Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 ve CAATSA yaptırımları krizinin artık sona ermesi gerektiğini söyledi. TGRT canlı yayınında iki ülke ilişkilerini değerlendiren Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldiğinde bu konunun tamamen kapatılarak gündemden çıkarılması çağrısı yaptı.

FİDAN: TRUMP VE CUMHURBAŞKANIMIZ ARASINDAKİ ÖRNEK BİR LİDERLER DİPLOMASİSİ VAR

Bakan Fidan şunları söyledi. "Yani ABD ile esas itibariyle biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Trump arasında gerçekten liderler diplomasisinin örnek olabileceği çok ciddi ilişki var. Bu konuda aslında kamuoyunun gündemine gelen gelmeyen birçok konu yönetildi. Çözümlenen hususlar oldu. Özellikle Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede merkezde olan bir konuydu. Suriye'deki istikrarın gündeme getirilmesi ve devam ettirmesi yine Türkiye'nin hem güvenliği hem bölgesel istikrar arasından inanılmaz derece olumluydu.

"KONU BİTMELİ, KAPANMALI"

Yani Sayın Trump, Sayın Erdoğan bir araya geldiklerinde bu konu bitmeli, kapatmalı, çıkmalı gündemimizden. Çünkü kimse bir anlam veremiyor. Bu aslında Amerika'nın işine yarayan bir politika da değil."

TRUMP: CAATSA'DA ENGEL YOK

Öte yandan Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söylemişti: "CAATSA'da engel yok. Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan'ı mutlu edecek şeyi yaparım."

CAATSA YAPTIRIMLARI

ABD'nin CAATSA kapsamında Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle Aralık 2020'de yürürlüğe konmuştur. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) ve dönemin üst düzey yöneticilerini hedef alan bu yaptırımlar; ABD'den SSB'ye yapılacak tüm askeri ihracat lisanslarının ve izinlerinin engellenmesini, ABD finans kuruluşlarından kredi verilmemesini ve yaptırım listesindeki yöneticilerin mal varlıklarının dondurularak vize kısıtlaması getirilmesini kapsar.