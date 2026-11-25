Tuncay Aydın:

abd işine baksın, bizde sarıgül var, kamera bantlayanlar var, puta tapıp vatana ihanet derecesinde devlet karşıtı hareket edenler var, mezarlıkta içki içip istiklal kadını derneği yönetenler var, istediği aday olmayınca terliğe oy veren sonra diğer insanlara yobaz diyen embesiller var