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin yolunu kestiği yeğeninin kocasını silahla öldürdüğü anlar kameraya yansıdı. Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

13:54 Iraklı Sally davası sanığı için ağırlaştırılmış müebbet talebi ESKİŞEHİR'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp, cesedini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Amjed Mohsin Mohammed (28) hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

12:04 Antalya'da iki çocuğunu bıçakla katleden Ukraynalı cani babadan skandal savunma: Fakir yaşamalarını istemedim Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldıkları apart otelde kızının boğazını kesen, oğlunu da bıçaklayarak öldüren Ukrayna vatandaşı Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin yargılandığı davanın ilk duruşmasında kendisini savunduğu sözler "yok artık" dedirtti. Ailesine iyi bir hayat sağlayamayacağı için cinayeti işlediğini ileri süren cani baba Navrotsky, "Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi" ifadelerini kullandı.

11:50 İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN BERFİN'İN 2 YIL SONRA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI SİİRT'in Pervari ilçesinde 2 yıl önce ölü bulunup, intihar ettiği öne sürülen Berfin Ep'in (16), Murat. G. (16) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

11:43 Arkadaşının çizdiği krokiyle kanalizasyonda bulunan oğlunun cenazesini 2 ay sonra alabildi Arkadaşının çizdiği krokiyle kanalizasyonda bulunan oğlunun cenazesini 2 ay sonra alabildi Krokiyle kanalizasyonda 2 ay sonra bulunan erkek cesedinin kimliği ortaya çıktı Anne Emine Güç: "Allah'ıma şükrediyorum, oğlumun cenazesi bulundu.

11:17 Arkadaşının çizdiği krokiyle kanalizasyonda bulunan oğlunun cenazesini 2 ay sonra alabildi Antalya'da arkadaşının çizdiği krokiyle kanalizasyonda aranan ve 20 gün önce belirtilen bölgeye yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan kayıp gencin cesedini ailesi teslim aldı.

10:31 Babanın kızı tarafından döverek öldürüldüğü olayla ilgili kritik detaylar! 20 yıl önce boşanmış İzmir'in Tire ilçesinde 49 yaşındaki Meliha Geleç'in 79 yaşındaki babası Himmet Geleç'i döverek öldürdüğünün iddia edildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 20 yıl önce eşinden boşanıp babasıyla yaşamaya başladığı tespit edilen Meliha Geleç'in içine kapanık biri olduğu, kimseyle çok fazla görüşmediği belirlendi. Çıkarıldığı mahkemede çelişkili ifadeler veren Geleç tutuklandı.

08:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran FETÖ çağrısı: Siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. FETÖ'nün bertaraf edilmesi noktasında sizlerle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

08:24 Sır perdesi aralanıyor! İşte Ankara'daki bir evde ölü bulunan 5 Afgan'ın cinayet nedenine ilişkin ilk bilgiler... Ankara'da Afgan uyruklu kişiden bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Akşam saatlerinde yakınlarının adresini verdiği Altındağ ilçesindeki evin kapısını çilingire açtırarak eve giren polis ekipleri 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Evde yapılan araştırmada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu. Gelen ilk bilgilere göre olayın bir uyuşturucu hesaplaşması olduğu öne sürüldü.

20:49 Eskişehir'de kavgada işlenen cinayetin 3 şüphelisinden biri tutuklandı Eskişehir'de, silahlı kavgada bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

20:48 PARK' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI 3 ÇOCUK BABASINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ NEVŞEHİR'de 3 çocuk babası Mehmet Bağcı (38), park nedeniyle tartıştığı A.Ö. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

20:09 Nevşehir'de araç parkı kavgasında kan aktı: 1 ölü Nevşehir'de araç parkı kavgasında kan aktı: 1 ölü Nevşehir'de araç parkı yüzünden çıkan kavdada 1 kişi hayatını kaybetti.

