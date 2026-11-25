Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yıl sonu için açıkladığı yüzde 29,5'lik enflasyon tahmini ve piyasa beklentileri doğrultusunda zam hesapları şekillenmeye başladı. Mevcut durumda 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının, üç farklı senaryoya göre 75 bin 779 TL ile 76 bin 102 TL arasında yükselmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

2027 yılı Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri etkili olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yıl sonu için yüzde 29,5, 2027 yılı için ise yüzde 21 olarak açıkladığı enflasyon tahminleri, maaş hesaplamalarında önemli referanslar arasında bulunuyor. Enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda memur maaşları için üç farklı senaryo öne çıkıyor. Buna göre halen 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının, hesaplamalara bağlı olarak 76 bin TL seviyesini aşması gündemde.

TCMB TAHMİNİNE GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 779 TL

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5 olarak gerçekleşmesi senaryosuna göre toplam zam oranının yüzde 7,91 olması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre halen 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı 5 bin 555 TL artışla 75 bin 779 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 TL'den 34 bin 21 TL'ye çıkması öngörülüyor.

BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE MAAŞ 75 BİN 954 TL'YE ÇIKIYOR

Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yer alan yüzde 29,79'luk yıl sonu enflasyon tahminine göre de farklı bir hesaplama ortaya çıkıyor. İkinci yarı enflasyonunun yüzde 10,22 olarak gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının 75 bin 954 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu senaryoda en düşük memur emeklisi aylığı da 34 bin 99 TL seviyesine ulaşacak.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNDE ZAM ORANI YÜZDE 8,37

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere göre ise toplam zam oranının yüzde 8,37 olması öngörülüyor. Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 76 bin 102 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 166 TL olması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM SENARYOLARI

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemede, 5 milyon emeklinin kök maaşının mevcut en düşük aylık olan 23 bin 552 TL'nin altında kalması nedeniyle refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de masada bulunuyor.

En düşük emekli aylığı için hesaplanan iki temel senaryo öne çıkıyor.

Birinci senaryoya göre yüzde 10,22 zam yapılması halinde mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığına 2 bin 407 TL artış yansıtılacak. Böylece en düşük emekli maaşı 25 bin 959 TL'ye yükselecek.

İkinci senaryoda ise refah payı ve ek iyileştirmeyle toplam zam oranının yüzde 15,22'ye ulaşması öngörülüyor. Bu durumda 3 bin 585 TL artış yapılmasıyla en düşük emekli aylığı 27 bin 137 TL olacak.

ASGARİ ÜCRETTE 36 BİN İLE 37 BİN TL ARASINDA HESAPLAMA

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde işçi, işveren ve hükümet kanadının değerlendireceği olası rakamlar da şekillenmeye başladı. Enflasyon verilerinin önemli bir referans oluşturacağı süreçte, öne çıkan zam senaryolarına göre yeni net asgari ücretin 36 bin 48 TL ile 37 bin 901 TL aralığında belirlenmesi öngörülüyor.

ZAM ORANLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği maaş artışlarında takvim de netleşmeye başladı. Asgari ücretin aralık ayındaki komisyon görüşmelerinin ardından 24-25 Aralık tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek.