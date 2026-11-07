Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Irak Milli Takımı'nın davetini geri çeviren 21 yaşındaki Montader Madjed, bir kulüp yöneticisinin ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Al-Shorta yöneticisi Adi al-Rubaie, genç futbolcu için "Ülkemin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettiririm" ifadelerini kullandı. Irak Futbol Federasyonu ise açıklamayı kınayarak yönetici hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

Irak futbolunda milli takım davetini reddeden Montader Madjed üzerinden başlayan tartışma, ölüm tehdidine kadar uzandı. İsveç'in Hammarby takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun milli takıma katılmak istememesi üzerine Al-Shorta Yönetim Kurulu Üyesi Adi al-Rubaie'den tepki çeken bir açıklama geldi. Genç oyuncuyu idamla tehdit eden yöneticinin sözleri, Irak Futbol Federasyonunu da harekete geçirdi.

"ÜLKEMİN ADINA SAYGI GÖSTERMEYEN KİŞİYİ İDAM ETTİRİRİM"

Dijlah televizyonuna konuşan Al-Shorta yöneticisi Adi al-Rubaie, Irak Milli Takımı'ndan gelen daveti kabul etmeyen Montader Madjed'i hedef aldı. Al-Rubaie, "Ülkemin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettiririm" sözleriyle genç futbolcuya yönelik açık bir tehditte bulundu.

Programın sunucusu, bu ifadelerin aşırı olup olmadığını sorunca Al-Rubaie geri adım atmadı. Kulüp yöneticisi, "Hayır, kesinlikle abartılı değil" yanıtını vererek sözlerinin arkasında durdu.

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

FUTBOL FEDERASYONU HAREKETE GEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Al-Rubaie'nin açıklamalarına Irak Futbol Federasyonundan sert tepki geldi. Federasyon Sözcüsü Ahmed Al-Falluji, bir futbolcunun milli takım tercihi nedeniyle tehdit edilmesini kınayarak sorumlular hakkında hukuki adım atılması çağrısında bulundu.

Al-Falluji, "Bu iğrenç bir açıklama. Bu sözleri sarf eden kişi hakkında yasal işlem başlatılmalı" ifadelerini kullandı. Federasyonun tepkisine rağmen Al-Rubaie hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

İSVEÇ YERİNE IRAK'I SEÇMİŞTİ

İsveç ve Irak vatandaşlığı bulunan Montader Madjed, futbol kariyerini İsveç'in Hammarby takımında sürdürüyor. Alt yaş kategorilerinde İsveç Milli Takımı'nın formasını giyen sağ kanat oyuncusu, 2023 yılında milli takım tercihini Irak'tan yana kullandı. Genç futbolcu, Irak A Milli Takımı'nda dört karşılaşmada görev aldı. Ancak bu yılın başlarında arkadaşlarının Irak Milli Takımı ile alay ettiği bir videonun ortaya çıkması, Madjed ile milli takım arasındaki ilişkileri olumsuz etkiledi. Yaşananların ardından hatasını kabul eden futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

YENİDEN ÇAĞRILDI AMA DAVETİ REDDETTİ

Taraflar arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlaması üzerine Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, Montader Madjed'i yeniden kadroya davet etti. Ancak 21 yaşındaki oyuncu, bu kez milli takıma katılmak istemediğini bildirdi. Kararının gerekçesini açıklayan Madjed, "Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum" dedi. Genç futbolcunun bu kararı, Al-Shorta yöneticisi Adi al-Rubaie'nin ölüm tehdidi içeren açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

FutbolIrakSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Citibank’a silahlı saldırı Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü Citibank'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi 13 Kasım’da yeni ödeme hazırlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi! 13 Kasım'da yeni ödeme hazırlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Fatih Erbakan’dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur Fatih Erbakan'dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur?
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
08:00
Galatasaray’da Osimhen şoku İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
07:51
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
07:36
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
00:12
11 üniversiteye yeni rektör atandı
11 üniversiteye yeni rektör atandı
23:47
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 08:17:02. #7.12#
SON DAKİKA: Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android