18:33 Başından vurulmuş olarak bulunmuştu, cinayet şüphelisi tutulandı Başından vurulmuş olarak bulunmuştu, cinayet şüphelisi tutulandı Tokat'ta bir kişinin başından vurularak öldürülmesi ile ilgi gözaltına alınan zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

18:04 TBMM'de Hdp'nin İş Kazalarındaki Ölümlerin Önlenmesiyle İlgili Araştırma Önergesi AKP ve MHP'li Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi TBMM Genel Kurulu’nda, HDP’nin iş kazalarında ölümlerin önlenmesiyle ilgili araştırma önergesinin gündemin ön sırasına alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. HDP İzmir Serpil Kemalbay, "Geçen ay Amasra'da 42 madenci, yetersiz havalandırma, tozla mücadele konusundaki yetersizlikler ve metan drenajı yapılmadığı için yaşamını yitirdi. Hele ki 2014'te Soma'da, Türkiye'nin en büyük maden katliamında 301 madenciyi kaybettikten sonra hiç mi akıllanmadık? Ama tabii, bu mesele, bir akıllanma meselesi değil, bilmeme sorunu değil; kâr meselesidir" dedi.

18:05 Eşini boğarak öldürmeye çalışan iş insanı Can Atay'a avukata omuz atmaktan hapis cezası verildi İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi Polen Atay'ı bornoz ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan iş insanı Can Atay, mahkeme çıkışı Polen Atay'ın avukatına omuz atan Can Atay'a 3 günlük hapis cezası aldı.

17:52 Müge Anlı'da şoke eden çoklu ilişki sözleri: Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak diyerek ilişki şeylerini anlatıyordu Müge Anlı'nın programında cinayete kurban giden 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya, Yalçınkaya'nın kendisinden çoklu ilişki istediğini ifade ederek, "Ben evlendiğimdem beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada 'Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu" dedi.

17:27 Silahla yaralama suçundan 5 ay kaçıp teslim oldu, "Vurmaya gelen vurularak gitti" dedi Silahla yaralama suçundan 5 ay kaçıp teslim oldu, "Vurmaya gelen vurularak gitti" dedi Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayıp 5 ay kaçtıktan sonra polise teslim olan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13:44 Geçtiğimiz gün cesedi bulunmuştu, öldürüldüğü tespit edildi Geçtiğimiz gün cesedi bulunmuştu, öldürüldüğü tespit edildi Tokat'ta 3 gündür kayıp olarak aranırken geçtiğimiz gün cesedi bulunan kişinin yapılan otopsi incelemesinde öldürüldüğü ortaya çıktı, cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

13:19 Amasra Komisyonunun CHP'li Üyeleri Başkan Taner Yıldız'ı İstifaya Çağırdı: "Kullanılan Dil ve Parmak Sallayan Tavırların Sebebi, Facianın Asıl... Amasra’daki maden faciasını araştırmak için TBMM’de kurulan komisyonun CHP’li milletvekilleri, Komisyon Başkanı Taner Yıldız’ın “gerçeğin ortaya çıkmasını engellediğini” savunarak bu görevden istifasını istedi. Yıldız'ı eleştiren CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Biz milletvekillerine karşı kullanılan dil ve parmak sallayan tavırların sebebi, yaşanan facianın asıl sebebini örtbas etme çabasıdır” dedi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, “Bu komisyonun amacı Amasra faciasının tüm yönleri ile açığa çıkartılmasıydı. Ama maalesef komisyonun gidişatı Başkan Taner Yıldız’ın tutumu yönünden Amasra kazasının sebeplerini örtme, sorumlularını gizleme komisyonuna doğru dönüşmek üzere. Buradan bir kez daha uyarıyoruz kendisi bu komisyon başkanlığından kendi inisiyatifiyle istifa etsin, ayrılsın ve komisyonun doğru bur şekilde çalışabileceği yeni bir başkan seçilsin, kazayı tüm yönleriyle ortaya koyalım” diye konuştu.

12:39 CHP'li Beko, Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonunda sorularına yanıt alamadıklarını savundu CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonunun dünkü toplantısında, sorularına yanıt alamadıklarını savunarak, Komisyon Başkanı Taner Yıldız'ı eleştirdi.

12:38 SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU CİNAYETİ SANIKLAR OLAYI ANLATTI KADIKÖY'de Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan'ın öldürülmesine ilişkin sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

12:27 Eskişehir'de kavgada işlenen cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

12:21 Arkadaş cinayetinin şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi Arkadaş cinayetinin şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi Şüpheli olay yerinden kaçarken üzerindeki kazak ve hırkayı çöpe atmış Eskişehir'de yakın arkadaşların arasında çıkan tartışma sonucu Arda Yıldız'ı silahla boynundan vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ve olayla...

