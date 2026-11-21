Mason Greenwood: Bugün çok değerli 2 puan kaybettikGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası takımın hem ofansif hem defansif olarak kötü performans sergilediğini ve önemli 2 puanın kaybedildiğini söyledi.
Kocaelispor ile deplasmanında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de İngiliz futbolcu Mason Greenwood, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
''ÇOK KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARDIK''
İngiliz futbolcu, takım olarak istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirterek, ''Bugün çok kötü bir maç çıkardık.'' dedi.
"BUGÜN BURADA ÇOK DEĞERLİ 2 PUAN KAYBETTİK''
Sözlerine devam eden Mason Greenwood, ''Takım olarak ne ofansif ne de defansif anlamda iyi performans gösteremedik. İstediğimizi enerjiyi sahaya yansıtamadık. Bugün burada çok değerli 2 puan kaybettik. Bizim için iyi bir gün değildi." sözlerini sarf etti.
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