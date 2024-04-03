Son Dakika Galatasaray Haberleri

- 00:54 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u tehdit ettiğini söyledi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
- 23:24 Biri onu durdursun! Okan Buruk, Lucescu'nun rekorunu da kırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
- 23:13 Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda, önemli bir galibiyet aldıklarını ve gol ve galibiyet için mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan bazı yorumlara da cevap veren Icardi, dürüst bir kulüp olduklarını ve saldırı olduğu zaman cevap vermeleri gerektiğini belirtti.
- 22:59 Muslera, Hatayspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi
Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Hatayspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Muslera, 500. resmi müsabakasında taraftarların isteğini kırmayarak 3'lü çektirdi. Müsabakanın ardından futbolcular ve teknik heyet tribünlere giderek galibiyeti kutladı.
- 22:40 Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun rekorunu kırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig'de iç sahada üst üste 19. maçını kazandı ve Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'yu geçerek rekorun yeni sahibi oldu. Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonun son 3 haftası, bu sezonda da 16 müsabakada rakiplerine puan vermedi.
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- 22:40 Icardi, Hatayspor maçında attığı golle gol krallığı yarışında zirveye çıktı
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 18'e çıkardı. Icardi böylece gol krallığı yarışında zirvede olan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'yu yakaladı. Arjantinli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde de 5 golü bulunuyor.
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- 20:45 Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, 100. resmi maçına çıktı
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Hatayspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile Süper Lig'de 72, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ve elemelerinde de 6 olmak üzere 100 resmi müsabakada görev aldı.
- 20:43 Muslera, Galatasaray ile 500. resmi maçına çıktı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Hatayspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera'ya plaket takdim etti. Muslera, Galatasaray'da 15 kupa kazanarak kulüp tarihine adını yazdırdı.
- 20:38 Galatasaray, Hatayspor maçında 3 değişiklik yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Hakim Ziyech 100 gün sonra 11'de başlarken, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha da forma giydi. Serge Aurier ise ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.
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- 1.04.2024 Galatasaray, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Hatayspor'u konuk edecek.
- 1.04.2024 Fernando Muslera Galatasaray'da 5. kez "dalya" diyecek
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçında oynaması durumunda sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıkacak. Muslera, 15 kupa ile en fazla kazanan yabancı oyuncu unvanına sahip ve Galatasaray'da en çok forma giyen yabancı futbolcu olarak da önemli bir yerde bulunuyor.
- 31.03.2024 Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması, savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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- 30.03.2024 Fenerbahçe'nin kritik haftası: Genel Kurul ve ezeli rekabet
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
- 29.03.2024 Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulu Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle İftar Yaptı
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Nef Vakfı ile birlikte inşa ettikleri konteyner kentte depremzede vatandaşlarla iftar programına katıldı. Başkan Özbek, Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalardan ve bölge halkının ilgisinden memnuniyetini dile getirdi. İftar organizasyonunun ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.
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- 29.03.2024 Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Taraftarlar Sındırgı'da İftar Yaptı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen iftar programında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar bir araya geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, dostluğun önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray taraftarı Mehmet Ziya Bağcı ise organizasyonun her yıl büyütülmek istendiğini ve diğer takım taraftarlarının da destek verdiğini belirtti. Sındırgı Belediyespor Başkanı Tufan Gürlek ise emeği geçenlere teşekkür etti.
- 29.03.2024 Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında 100. resmi maçına çıkacak
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında oynaması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıkacak. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da farklı pozisyonlarda görev alarak dikkatleri üzerine çekti. Şu ana kadar 99 resmi maça çıkan Yılmaz, 8 gol kaydetti ve geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca bu sezon Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu olan Yılmaz, 46 maçta forma giydi.
- 29.03.2024 3 büyük takım taraftarı iftarda buluştu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer taraftarlarının katılımıyla dostluk iftarı düzenlendi. Pandemi nedeniyle evlere dağıtılan iftar yemeklerinin bir gününü üstlenen taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Herkes kendi takımının formasıyla birlikte dostluk sergiledi.
- 29.03.2024 Galatasaraylı ve diğer taraftarlar Sındırgı'da toplu iftar yemeği düzenledi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar, Sındırgı Belediyesi tarafından evlere dağıtılan iftar yemeklerinin bir gününü üstlenerek Cumhuriyet Meydanı'nda toplu iftar yemeği düzenledi. Yemeğe Galatasaray taraftarlarının yanı sıra diğer takımların taraftarları da katılarak dostluk sergiledi.