11:31 Robert F. Kennedy suikastından yaralı kurtulan Paul Schrade, 97 yaşında öldü LOS ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy suikastı sırasında vurulan işçi sendikası lideri Paul Schrade, dün yaşamını yitirdi.

10:46 'BİR ÇOCUĞUMU KİMDEN OLDUĞU BELLİ DEĞİL DİYE ÖLDÜRÜP ATTILAR' ANTALYA'nın Serik ilçesinde eski eşi Gülbahar Güzeloğlu'nun (44) kaldığı evi basarak Remzi Kerpiç'i (51) öldüren Yılmaz Naryaprağı'nın (49) yargılandığı davada, Gülbahar Güzeloğlu tanık olarak ifade verdi.

10:44 Yargı 43. Bölüm Fragman Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır.

10:26 Eski eşi tarafından vurulan kadının sözleri kan dondurdu: Beni 5 kocaya verdiler Geçen yıl 17 Aralık'ta eski eşi tarafından evine yapılan baskında yaralanan Gülbahar Güzeloğlu, mahkemede, "Yılmaz'la evlendiğim gün sadece onunla evlenmedim. Onunla birlikte 4 kardeşi de vardı. Beni 5 kocaya verdiler. İlk evlendiğim günden itibaren bana tecavüz ettiler. Bir çocuğumun kimden olduğu belli değil diye öldürüp attılar" ifadelerini kullandı.

01:22 Baba ölü bulundu, kızı gözaltında İZMİR'in Tire ilçesinde, başına sert bir cisimle vurulan Himmet G. (79) evinde ölü bulundu, kızı Meliha G. (49), cinayet şüphesiyle Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalanıp gözaltına alındı.

00:51 Müzeyyen Şevkin: Bu Cenazeler Üzerinden Kim Siyaset Yapıyorsa Allah Belasını Versin CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda, “Bu cenazeler üzerinden kim siyaset yapıyorsa Allah belasını versin. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Burada 42 vatandaşımızın hayatından söz ediyoruz ve bunlar tekrarlana geliyor” dedi.

22:36 "AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar" diyerek eleştiride bulunan Akşener'e HDP'den yanıt geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar" sözlerine HDP'den sert yanıt geldi. Akşener'in Susurluk davasının sanıklarından eski DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak'la görüştüğünü söyleyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, "17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil" diyerek yüklendi.

22:05 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı tutuklandı Boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı tutuklandı 800 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalanan katil zanlısı tutuklandı İzmir'de 22 Ekim'de boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde öldürerek kayıplara karışan ve 800 saatlik kamera...

21:37 Eşini öldürmekle suçlanan zanlı tutuklandı İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18:48 Başak Cengiz, ölümünün 1'inci yıldönümünde katledildiği sokakta anıldı Başak Cengiz, ölümünün 1'inci yıldönümünde katledildiği sokakta anıldı Başak Cengiz'in annesi anma etkinliğinde gözyaşlarına boğuldu Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz, ölümünün 1'inci...

13:59 ŞANLIURFA'DA, 18 YILDIR ARANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ YAKALANDI ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olarak 18 yıldır aranan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

13:27 Yakın arkadaşların tartışması cinayetle son buldu Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, şüpheli ile maktulün yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

13:23 ŞANLIURFA - 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı Şanlıurfa'da 18 yıl önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandıİl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Haliliye ilçesine bağlı Acaryurt Mahallesi'nde 2004 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasındaki yaşanan ve...

13:11 Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışan kişi, kamera kayıtlarından kaçamadı İzmir'in Bornova ilçesinde eşini iş yerinde tabancayla öldürdükten sonra kayıplara karışan ve dün Konak'ta bir evde yakalanan zanlıya toplam yaklaşık 800 saatlik kamera kaydı üzerinden yürütülen takip sonucu ulaşıldı.

13:05 Adana'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik'in öldürülmesine ilişkin cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana'daki bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden...

