İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yapımı devam eden Fenerbahçe Üniversitesi inşaatında vincin halatları koptu. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen çelik bloklar, yan taraftaki sitenin bahçesine savruldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, site otoparkında bulunan 3 araç hasar gördü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden Fenerbahçe Üniversitesi inşaatında çelik blokları taşıyan vincin halatları henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Halatların kopmasıyla çelik bloklar yaklaşık 30 metre yükseklikten yandaki Güven Sitesi'nin bahçesine düştü. Büyük gürültüyle yaşanan olay, çevrede paniğe neden oldu.

3 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak düşen çelik bloklar, sitenin otoparkında bulunan 3 araca zarar verdi. Polis ekipleri üniversite inşaatının çevresinde güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Çelik blokların büyük bir gürültüyle site bahçesine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde blokların otoparka düşmesi ve araçlarda meydana gelen hasar yer aldı.