- 28.03.2024 Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
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- 28.03.2024 Carlos Vinicius: 'Kurduğumuz aile ortamı ile şampiyon olacağımıza inanıyorum'
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, kurdukları aile ortamıyla Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Vinicius, takım arkadaşlarıyla olan ilişkisini, taraftarlarla olan bağını ve teknik direktör Okan Buruk'u övgüyle anlattı. Ayrıca, Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçını kazanacaklarına inandığını belirtti.
- 28.03.2024 Carlos Vinicius: 'Galatasaray'ın aile ortamıyla şampiyon olacağız'
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, kurdukları aile ortamıyla Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Vinicius, taraftarlarla güzel ilişki kurduklarını ve takım arkadaşlarının yardımlarının başarıya ulaşmalarını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde şampiyon olabileceklerine inandığını ifade etti.
- 28.03.2024 TÜMOSAN Konyaspor Başkanı: Hedefimiz düşme tehlikesinden uzak kalmak
TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulübe verilen transfer yasağının yanlış değerlendirildiğini belirterek, hedeflerinin ligde düşme tehlikesinden uzak bir sıralamada kalmak olduğunu söyledi. Korkmaz, takımın güvenli bölgede kalmak için mücadele ettiğini ve şampiyonluğu belirleyebilecek güce sahip olduklarını ifade etti. Ayrıca taraftarlardan tribünleri doldurmalarını ve takıma destek vermelerini istedi.
- 27.03.2024 Galatasaray Çağdaş Faktoring, İzmit Belediyespor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 78-75 yenerek seriyi 2-1 kazandı. İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yoğun itirazları nedeniyle diskalifiye edildi.
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- 27.03.2024 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
Galatasaray, sosyal medyaya sızdırılan ve daha sonra TFF tarafından tamamı yayınlanan hakem toplantısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, ünlü gazeteci Fatih Portakal'a programda sadece Galatasaray kısmını yayınlamasından ötürü tepki gösterip, resmi işlem başlatıldığını duyurdu.
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- 27.03.2024 Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına kamp yaptığı Antalya'da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, üçüncü antrenmanlarını gerçekleştirerek neşeli bir şekilde çalışmalara devam etti. Antalya kampını tamamlayacak olan Galatasaray, yarın akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak.
- 27.03.2024 Wilfried Zaha: Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Antalya kampında yaptığı açıklamada, takımının Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Zaha, ayrıca Avrupa'da en iyi kulüplere karşı oynadıklarını ve takım olarak iyi bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Kampların oyuncuları birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Zaha, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve şampiyon olacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
- 27.03.2024 Dries Mertens: Bir sene daha futbola devam edeceğim gibi duruyor
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında yaptığı açıklamada, bir ağrısı veya sakatlığı olmadığını belirterek, bir sene daha futbola devam edeceğini söyledi. Mertens, Fenerbahçe'nin iyi durumda olmasından memnun olduğunu da dile getirdi.
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- 27.03.2024 İstanbul'un Kalbindeki Vadi İstanbul: Skyland Home ve CoFounder Workspace
İstanbul'un merkezinde yer alan Vadi İstanbul, Skyland Home ve CoFounder Workspace ile iş dünyasının ve ev dekorasyonunun merkezi haline geliyor. Skyland Home, ev dekorasyonu ve mobilya alışverişi için zengin bir ürün yelpazesi sunarken, CoFounder Workspace tasarımcılar ve iç mimarlar için özel bir çalışma alanıdır. İş ve yaşamı bir araya getiren bu merkez, inovasyon ve estetik arasındaki dengeyi bulmayı mümkün kılıyor.
- 26.03.2024 Kırgızistan Milli Takımı Tayvan'ı 5-1 mağlup etti
Kırgızistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri D Grubu'nda Tayvan'ı 5-1 mağlup etti. Galatasaray'ın 18 yaşındaki Kırgız oyuncusu Beknaz Almazbekov da maça 11'de başladı. Ev sahibi ekip, Joel Kojo ve Khrıstian Brauzman'ın golleriyle farkı açtı ve skoru 5-1'e getirdi. Mücadele sonrası Kırgızistan Milli Takımı Teknik Direktörü Stafen Tarkoviç, Beknaz'ın performansından memnun olduğunu belirtti.
