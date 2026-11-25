Galatasaray yönetimi, liglere verilen milli arayı fırsat bilerek RAMS Park'ın zeminini Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun bir çalışma yürütmüştü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen saha zeminindeki sorunların devam ettiği görüldü.

HENÜZ 10. DAKİKADA ÇİMLER KALKTI

Karşılaşmanın başlamasının üzerinden henüz 10 dakika geçmişken sahanın birçok noktasında çimlerin kalktığı ve zeminin bozulduğu görüldü. Özellikle ikili mücadeleler ve ani yön değiştirmeler sırasında yaşanan bozulmalar, futbolculara zor anlar yaşattı.

GALİBİYET BİLE TARAFTARIN ÖFKESİNİ DİNDİREMEDİ

Galatasaray'ın İngiliz temsilcisi karşısında kritik bir galibiyet elde etmesine rağmen sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde RAMS Park'ın zemini vardı. Yapılan bakım çalışmalarına rağmen sorunun giderilememesine tepki gösteren futbolseverler, "Bu nasıl zemin?", "Zemin yine düzelmemiş" ve "Bu seviyede bu görüntü yakışmıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda yaşanan zemin sorunu, Galatasaray yönetimine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.