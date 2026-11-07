Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığının ardından sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi yönetime çevrildi. Stadyumun zeminini ve yönetimi eleştiren binlerce taraftar, Dursun Özbek'i istifaya çağırdı. X platformunda açılan #dursunoezbekistifa etiketi, Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık, taraftarların tepkisini beraberinde getirdi. Nijeryalı golcünün sakatlanmasının ardından stadyum zemininin durumunu sorgulayan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüp yönetimini hedef aldı. Dün akşam binlerce taraftar, Başkan Dursun Özbek'e yönelik istifa çağrısında bulundu.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI TEPKİLERİ ARTIRDI

Sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'in sakatlığı, taraftarlar arasında zemin tartışmasını yeniden alevlendirdi. Stadyum zemininin futbolcuların sağlığı açısından risk oluşturduğunu savunan taraftarlar, gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi. Ancak Osimhen'in sakatlığının doğrudan zeminden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

DURSUN ÖZBEK'E İSTİFA ÇAĞRISI

Taraftarların tepkisi kısa sürede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yöneldi. Binlerce kullanıcı, X platformunda #dursunoezbekistifa etiketiyle mesajlar yayımlayarak kulüp yönetimini eleştirdi. Dün akşam yoğun şekilde kullanılan etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya kadar yükseldi.

TARAFTARLAR YÖNETİMDEN ADIM BEKLİYOR

Osimhen'in sakatlığı sonrasında yükselen tepkilerin merkezinde stadyum zemininin durumu ve futbolcuların sağlığının korunması yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü, yaşananlardan yönetimi sorumlu tutarak Dursun Özbek'in görevinden ayrılmasını istedi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, Galatasaray yönetiminin zeminle ilgili atacağı adımlara çevrildi.

Victor OsimhenDursun ÖzbekGalatasarayTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    osimhenin vücut yapısı bacak yapısı yürüyüşü her an sakatlanmaya müsait Başkan çelmemi taktıki sakatlanmış suçluyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Fatih Erbakan’dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur Fatih Erbakan'dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur?
Bursasporlu Bayramov’dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol Bursasporlu Bayramov'dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol
09:11
Fatma Betül Sayan Kaya’yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
08:50
Bursasporlu Bayramov’dan inanılmaz hata Kendi kalesine jeneriklik gol
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol
08:29
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı
08:15
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı
Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 09:16:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android