- 26.03.2024 Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, Antalya'daki kampın ikinci antrenmanını gerçekleştirerek maç için çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 26.03.2024 Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Manipülasyonlar futbolu bambaşka bir noktaya götürüyor
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur, futbolda manipülasyon yapmanın işi bambaşka bir noktaya götürdüğünü belirtti. Ayrıca, şeffaflık çağrısı yaparak tüm VAR kayıtlarının ve seminerlerin açıklanmasını istedi.
- 26.03.2024 Galatasaray, Hatayspor maçı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı.
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- 26.03.2024 Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn: 'Hayalim Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluyum'
Galatasaray'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Derrick Köhn, Galatasaray'a gelmeden önce aldığı tekliflere rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, teknik direktör Okan Buruk ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını belirtti.
- 26.03.2024 Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Timur, Türk futbolunda yaşanan son olaylara dair görüşlerini paylaştı ve "Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor" dedi.
- 26.03.2024 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Galatasaray-Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonun sosyal medyaya sızması büyük yankı uyandırdı. Videoda hakem Abdülkadir Bitigen'in, Galatasaray lehine yanlış penaltı kararı verdiğini doğrulamasına ilk tepki ise Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi. Maçın hakmelerine sert tepki gösteren Dündar, "Eğer onurlu insanlarsa, ligin kaderini belirleyen yanlış kararları nedeniyle bugün spor kamuoyundan özür dileyip hakemliği bırakırlar" dedi.
- 26.03.2024 Nelsson'a rekor bonservis! Galatasaray kasayı ağzına kadar dolduracak
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, İtalyan futbol devi Napoli'nin transfer radarına girdi. Sarı-kırmızılı kulübün Ağustos 2021'de 7 milyon euroya transfer ettiği Nelsson'a Napoli'nin, 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.
- 26.03.2024 Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray-Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu konuştuğuna dair bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in MHK eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşmada Galatasaray'a yanlış penaltı verdiğini itiraf ettiği duyuluyor. Videonun ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'den açıklama bekleniyor.
- 25.03.2024 Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, dinamik ısınma, pas çalışması ve oyun çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva ile antrenmanı tamamladı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 25.03.2024 Ryan Babel: Eyüpspor'da kasıtlı olarak oynatılmadım
Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve son olarak Eyüpspor forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan 37 yaşındaki futbolcu Ryan Babel, Hollanda basınına verdiği bir röportajda Eyüpspor hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eyüpspor'dan ayrılış hikayesini anlatan Babel, "Tazminatı kabul etmediğim için zorluklarla karşılaştım. Sonra bir deplasman maçına gitmek zorunda kaldım ve beni kasıtlı olarak oynatmadılar. Bu üç-dört kez yapılırsa psikolojik olarak bitersiniz" dedi.
- 25.03.2024 Wanda Nara'dan çok konuşulacak itiraf: Kızlar sadece para ister
Icardi'nin eşi Wanda Nara, Gente dergisine verdiği röportajda, Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili konuştu. Kendisini "parayı kontrol eden anne" olarak tanımlayan Nara, "Para, para...Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri" dedi.
- 25.03.2024 TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa'nın ertelenmemesine tepki gösterdi. Nisan ayında toplamda 7 maç oynayacaklarını dile getiren Kartal, "Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de TFF'nin bu tutumunu anlamış değilim" dedi.
- 25.03.2024 Galatasaray Fan Token Sahipleri, Takımlarını Ziyaret Ederek Birlik Mesajı Verdi
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Galatasaray Futbol A Takımı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray'ın partneri Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ı Florya'da yalnız bırakmadı. Taraftarlar, futbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatı yakaladı. Antrenmanı birlikte izleyen taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takıma destek verdi.
- 25.03.2024 Taraftarlar çıldırdı! Acun, GSTV Youtube kanalını mı alıyor?
Ünlü iş insanı ve Fenerbahçe taraftarı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'ın Youtube kanalı GSTV'yi alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan konuyla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar bu iddiaya sert tepki gösterdi.
- 24.03.2024 Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı. Galatasaray, yarın Antalya kampında yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 24.03.2024 Gökhan Bozkaya: 'Sezon sonunda şampiyon olacağız'
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularına güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Bozkaya, taraftarlara teşekkür ederek, Beşiktaş derbisi için zor bir maç olacağını belirtti.
