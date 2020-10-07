Son Dakika Polis Haberleri

08:31 Kafasına parke taşı ile vuruldu, perde zinciri ile boğularak öldürüldü: Bu şekilde öldürülmeyi hak edecek ne yapmış olabilir? Maltepe'de meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk babası Abdulselam Günay, sevgilisi Didem Mengü ile tartışmaya başladı. Kadının kafasına parke taşı ile vuran Günay, daha sonra Mengü'yü perde zinciri ile boğarak öldürdü. Mahkemede konuşan Mengü'nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, " Bu şekilde öldürülmeyi hak edecek ne yapmış olabilir?" dedi.

08:08 Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü İzmir'de kadın cinayeti: 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, boşanma davasının görüleceği mahkemeden bir gün önce 6 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü.

08:07 Ultra-Ortodoks Yahudiler, koronavirüs önlemlerini protesto etti Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemleri protesto eden Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, polisle çatıştı.

07:54 Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

06:43 08 Ekim 2020 Tv 2 Yayın Akışı 08 Ekim 2020 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

06:27 ABD'de başkan yardımcısı adayları Pence ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi Açıklaması ABD'de başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ile Demokrat Kamala Harris'i karşı karşıya getiren canlı yayın münazarası büyük oranda sakin geçerken, adaylar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, yeni Yüksek mahkeme yargıcı seçimi, seçimlerin bütünlüğü ve dış...

05:36 Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA BEYOĞLU'nda yabancı uyruklu bir kişi evinde ayağından vuruldu.

02:46 Yeditepe Huzur Uygulamasında 142 bin 4 kişiye GBT sorgulaması yapıldı İSTANBUL genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasında 142 bin 4 kişiye GBT yapılırken, çeşitli suçlardan aranmakta olan 454 kişi yakalandı.

02:29 Son dakika haberi! Ümraniye'de atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberine göre Ümraniye'de plastik geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

02:28 Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltında Son dakika haberleri... İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik 15 ilçede 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

02:13 Son dakika haberi: Ankara'da gecekondu yangınına vatandaşlar bahçe hortumuyla müdahale etti Son dakika haberleri: Ankara'da gecekondu yangınına vatandaşlar bahçe hortumuyla müdahale etti Ankara'nın Altındağ ilçesinde tek katlı evlerin olduğu bölgede 2 katlı gecekonduda yangın çıktı.

01:55 Nijerya'da eylül ayında 160 kişi öldürüldü Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 160 kişi yaşamını yitirdi.

01:39 Son dakika haberi | Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Bir son dakika haberine göre Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

01:17 Son dakika 3. sayfa: Çimento yüklü dorse alev alev yandı Son dakika haberine göre Çimento yüklü dorse alev alev yandı Aynadan yangını fark eden sürücü dorseyi ayırarak faciadan kurtuldu Zonguldak'ta lastiğinin patlaması sonrası yangın çıkan çimento yüklü dorse alev alev yandı.

01:13 İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

01:01 Son Dakika | alacak nedeniyle tartıştığı iş ortağını tabancayla öldürdü Son dakika haberler: ESKİŞEHİR'de, müteahhit Servet T. (52), aynı evde oturduğu iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) çıkan borç- alacak tartışması nedeniyle tabancayla vurarak öldürdü.

00:59 Ortakların kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı Eskişehir'de, iki iş ortağı arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, taraflardan birinin silahının ateş almasıyla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

00:45 Eskişehir'de cinayet Eskişehir'de tartıştığı iş ortağını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

00:16 7 Ekim 2020 Haberleri 7 Ekim 2020 Manşet Haberleri.

00:11 Sancaktepe'de kadına kocası tarafından ısıtılmış bıçak ile işkence iddiası SANCAKTEPE'de bir kadının, kocası tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilip, ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradığı iddia edildi.

00:01 Cani koca iki çocuğunun gözü önünde karısını önce darbetti, sonra ısıtılmış bıçakla işkence yaptı İstanbul Sancaktepe'de bir kadın, kocası tarafından iki çocuğunun gözü önünde darbedildikten sonra ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradı. Vücudunda yanık izleri bulunan genç kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri cani kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

23:46 Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

23:25 Kütahya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı Kütahya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

23:12 Son dakika... Edremit'te polis alarmda Son dakika haberler: Edremit'te polisin halkın huzurunun sağlanmasına yönelik şok uygulamaları dikkat çekiyor.

23:10 Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı Kütahya'da bıçaklanarak öldürülen Süleyman Yıldırım cinayetiyle ilgili Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında sıcak bir gelişme yaşandı. Süleyman Yıldırım'ın damadı Süleyman Gürbüz, canlı yayında kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Süleyman Gürbüz, stüdyoya gelen polis ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı.

22:59 Son dakika haber: Malatya'da alt geçitte kaza: 4 yaralı Gelen son dakika haberine göre Malatya'da alt geçitte kaza: 4 yaralı Malatya'da alt geçitte meydana gelen 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

22:42 Floyd'un ölümüne neden olan polis Chauvin cezaevinden çıktı ABD'de geçtiğimiz 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, 1 milyon dolarlık teminat ile cezaevinden çıktı.

22:37 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış (3) 3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Karaman'da 3 kişinin yaralandığı, iş yerine yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan azmettirici olduğu öne sürülen Ramazan Ç. (26), aracın sahibi arkadaşı Fatih Ç. (31) ile daha sonradan gözaltına alınan aracı kullanan S.K.

22:23 Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla atarak savruldu.

22:12 Sürücü, takla atan araçtan burnu dahi kanamadan çıktı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla atarak savruldu. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

22:03 İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Filistinli polislere gözaltı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli polisleri gözaltına alarak silahlarına el koydu.

22:00 Maskeyi koluna taktı, "Niye çekiyorsun?" diye muhabire tepki gösterdi Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maskeyi koluna takan bir genç polise zorluk çıkartırken, basın mensubuna da "Niye çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

21:34 Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı SAMSUN'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Z., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 sentetik ecza hapı ile yakalandı.

20:58 İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasıyla megakentte adeta kuş uçurtulmadı.

20:55 ABD'de Floyd'u öldürmekten yargılanan polis memuru Chauvin kefaletle serbest NEW ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

20:54 George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru kefaletle serbest bırakıldı ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne sebep olmakla suçlanan ve ikinci derece cinayetten hüküm giyen eski polis memuru Derek Chauvin 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

20:37 Edremit'te elektrik trafosu patladı, pano aracın üstüne devrildi Edremit'te elektrik trafosu patladı, pano aracın üstüne devrildi Trafonun patlaması ile mahalle elektriksiz kaldı Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli patlayan elektrik trafosunun içinde sürücü bulunan aracın üstüne devrildi.