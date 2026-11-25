6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şanlıurfa'ya atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Mayıs 2022'den bu yana Kayseri Valiliği görevini yürüten Gökmen Çiçek'in yeni görev yeri Şanlıurfa oldu.

DEPREMİN ARDINDAN KOORDİNATÖR VALİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından önce Kahramanmaraş'ta, daha sonra ise Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Çiçek, afetin izlerinin silinmesi için yürütülen çalışmalarda görev aldı. Çiçek, enkazların kaldırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları koordine etti.

"ELBİSTAN MODELİ" DİĞER AFET BÖLGELERİNE ÖRNEK OLDU

Depremde iş yerlerini kaybeden esnafın yeniden ticari faaliyetlerine başlayabilmesi için Kayseri'deki belediyelerin desteğiyle konteyner çarşıların kurulmasına öncülük eden Çiçek, Elbistan'daki 18 günlük görevi süresince dört konteyner çarşının hizmete açılmasını sağladı. İş yerleri, esnaf odalarına yapılan başvuruların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi. "Elbistan modeli" olarak anılan uygulama, diğer deprem bölgelerinde de hayata geçirildi.

ADIYAMAN'DA TİCARİ HAYATIN CANLANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞTI

10 Mart 2023'te Adıyaman'da koordinatör vali olarak görevlendirilen Çiçek, burada da depremden zarar gören esnaf için benzer projeler yürüttü. Bir hafta içerisinde tamamlanan Kayseri ve Mimar Sinan çarşıları esnafın hizmetine sunuldu.

Ayrıca depremde çalışma ofisleri zarar gören gazetecilerin mesleklerini sürdürebilmeleri amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 20 konteynerden oluşan bir basın sitesi kuruldu.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM KÖYÜ KURULDU

Çiçek'in koordinasyonunda Adıyaman'daki Beşpınar Mesire Alanı, depremzede öğrenciler için eğitim köyüne dönüştürüldü. LGS ve YKS'ye hazırlanan yaklaşık 1.500 öğrenci için 60 çadır derslik oluşturuldu. Kütüphane, kafeterya, oyun ve etkinlik alanlarının da bulunduğu eğitim köyüne öğrencilerin ulaşımı servislerle sağlandı.

GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?

1978 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Gökmen Çiçek, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

2004 yılında kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım atan Çiçek, Trabzon'un Düzköy ve İzmir'in Beydağ ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. 2005-2006 yıllarında İngiltere'deki Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi alan ve İngiliz idari sistemi üzerine çalışmalar yürüten Çiçek, yüksek lisansını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı.

2007 yılında Sivas'ın Akıncılar ilçesine kaymakam olarak atanan Çiçek, ardından Erzincan'ın Kemah ve Rize'nin Güneysu ilçelerinde görev yaptı. 2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın İdarecisi" seçildi.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü yapan Çiçek, Personel Genel Müdürlüğünde ise şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 26 Aralık 2018'de İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı.

10 Haziran 2020'de Afyonkarahisar Valiliğine getirilen Çiçek, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Kayseri Valiliğine atandı ve 18 Mayıs 2022'de görevine başladı.

İyi derecede İngilizce bilen Gökmen Çiçek, evli ve iki çocuk babasıdır.