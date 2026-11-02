Osmaniye\'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı.

SUMBAS'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Osmaniye ile birlikte Adana, Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.