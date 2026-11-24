ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan halk efsanelerinin en gizemli figürlerinden biri olan "Bigfoot" (Koca Ayak) hakkındaki dosyaları kamuoyuna açtığı öne sürüldü. Fox News sunucusu Jesse Watters'ın gündeme taşıdığı dosyalarda, avcıların karşılaştıklarını ileri sürdükleri gizemli bir yaratığa ve devasa ayak izlerine ilişkin dikkat çekici anlatımlar yer aldı.

ABD YÖNETİMİ ÜÇ DOSYAYI ERİŞİME AÇTI

The Guardian ve New York Post'un haberlerine göre ABD Orman Servisi, 15 Ekim 2026'da Bigfoot ve Sasquatch başlığı altında üç tarihi belgeyi kamuoyunun erişimine açtı. Belgelerde Montana ve Washington eyaletlerinde onlarca yıl önce yaşanan gizemli olaylara ilişkin tanık ifadeleri, inceleme raporları ve gazete kupürleri bulunuyor.

AVLADIKLARI GEYİĞİ GİZEMLİ BİR CANLININ GÖTÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜLER

Dosyalardaki en dikkat çekici olaylardan biri 1949 yılında Montana'da yaşandı. Avladıkları geyiği almak için ormana dönen avcılar, hayvanın yerinde olmadığını ve geriye yalnızca iç organlarının kaldığını gördü. Kar üzerindeki büyük ayak izlerini takip eden avcılar, gizemli bir canlının geyiği bütünüyle yerden kaldırarak götürdüğünü öne sürdü.

YÜZLERCE DEVASA AYAK İZİ BULUNDU

2003 yılına ait bir gazete haberinin de yer aldığı dosyalarda, Montana'da bir polis memurunun kar üzerinde yüzlerce büyük ayak izi bulduğu aktarılıyor. Boyutları 30 santimetreyi aşan izlerin hangi canlıya ait olduğu belirlenemedi.

DEVLET YILLAR ÖNCE İNCELEME BAŞLATMIŞ

Belgeler, ABD yönetiminin 1982 yılında Umatilla Ulusal Ormanı'nda bulunan yaklaşık 38 santimetre uzunluğundaki ayak izlerini incelemek üzere bir yaban hayatı biyoloğunu görevlendirdiğini de ortaya koydu. İzlerin fotoğrafları çekilirken alçı kalıpları da çıkarıldı.

UZMANLAR SAHTE OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ

İncelemeyi gerçekleştiren biyolog Rodney Johnson, ayak izlerinin doğal göründüğünü ve taklit edilmesinin oldukça zor olacağını belirtmesine rağmen izlerin devasa, iki ayaklı bir canlıya ait olmadığı sonucuna vardı. Bir başka yetkili ise olayın ustaca hazırlanmış bir aldatmaca olabileceğini değerlendirdi.

KOCA AYAK'IN GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ

Kuzey Amerika'nın ormanlık bölgelerinde yaşadığı öne sürülen, büyük ve kıllı bir canlı olarak tasvir edilen Bigfoot, onlarca yıldır araştırmalara ve tartışmalara konu oluyor.