ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Middletown bölgesinde planlanan kontrollü patlatma öncesinde Amerikan ordusuna bağlı personelin sahaya ulaştığı bildirildi. Bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

YAKLAŞIK 5 TON PATLAYICI İMHA EDİLECEK

Associated Press'in haberine göre Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda yıllardır depolanan 68 varildeki yaklaşık 5 ton kurşun azidin kimyasal yapısının bozulduğu tespit edildi. Maddenin kendiliğinden patlama riski taşıması nedeniyle yetkililer kontrollü imha kararı aldı.

BÖLGE HALKINA TAHLİYE ÇAĞRISI

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), tesis çevresindeki yaklaşık 8 kilometrelik risk bölgesinde yaşayan vatandaşlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu. Bölge sakinlerine ulaşım, geçici konaklama ve gıda desteği sağlanırken çevredeki bazı okullar ve iş yerleri kapatıldı.

ZEHİRLİ TOZ ENDİŞESİ

Patlatmanın ardından havaya karışabilecek zehirli kurşun parçacıklarının insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinden endişe ediliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bölgede 100'den fazla personelin görevlendirildiğini ve hava, su ve topraktan 1001 numune alındığını açıkladı.

ÇEVRECİLER MAHKEMEYE BAŞVURDU

Çevre örgütleri, halk sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle operasyonun durdurulması için yargıya başvurdu. Ancak federal temyiz mahkemesinin geçici durdurma kararını kaldırmasının ardından operasyonun önündeki hukuki engel ortadan kalktı.

TÜRKİYE SAATİYLE 18.00'DE YAPILMASI PLANLANIYOR

ABD ordusu, kontrollü patlatmanın 25 Kasım'da Türkiye saatiyle yaklaşık 18.00'de gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu. Operasyonun kesin saatinin hava koşullarına göre değişebileceği belirtildi.