13:04 18 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı 18 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı Şanlıurfa'da 2004 yılında işlenen cinayetin zanlıları jandarma tarafından yakalandı.

12:50 HÜLYA'YI ÖLDÜREN EŞİ, SAHTE KİMLİK İÇİN SAKLANDIĞI EVDEN ÇIKINCA YAKALANMIŞ İZMİR'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş cesedi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) cinayet şüphelisi olarak aranırken 18 gün sonra yakalanan eşi Kaffar Yeğin'in (59), cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

12:31 Hülya'yı öldüren eşi, sahte kimlik için saklandığı evden çıkınca yakalanmış İZMİR'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş cesedi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) cinayet şüphelisi olarak aranırken 18 gün sonra yakalanan eşi Kaffar Yeğin'in (59), cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

12:25 Şarküteri çalışanı cinayeti davasında sanıktan 'intihar' itirafı ANKARA'da, şarküteri sahibi Gökhan Yılmaz'ın (43), yanında çalışan Recep Dinç'i (38) birlikte alkol alırken tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi ile tutuklu yargılanmasına başlandı.

12:20 ÜÇLÜ İLİŞKİ CİNAYETİ SANIĞI KAVGA ETTİK, ELİNDEN BIÇAĞI ALMAK İÇİN UĞRAŞTIM ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl ocak ayında üçlü cinsel ilişki yaşadıkları Kadir Demir'i (39) öldürüp penisini kestikleri iddiasıyla sevgilisi Nadja Angela Grosser (40) ile tutuklanan Elvan Küçükaltun(48), ilk duruşmada evde içki içerken Kadir Demir'in grup seks teklif ettiğini...

12:12 Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis talebi Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis talebi Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkında Murat Bayırköylü'nün eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmesi olayına ilişkin davada mütalaa açıklandı.

12:09 Başak Cengiz, ölümünün 1'inci yıldönümünde katledildiği sokakta anıldı Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz, ölümünün 1'inci yıldönümünde, adının verildiği 'Başak Cengiz Sokağı'nda anıldı.

12:07 Arkadaşını cinayete azmettirip intihara yönlendirdiği öne sürülen sanığa müebbet hapis istemi Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürdükten sonra intihar eden Murat Bayırköylü'yü suça azmettirdiği ve intihara yönlendirdiği iddia edilen sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

12:00 Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanık hakkında mütalaa açıklandı Bir AVM otoparkında eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün, Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i öldürüp intihar etmesine ilişkin azmettirici olarak yargılanan tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz, hakkında...

11:49 Antalya'da kıskançlık cinayetinin ilk davası görüldü - Antalya'da kıskançlık cinayetinin ilk davası görüldü Alman Nadja Angela Grosser, adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, sanık Elvan Altun'un tutukluluğunun devamına karar verildi Sanık Elvan Altun: "İçki içtikten sonra ben ne yaptığımızı hatırlamıyordum, ertesi günü olanları...

11:26 Üçlü ilişki esnasında sevgilisine sert davranan adamı öldürmüştü, savunması kan dondurdu Antalya'da geçen yıl ocak ayında üçlü cinsel ilişki yaşadıkları esnada sevgilisine sert davrandığını iddia ettiği adamı öldüren Elvan Küçükaltun hakim karşısına çıktı. Küçükaltun "Nadja da ben de kabul etmedik. Ben tuvalette kusuyordum, bu sırada Kadir ve Nadja yatak odasına gitmişler, ilişkiye giriyorlardı. Kavga ettik, elinden bıçağı almak için uğraşırken parmaklarım kesildi" dedi. Ancak öldürülen adamın 54 bıçak darbesi aldığı detayı sebebiyle bu savunmaya tepki gösterildi.

10:58 Bağ evi cinayetinde baba- oğula, 'ağır haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 12'şer yıl 6'şar ay hapis BURSA'da bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili konuşmak için kendisini çağıran Harun Konuk'u (28) aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Halil Ulu (19) ile ona yardım ettiği öne sürülen babası Veysel Ulu (56), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada, 'Ağır...

