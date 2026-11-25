Öğretmenlik mesleğinin yüz karası! 10 yıla kadar hapsi isteniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de 37 yaşındaki bir kadın öğretmen, sevgilisinin 15 yaşındaki oğluna çıplak fotoğraflarını gönderdiği ve üvey annesi olacağına ilişkin uygunsuz mesajlar attığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
ABD'de 37 yaşındaki bir kadın öğretmen, sevgilisinin 15 yaşındaki oğluna çıplak fotoğraflarını göndererek uygunsuz mesajlar attı. Çocuğa ileride üvey annesi olacağını söyleyen kadın hakkında işlem başlatılırken, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA UYGUNSUZ MESAJLAR ATTI
ABD'de yaşanan olayda 37 yaşındaki kadın öğretmen, sevgilisinin henüz 15 yaşındaki oğluyla iletişime geçti. Kadının çocuğa çıplak fotoğraflarını gönderdiği ve ileride üvey annesi olacağına ilişkin uygunsuz mesajlar attığı belirtildi.
10 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA
Skandal olayın ardından 37 yaşındaki kadın hakkında yasal süreç başlatıldı. Kadının, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.
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