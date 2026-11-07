Galatasaray\'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık, taraftarların tepkisini beraberinde getirdi. Nijeryalı golcünün sakatlanmasının ardından stadyum zemininin durumunu sorgulayan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüp yönetimini hedef aldı. Dün akşam binlerce taraftar, Başkan Dursun Özbek'e yönelik istifa çağrısında bulundu.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI TEPKİLERİ ARTIRDI

Sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'in sakatlığı, taraftarlar arasında zemin tartışmasını yeniden alevlendirdi. Stadyum zemininin futbolcuların sağlığı açısından risk oluşturduğunu savunan taraftarlar, gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi. Ancak Osimhen'in sakatlığının doğrudan zeminden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

DURSUN ÖZBEK'E İSTİFA ÇAĞRISI

Taraftarların tepkisi kısa sürede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yöneldi. Binlerce kullanıcı, X platformunda #dursunoezbekistifa etiketiyle mesajlar yayımlayarak kulüp yönetimini eleştirdi. Dün akşam yoğun şekilde kullanılan etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya kadar yükseldi.

TARAFTARLAR YÖNETİMDEN ADIM BEKLİYOR

Osimhen'in sakatlığı sonrasında yükselen tepkilerin merkezinde stadyum zemininin durumu ve futbolcuların sağlığının korunması yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü, yaşananlardan yönetimi sorumlu tutarak Dursun Özbek'in görevinden ayrılmasını istedi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, Galatasaray yönetiminin zeminle ilgili atacağı adımlara çevrildi.