10:55 Adana'daki cinayetle ilgili iki kardeşe müebbet istemiyle dava Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeşe "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10:33 Ömer Fethi Gürer'den İktidara Eleştiri: "Pazarlıksız İş Tuttuğumuz Komşu Ülke Neredeyse Kalmadı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün Dışişleri Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; “Kalp grafiği gibi bu dış politikayla ülkemiz ne kazandı? Atatürk'ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ politikası yerine ‘komşularla sıfır sorun’ politikası diyordunuz; pazarlıksız iş tuttuğumuz komşu ülke neredeyse kalmadı. Dış politikada ülke olarak yarattığınız iklimin takibi dahi yorucu. Dış güçler olarak yarattığınız düşman algısı kimleri kapsıyor, bir türlü öğrenemedik” dedi.

02:31 Hülya'yı tabancayla öldüren eşi yakalandı İZMİR'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş ölü bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Kaffar Yeğin (59), polis ekiplerince Konak ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

01:02 İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren cinayet zanlısı, polis ekiplerince saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

00:35 Ümraniye'de işlenen Cenk Çelik cinayeti soruşturmasında "Baygaralar Grubu"na operasyon! 15 kişi tutuklandı Suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında çektiği videolar ile bilinen Cenk Çelik'in Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adana'da "Baygaralar Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda 15 kişi tutuklandı.

00:27 İzmir'de eşini öldürdüğü suçlamasıyla aranan kişi yakalandı İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü öne sürülen ve aranan K.Y. emniyet ekiplerince yakalandı.

00:22 Adana'da 'Baygaralar Grubu' olarak bilinen suç örgütüne operasyon; 15 tutuklama EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Adana'da faaliyet gösteren ve İstanbul'da işlenen cinayetle ilişkisi olduğu tespit edilen 'Baygaralar Grubu' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendiğini, 15 kişinin tutuklandığını açıkladı.

00:05 Kadına şiddete tiyatro oyunuyla dikkat çekildi Muğla'da, Hayalhane 2 Tiyatro Topluluğu, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "3. Sayfa" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

23:51 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrinin 150 dönüm alan üzerine kurulduğunu belirterek, "Dünyada bunun örneği yok. Yaklaşık bin kişi kapasiteli olacak.

22:03 Sanal gerçeklikte çığır açacak teknoloji! Oyunda ölen gerçek hayattan da kopacak Sanal gerçeklik teknolojisinde her gün yeni gelişmeler yaşanırken, dünya çapında ünlü ABD'li Oculus şirketinin kurucusu Palmer Luckey, kullanıcının avatarının bir oyunda ölmesi halinde kafasını "patlayıcı şarj modülleri" ile havaya uçuran bir VR kulaklığı tasarladıklarını söyledi. Luckey, kulaklığın tam anlamıyla hizmete girmesinin uzun yıllar alacağını ifade etti.

19:09 İyi Parti'nin Stajyerlerin Yaşadığı Sorunların Araştırılması Önerisi, AKP ve MHP Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi İYİ Parti’nin stajda geçen sürelerin emeklilik kapsamında sayılmamasından kaynaklanan sorunlar hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınma önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Meslek liselerinin eksikleri vardır. Hükümet, meslek lisesi eğitimini özendirici tedbirler almalıdır. Buradaki öğrencilerin özlük haklarının düzeltilmesi, en somut özendirici örnek olacaktır. Bir yandan eğitimi devam ederken bir yandan da çalışma yaşamına adapte olmaya çalışan pek çok öğrenci, zorunlu mesleki staja tabi tutulmaktadır. Pratik eğitimle teorik eğitimin bir arada yürütülmesi, kaliteli eğitim için altın standarttır" dedi.

18:20 2 kardeşin öldürülmesi ile ilgili davada 3 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi ANKARA'da 10 yıl önce 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle anne Fahriye Güler (51) ile cinayetleri işleyen sevgilisi İbrahim Terzioğlu (57) ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar hakkında 'tasarlayarak canavarca...

