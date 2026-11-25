Alman devi Bayern Münih'te Harry Kane'in sakatlığının ardından hücum hattına geçici bir çözüm aranıyor. Bu süreçte Alman basınından Bayern Münih'e dikkat çeken bir Mauro Icardi önerisi geldi.

"HEYECAN VERİCİ BİR ÇÖZÜM OLABİLİR"

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Arjantinli golcünün Bayern Münih için düşük maliyetli ve tecrübeli bir alternatif olabileceği belirtildi. Alman basınında yer alan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Şu an için Mauro Icardi (33) heyecan verici bir çözüm olabilir: bonservissiz, tecrübeli ve son olarak Galatasaray formasıyla yalnızca on iki ilk 11 maçında 14 lig golü kaydetti. Sezon sonuna kadar yapılacak bir sözleşme riski düşük tutar."

SÖZLEŞME SÜRESİNE KADAR ÖNERDİLER

Bayern Münih'in kış transfer döneminde yüksek maliyetli bir panik transferi yapmaması gerektiği vurgulanırken, Icardi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmasının uygun bir hamle olabileceği ifade edildi.

CHOUPO-MOTING ÖRNEĞİNİ VERDİLER

Değerlendirmede Bayern Münih'in 2020 yılında Robert Lewandowski'nin yedeği olarak bonservissiz kadrosuna kattığı Eric Maxim Choupo-Moting örneği de hatırlatıldı. Başlangıçta geçici bir çözüm olarak transfer edilen futbolcunun başarılı bir hamleye dönüştüğü belirtilirken, Bayern Münih'in şimdi benzer bir transfere ihtiyaç duyduğu ifade edildi.