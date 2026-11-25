İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, listede oyuncu Burcu Özberk ve Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın da yer alması geniş yankı uyandırdı.

BURCU ÖZBERK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ: NEVŞEHİR'DE DİZİ SETİNDEYDİ

Soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, gelişmeyle birlikte magazin ve televizyon dünyasının da merkezine oturdu. Cihangir Ceyhan ile başrollerini paylaştığı Anne Yarısı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Özberk'in, dizinin çekimleri için Nevşehir'de bulunduğu sırada soruşturma listesinde yer alması dikkat çekti.

SURVIVOR SUNUCUSU MURAT CEYLAN DA LİSTEDE

Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı ve televizyon sunucusu Murat Ceylan da bulunuyor. Ceylan, uzun süredir ekranlarda yer aldığı Survivor yarışmasının sunuculuğuyla tanınıyor.

SORUŞTURMA ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYI KAPSIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma; "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlamalarını kapsıyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 19'unun gözaltına alındığı, diğer şüphelilere yönelik işlemlerin ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan isimler arasında Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayadan, Seher Grothe Sevdişan ve Murat Başoğlu yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki emniyet ve adli işlemler devam ediyor.