- 24.03.2024 Yağmur Uraz: İnşallah sezon sonunda gülen taraf olacağız
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forveti Yağmur Uraz, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bugün pes etmeyen bir Fenerbahçe vardı. Rakibimize hem futbolumuzla hem vücut dilimizle gösterdik. Mutluyuz, inşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız' dedi. Yağmur Uraz, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak da 'Beşiktaş maçına hem saha içi hem saha dışında çok iyi hazırlanıp, kazanmaktan başka çaremiz yok. Biz gerçekten iyi bir takımız, isteyen bir takımız bunu da Beşiktaş'a sahasında göstereceğiz' şeklinde konuştu.
- 24.03.2024 Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni Derbide Mağlup Etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Gökhan Bozkaya, maçın başından sonuna kadar iyi ve baskılı bir oyun sergilediklerini belirtti. Fenerbahçe'nin forveti Yağmur Uraz ise galibiyetin tek hedefleri olduğunu ve sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Kaleci Göknur Güleryüz ise takımın inancını hiçbir zaman kaybetmediğini ve Beşiktaş maçını da kazanacaklarına inandığını ifade etti.
- 24.03.2024 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Galatasaray Derbisini Kazandı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kalecisi Göknur Güleryüz, Galatasaray derbisini takım oyunu ile kazandıklarını belirterek, şampiyonluğa giden yolda devam etmek ve şampiyon olmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
- 24.03.2024 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Galatasaray'ı Yendi
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası oyuncularına güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bozkaya, galibiyetin ardından oyuncularını kutlayarak, taraftarlara teşekkür etti ve Beşiktaş derbisi için zor bir maç olacağını belirtti.
- 24.03.2024 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 yenerek galip geldi. Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 9. galibiyetini elde ederken, puanını 57'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Galatasaray ise liderliğini sürdürdü.
- 23.03.2024 Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 23.03.2024 Galatasaray Çağdaş Faktoring, İzmit Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 90-64 yendi. İkinci maç ise 25 Mart Pazartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.
- 23.03.2024 İzmit Belediyespor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'a mağlup oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ilk maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Faktoring'e 90-64 mağlup oldu. Galatasaray, maçın hemen başından itibaren üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
- 23.03.2024 Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılma hazırlığı
Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de, Sergio Oliveira ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk ile tartıştıktan sonra kadro dışı bırakılan ve affedilen Portekizli yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almayan Oliveira, menajerine yeni kulüp bulması için talimat verdi.
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- 22.03.2024 Geleceği hakkında konuştu! Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisine geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kerem, "Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" dedi.
- 22.03.2024 İzmit Belediyespor Oyuncuları Play-off Maçını Sabırsızlıkla Bekliyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile başlayacakları play-off çeyrek final maçlarına hazırlanan İzmit Belediyespor oyuncuları, kazanma isteğiyle dolu. Oyuncular, Galatasaray'ı yenebilecek güçte olduklarını belirtti.
- 22.03.2024 Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz nedeniyle ertelenen ve 7 Nisan'da oynanacağı duyurulan Süper Kupa maçının tarihini değiştirmek için yaptığı başvuruya Galatasaray'dan ret geldi. Fenerbahçe'nin, 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı maçtan hemen önce Süper Kupa maçının olması, sarı-lacivertlilerin tepkisine yol açmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin erteleme talebine karşı çıkarak maçın tarihinin değiştirilmemesini istediyor. Şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda...
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- 21.03.2024 Sivasspor Kaptanı Uğur Çiftçi, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesini açıkladı
Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi, katıldığı söyleşide Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediğini takım menfaatleri içerisinde gerçekleşmediği için üzülmediğini belirtti. Çiftçi, ayrıca takım kaptanlığının sorumluluklarını da yerine getirmeye çalıştığını ve takım arkadaşlarını diri tutmaya çalıştığını ifade etti.
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- 21.03.2024 Mauro İcardi'ye Milan talip oldu İddiası, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de, Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye Milan'ın talip olduğu iddia edildi. Milan, Icardi'nin diğer oyunculara göre daha uygun maliyetli olmasını avantaj olarak değerlendiriyor.
- 21.03.2024 İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile play-off eşleşmesinde
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile play-off eşleşmesinde karşılaşacak. Serinin ilk maçı 23 Mart Cumartesi saat 17.00'da Atatürk Spor Salonu'nda olacak.