İstanbul’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı sırasında, Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi’ne yıldırım düştü.

ÇAMLICA'YA DÜŞEN YILDIRIM, GECEYİ AYDINLATTI

Yağışın şiddetini artırdığı anlarda kulenin en üst noktasındaki paratonere isabet eden yıldırım, gökyüzünü bir anda aydınlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o anlar kısa sürede dikkat çekti.

Kentin farklı ilçelerinde de etkisini gösteren kötü hava koşulları günlük yaşamı zorlaştırdı. Bazı bölgelerde dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, sağanak yüzünden cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin araçlarını korumak için kapalı alanlara sığındığı yağış sırasında, Çamlıca Kulesi'ndeki paratoner sistemi sayesinde yapıda herhangi bir hasar meydana gelmedi.