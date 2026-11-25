Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Bakanlık, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesini ve kimyasal madde etkisi altında olup olmadığının ileri analiz yöntemleriyle araştırılmasını istedi.

İLK OTOPSİ RAPORU YETERSİZ BULUNDU

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine dört sayfalık talep dilekçesi sundu. Dilekçede, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ilk rapor ve ek raporda saldırgandan alınan örneklerde alkol ve standart tarama kapsamındaki maddelere rastlanmadığı hatırlatıldı. Ancak bazı yeni nesil psikoaktif maddelerin standart testlerle tespit edilemeyebileceği belirtildi.

KİMYASAL MADDE ŞÜPHESİ

Bakanlık, saldırganın olay sırasındaki davranışlarının kimyasal madde etkisi altında olabileceği yönünde şüphe doğurduğunu belirtti. Dilekçede, saldırganın üçüncü kişiler tarafından yönlendirilmiş ve iradesi dışında kimyasal maddeye maruz bırakılmış olabileceği ihtimalinin araştırılması istendi.

KAN VE DOKU ÖRNEKLERİ YENİDEN İNCELENSİN

Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde yeniden incelenmesi talep edildi. İncelemelerin sentetik kannabinoidler, yeni nesil uyarıcılar, fentanil ve türevleri dahil olmak üzere genişletilmiş toksikoloji testlerini kapsaması istendi.

OLAY ÖNCESİNDEKİ İRTİBATLARI ARAŞTIRILSIN

Bakanlık, saldırganın olay öncesinde kimlerle görüştüğünün, telefon görüşme kayıtlarının ve birlikte bulunduğu kişilerin araştırılmasını da talep etti. Ayrıca okulun güvenlik kamerası görüntüleri ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin Bakanlığa teslim edilmesi istendi.

ANNE VE BABASI TUTUKLU YARGILANIYOR

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda gerçekleştirilen saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı. Sanıkların yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 4 Aralık'ta görülecek.