Trump\'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokrat Parti'nin önemli kazanımlarına bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyetçilerin son yıllarda siyasi üstünlük kurduğu Iowa eyaletinde Demokrat aday Rob Sand, valilik yarışını kazanarak yaklaşık 20 yıllık dönemi sona erdirdi. CBS News'in projeksiyonuna göre Sand, Cumhuriyetçi rakibi Zach Lahn'ı geride bırakarak eyaletin yeni valisi seçildi.

20 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Iowa'da 2006 yılından bu yana hiçbir Demokrat aday valilik seçimini kazanamamıştı. Eyalette son yıllarda Cumhuriyetçilerin ağırlığı giderek artarken, Donald Trump da 2024 başkanlık seçimlerinde Iowa'yı 13 puandan fazla farkla kazanmıştı.

Seçim öncesinde Iowa'nın ABD Temsilciler Meclisindeki üyelerinin tamamı Cumhuriyetçilerden oluşuyordu. Demokrat Rob Sand ise eyalet genelinde yapılan seçimle göreve gelen tek Demokrat yetkili konumundaydı.

CBS News'in projeksiyonuyla Sand'ın valilik yarışını kazanması, Demokratların uzun süredir başarı elde edemediği eyalette önemli bir siyasi değişime işaret etti.

İKİ PARTİLİ SİSTEMİ ELEŞTİREREK KAZANDI

44 yaşındaki Rob Sand, Demokrat Parti'nin adayı olmasına rağmen seçim kampanyasında ABD'deki iki partili siyasi sistemi sert sözlerle eleştirdi.

Partiler üstü ön seçimlerin uygulanmasını savunan Sand, kampanyasında siyasi kutuplaşma yerine ortak çözüm üretme ve farklı görüşlerden seçmenleri bir araya getirme mesajlarını öne çıkardı.

Bu yaklaşımın, Iowa'da sayıları giderek artan bağımsız seçmenlerin desteğini kazanmasında etkili olduğu belirtildi.

Sand, daha önce 2018 yılında Iowa eyalet denetçisi seçilmiş, 2022 yılında da aynı göreve yeniden seçilerek eyalet genelinde seçim kazanan tek Demokrat siyasetçi olmayı başarmıştı.

TRUMP'IN DESTEKLEDİĞİ ADAYI ÖN SEÇİMDE YENMİŞTİ

Cumhuriyetçi aday Zach Lahn ise valilik yarışına sıra dışı bir siyasi geçmişle girdi. Çiftçilik ve iş insanlığı yapan 40 yaşındaki Lahn, mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Parti ön seçiminde Donald Trump'ın desteklediği rakibini mağlup etmişti.

Lahn, ön seçim kampanyasında siyasi düzenin kendisine karşı olduğunu savunarak "Bütün sistem bana karşı kurulmuş" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetçi aday, ön seçim öncesinde hayatını kaybeden muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün kurduğu Turning Point hareketinin siyasi faaliyet kolu Turning Point Action ile ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın müttefikleri tarafından oluşturulan MAHA Action grubunun desteğini aldı.

Lahn, Cumhuriyetçi Parti ön seçimini yalnızca 1700 oy farkla kazanarak valilik yarışında partisinin adayı olmuştu.

TRUMP, VANCE VE HEGSETH DESTEK VERDİ

Donald Trump, Cumhuriyetçi ön seçimde Lahn'ın rakibini desteklemesine rağmen genel seçim kampanyasında Lahn'ın arkasında durdu.

Trump'ın yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de Cumhuriyetçi aday için seçim çalışmalarına katıldı.

Özellikle Savunma Bakanı Hegseth'in bir eyalet valiliği seçiminde kampanyaya dahil olması, ABD siyasetinde alışılmışın dışında bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin üst düzey isimlerinden gelen desteğe rağmen Lahn, Demokrat rakibi Rob Sand karşısında seçimi kaybetti.

İRAN SAVAŞI VE EKONOMİK SORUNLAR SEÇİME DAMGA VURDU

Iowa'daki seçim yarışında ekonomik sorunlar ve ABD'nin İran ile yaşadığı savaş da önemli tartışma başlıkları arasında yer aldı. Eyalette gümrük tarifelerinin etkileri, yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları ile savaşın ekonomik sonuçları seçmenlerin gündeminde öne çıktı.

İran ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden 18 Amerikan askerinden üçünün Iowa ile bağlantılı olması da savaşın eyaletteki etkisini artırdı.

Demokrat aday Rob Sand, bu konular üzerinden Cumhuriyetçi yönetimi sert biçimde eleştirirken Zach Lahn, eyaletteki mevcut Cumhuriyetçi yönetimle arasına mesafe koymaya çalıştı.

CUMHURİYETÇİ VALİ YENİDEN ADAY OLMADI

Iowa'da iki dönemdir valilik görevini yürüten Cumhuriyetçi Kim Reynolds, Nisan 2025'te yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.

Bu kararın ardından Mayıs 2025'te adaylığını açıklayan Rob Sand, seçim yarışına yaklaşık 8 milyon dolarlık kampanya kaynağıyla başladı.

Demokrat Parti ön seçimlerine rakipsiz giren Sand, seçim kampanyası boyunca eyaletin farklı bölgelerini ziyaret ederek seçmenlerle buluştu. Bir yıl içinde gerçekleştirdiği kapsamlı saha çalışmaları kapsamında 100 duraklı bir seçim turu da düzenledi.

Sand, kampanyası boyunca Cumhuriyetçi rakibi Zach Lahn'ın 2022 yılına kadar Kansas eyaletinde oy kullanmış olmasını da eleştirdi.

TRUMP'IN 13 PUAN FARKLA KAZANDIĞI EYALETTE DENGELER DEĞİŞTİ

Iowa, son yıllarda Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü olduğu eyaletlerden biri olarak öne çıkıyordu. Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde eyaleti 13 puandan fazla farkla kazanması, Cumhuriyetçilerin bölgedeki siyasi üstünlüğünü ortaya koymuştu.

Ancak 2026 ara seçimlerinde Demokrat aday Rob Sand'ın valiliği kazanması, bu tablonun değişebileceğini gösterdi.

Associated Press de Sand'ın Cumhuriyetçi Zach Lahn'ı mağlup ederek Iowa valisi seçildiğini duyurdu.