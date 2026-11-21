Kocaelispor ile deplasmanında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de İngiliz futbolcu Mason Greenwood, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''ÇOK KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARDIK''

İngiliz futbolcu, takım olarak istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirterek, ''Bugün çok kötü bir maç çıkardık.'' dedi.

"BUGÜN BURADA ÇOK DEĞERLİ 2 PUAN KAYBETTİK''

Sözlerine devam eden Mason Greenwood, ''Takım olarak ne ofansif ne de defansif anlamda iyi performans gösteremedik. İstediğimizi enerjiyi sahaya yansıtamadık. Bugün burada çok değerli 2 puan kaybettik. Bizim için iyi bir gün değildi." sözlerini sarf etti.