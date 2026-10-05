Zonguldak'ta motosiklet otomobile çarptı, 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta motosiklet otomobile çarptı, 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

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Zonguldak\'ta motosiklet otomobile çarptı, 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
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Zonguldak'ta Liman Caddesi'nde park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak'ta motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Liman Caddesi Jandarma Sosyal Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S.Ç. (17) idaresindeki 67 AGS 942 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 67 AAE 403 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan E.S.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki sürücü tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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