İstanbul, Antalya ve Muğla gibi turistik şehirlerde sergilediği davranışlarla tepki çeken Rus turistin görüntüleri tartışma konusu oldu.

Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde turistin kamusal alanlarda çevredekileri rahatsız eden hareketlerde bulunduğu görülürken, bu tür davranışlara neden müdahale edilmediği sorusu gündeme geldi.

TEPKİ ÇEKEN HAREKETLERİNE TEPKİ YAĞDI

Paylaşılan videoda bir kişinin, çevresinde insanların bulunduğu bir alışveriş merkezi önündeki süs havuzuna atladığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen hareket, kamusal alanların kullanımına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin farklı turistik şehirlerinde benzer davranışlar sergileyen kişinin hareketlerine tepki gösteren kullanıcılar, kamuya açık alanlarda insanların huzurunu bozan davranışlara karşı gerekli müdahalenin yapılmasını istedi.