Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık görevini üstlenen Ali Koç'un, futbol dünyasından kopmak istemediği ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı iddia edildi. Koç'un bu kez kulüp başkanı olarak değil, doğrudan bir futbol kulübünün sahibi olarak futbol dünyasında yer almak istediği öne sürüldü.

ACUN ILICALI GİBİ TAKIM ALABİLİR

Ali Koç'un, futbol kulübü yatırımlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı gibi bir takım satın almak istediği ileri sürüldü. Söz konusu iddianın gerçeğe dönüşmesi halinde Koç, futbol dünyasındaki yolculuğunu farklı bir kimlikle sürdürecek.

HANGİ TAKIMI ALACAĞI MERAK KONUSU

Ali Koç'un hangi ülkeden bir futbol kulübü satın almak istediği ve hangi takımla ilgilendiği ise henüz belirsizliğini koruyor. Satın alma iddiasına ilişkin herhangi bir kulüp adı belirtilmezken Koç'un bu yönde bir adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.