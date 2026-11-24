Dursun Özbek'ten bomba açıklama: Netanyahu bizi UEFA'ya şikayet etmişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Netanyahu hükümetinin Filistin'e destek pankartları nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı. Öte yandan UEFA'nın Aston Villa maçında benzer pankartların açılması halinde Galatasaray'a yaptırım uygulanabileceğini ilettiği öne sürüldü.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin, sarı-kırmızılı taraftarların Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini söyledi. Özbek, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmayacaklarını vurguladı.
"NETANYAHU HÜKÜMETİ BİZİ UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞ"
Galatasaray taraftarlarının Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartların UEFA'ya şikayet edildiğini belirten Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"Duyduk ki Netanyahu hükümeti taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmiş."
"MAZLUMUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Özbek, sözlerine şöyle devam etti:
"Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur."
UEFA'YA SİYASİ BASKI TEPKİSİ
UEFA'nın söz konusu şikayete itibar etmemesi gerektiğini belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Temennimiz UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikayete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."
MAÇA SAATLER KALA UEFA'DAN SKANDAL UYARI İDDİASI
Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Mücadele öncesinde düzenlenen güvenlik toplantısında, sarı-kırmızılı taraftarların daha önce açtığı Filistin'e destek pankartlarının gündeme geldiği belirtildi.
GALATASARAY'A CEZA TEHDİDİ
UEFA'nın güvenlik toplantısında Galatasaray'a Filistin'e destek pankartları konusunda dolaylı bir uyarıda bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarların Aston Villa karşılaşmasında da Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla pankart açması halinde kulübün UEFA yaptırımıyla karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.
“İSRAİL VEYA NETANYAHU ŞİKAYET EDECEK SENDE ÇIKIP AVRUPA MAÇLARI YAPACAKSIN AZ SALLA,CIA DİREKTÖRÜNÜ TESİSLERİNİZDE BEN MİSAFİR ETMEDİM.”Tüm yorumlar (15)
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