Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin, sarı-kırmızılı taraftarların Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini söyledi. Özbek, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ BİZİ UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞ"

Galatasaray taraftarlarının Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartların UEFA'ya şikayet edildiğini belirten Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Duyduk ki Netanyahu hükümeti taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmiş."

"MAZLUMUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur."

UEFA'YA SİYASİ BASKI TEPKİSİ

UEFA'nın söz konusu şikayete itibar etmemesi gerektiğini belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Temennimiz UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikayete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."

MAÇA SAATLER KALA UEFA'DAN SKANDAL UYARI İDDİASI

Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Mücadele öncesinde düzenlenen güvenlik toplantısında, sarı-kırmızılı taraftarların daha önce açtığı Filistin'e destek pankartlarının gündeme geldiği belirtildi.

GALATASARAY'A CEZA TEHDİDİ

UEFA'nın güvenlik toplantısında Galatasaray'a Filistin'e destek pankartları konusunda dolaylı bir uyarıda bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarların Aston Villa karşılaşmasında da Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla pankart açması halinde kulübün UEFA yaptırımıyla karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.