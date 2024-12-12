Adana'da cinayet şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da cinayet şüphelileri tutuklandı

Adana\'da cinayet şüphelileri tutuklandı

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

12.12.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 1'i kadın 4 şüpheli cinayet ekipleri tarafından yakalanıp sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Göküş'ün (18), 7 Aralık'ta Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir sokakta iki kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 1'i kadın 4 kişinin olaya karıştığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hayatını kaybeden Göküş'ün olay günü Mersin'in Tarsus ilçesinden Adana'ya geldiğini ve bir kadınla sokakta buluştuğu sırada saldırının gerçekleştiğini tespit etti. Cinayet zanlılarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen kadın, aynı ilçedeki evine yapılan operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Cansu S. (27) ifadesinde, erkek arkadaşı Musa D. (31) ile maktul Mehmet Göküş arasında husumet bulunduğunu ve erkek arkadaşının kendisini yönlendirmesiyle Göküş ile sosyal medyada iletişime geçip tanıştıktan sonra buluşma bahanesiyle Adana'ya çağırdığını, Göküş ile buluştuğu sırada cep telefonuyla erkek arkadaşına bilgi verdiğini iddia etti. Bir süre sonra erkek arkadaşının iki yakınıyla olay yerine geldiğini ve ardından bu kişilerce silahlı saldırının gerçekleştiğini öne süren Cansu S., erkek arkadaşının ve yakınlarının Göküş'ü öldüreceğini bilmediğini, onların sadece konuşmak istediklerini düşündüğünü ileri sürdü. Polis ekipleri elde ettikleri bilgiler doğrultusunda bir hafif ticari araçla olay yerinden kaçtıklarını belirlediği zanlıları yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı. Ekipler, aracın olay yerine gelirken ve olay yerinden ayrılırken kullandığı güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda aracın 33 olan plaka il kodunun daha sonra bantla 38 olarak değiştirildiği tespit edildi. Ekipler, plakadan yola çıkarak kimliğini belirlediği aracın sahibi Bilal T.'yi (33) yakalamak için Tarsus ilçesindeki evine akşam saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Bu sırada polisleri gören Bilal T., kaçarak evinin yakınındaki portakal bahçesine girdi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğüne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bölgede havadan arama gerçekleştirdi. Bilal T., hava aracının termal kamerasıyla yapılan aramalar sayesinde bahçede saklandığı yer tespit edilerek yakalandı. Ekipler, Bilal T.'nin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Musa D. (31) ve amcası Serhat D.'yi (29) de Tarsus ilçesindeki evlerine yaptığı baskınla yakaladı. Musa D.'nin Mehmet Göküş'e dayısı Abdurrahim Denizedalan ve kuzeni Metin Denizedalan'ın yaklaşık 4 ay önce Tarsus'ta çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla husumet beslediği öne sürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cinayet, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da cinayet şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:56 Anderson Talisca’nın menajeri Galatasaray kampına gitti Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
10:27 Fransa, İsrail’den işgal ettiği Golan Tepeleri’nden çekilmesini istedi Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:35:42. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da cinayet şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.