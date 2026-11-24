ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Eastpointe kentinde 16 Kasım sabahı yapılan bir eve zorla girme ihbarının ardından başlatılan soruşturmada, olayın iki erkekle ilişki yaşayan bir kadının yalanından kaynaklandığı ortaya çıktı.

ERKEK ARKADAŞI BEKLENMEDİK BİR ANDA EVE DÖNDÜ

New York Post'un haberine göre Wayne County Şerif Ofisi bünyesinde cezaevi görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Lasacia Gore, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evden ayrılmasının ardından ilişki yaşadığı diğer erkeği evine davet etti. Gore, davet ettiği kişinin içeri girebilmesi için arka kapıyı da kilitlemedi. Ancak erkek arkadaşının beklenmedik bir anda eve dönmesiyle iki erkek karşı karşıya geldi.

SEVGİLİSİNİ HIRSIZ İLAN ETTİ

Bunu üzerine Gore, ilişki yaşadığı diğer erkeği tanımadığını ve şahsın eve izinsiz girdiğini söyledi. Kız arkadaşının sözlerine inanan adam, karşısındaki kişiye müdahale etti. İki erkek arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Lasacia Gore

İKİ ERKEK BOĞUŞURKEN SİLAHINI ATEŞLEDİ

İki erkeğin mutfak zemininde boğuştuğu sırada Gore, tabancasıyla ateş açtı. Mermi, şahısların hemen üzerindeki duvara isabet ederken olayda kimse yaralanmadı. Gore, acil yardım hattını arayarak tanımadığı bir erkeğin evine girdiğini, erkek arkadaşının şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığını ve kendisinin de ateş açtığını söyledi.

TELEFON MESAJLARI YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Gore'un ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu tespit etti. Eve izinsiz girdiği öne sürülen erkeğin telefonundaki mesajları inceleyen ekipler, şahsın bizzat Gore tarafından davet edildiğini belirledi. Macomb County Savcısı Peter Lucido, olayın ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekerken soruşturma kapsamında iki erkek hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

26 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Gözaltına alınan Gore hakkında silahla saldırı, bina içerisinde ateşli silah kullanma, asılsız suç ihbarında bulunma ve polise yalan beyanda bulunmanın da aralarında yer aldığı altı ayrı suçlama yöneltildi. 18 Kasım'da hakim karşısına çıkan ve suçlamaları reddeden Gore, 30 bin dolarlık kefalet kararı kapsamında serbest bırakıldı. Hakkında ev hapsi ve elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasına karar verilen kadının silah bulundurması da yasaklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Wayne County Şerif Ofisi, adli ve idari süreç tamamlanıncaya kadar Gore'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Hakkındaki tüm suçlamalardan mahkum edilmesi halinde 26 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek Gore'un 2 Aralık'ta yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.