17:52 Miras kavgasında kardeşini öldüren ağabey tutuklandı Miras kavgasında kardeşini öldüren ağabey tutuklandı Konya'nın Çumra ilçesinde kardeşini miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17:47 AİHM, Belçika'nın Türk aileye tazminat ödemesini oy birliği ile kabul etti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cinayete kurban giden oğullarının cenazelerinin Belçika'da 2,5 yıl morgda tutulan Türk aileyi haklı bularak, Belçika'nın Türk aileye yaklaşık 14 bin euro tazminat ödemesine oy birliği ile karar verdi.

17:39 Hindistan'da tecavüz ve cinayetten idama çarptırılan kişiler yüksek mahkemede suçsuz bulundu Hindistan'da tecavüz ettikleri genç kızı öldürmekten idam cezasına çarptırılan 3 kişi, yüksek mahkemede suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.

16:51 Japonya'da kan donduran olay: 'Bakmaktan yoruldum' dediği tekerlekli sandalyeye bağlı karısını denize atarak öldürdü Japonya'da 81 yaşındaki bir adam, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan 79 yaşındaki eşini denize iterek öldürdü. Tutuklanan şahıs, polisteki ifadesinde "eşine bakmaktan yorulduğu için" cinayeti işlediğini itiraf etti.

16:47 Ankara'da yaklaşık 10 yıl sonra cesetleri bulunan kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili davada mütalaa açıklandı Ankara'da 2012 ve 2013 yıllarında kaybolan ve cesetleri geçen yıl bulunan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun anneleri, erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının oğlunun "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

16:29 Yunus Emre'den Bakan Çavuşoğlu'na Kaşıkçı Eleştirisi: "Milletimizin Tertemiz Alnına Bir Kara Lekeyi Siz Çalmış Oldunuz. Bunun Değişmesinin Tek Yolu... CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayet dosyasının Suudi Arabistan’a verilmesini anımsatarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu eleştirdi. Emre, “Bu dosya içimizi yakan bir dosyadır, Türkiye'nin alnına sürülmüş bir kara lekedir ve burada Dışişleri Bakanlığı’nın da önemli bir sorumluluğu vardır. Sayın Bakan, şahsınızın da çok önemli bir sorumluluğu vardır; emanete leke düşürdünüz. Milletimizin tertemiz alnına bir kara lekeyi siz çalmış oldunuz, bunun da bir parçasısınız, sizi bunun için suçluyorum Sayın Bakan. Bunun değişmesinin tek yolu vardır, şahsınızın istifa etmesidir, bütün sorumluların istifa etmesidir. Milletimiz bu kara lekeyi hak etmemektedir” dedi.

15:20 Cinayetle sonuçlanan 8 yıllık husumetin sanığı hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapis talebi Eskişehir'de 8 yıl önce aracına yol vermeme nedeniyle aralarında husumet bulunan İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldüren Mustafa S.'nin yargılandığı davada esas hakkında mütalaa veren savcı, sanığın müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

14:59 Merkezefendi Belediyesi'nde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi' Kurulması Teklifi AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi Denizli Merkezefendi Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın talebi ile gündeme gelen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ kurulması teklifi, AKP ve MHP’nin ret, İYİ Parti’nin çekimser oyu ile reddedildi.

14:43 AİHM, öldürülen oğulları Belçika'da 2,5 yıl morgda tutulan Türk aileyi haklı buldu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), oğulları Belçika'da 2010'da cinayete kurban giden ancak savcılık kararıyla 937 gün morgda tutulan Türk ailenin açtığı davada aile lehine karar verdi.

13:42 Sırp çete lideri, izini kaybettirmek için yüzüne "rötuş" da yaptırmış, ancak pusudan kurtulamamış Sırp çete lideri, izini kaybettirmek için yüzüne "rötuş" da yaptırmış, ancak pusudan kurtulamamış Geçtiğimiz Eylül ayında öldürülen Sırp çete lideri Juvon Vukotiç'in, estetik ameliyattan sonra ülkeye giriş yaptığı anlaşıldı Mesaj trafiği çözülen maktulün telefonundaki kanıtlar, bir...

12:33 Kardeşlerin cinayetle biten miras kavgası kamerada Kardeşlerin cinayetle biten miras kavgası kamerada Konya'nın Çumra ilçesinde kardeşini av tüfeğiyle öldüren zanlının miras meselesi yüzünden cinayeti işlediği ortaya çıktı.