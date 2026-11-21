Ocak ayındaki rekorunun ardından yüzde 37 değer kaybeden ons altın için küresel bankalar tahminlerini aşağı çekse de 2027'de güçlü bir toparlanma bekliyor. Bankaların büyük bölümü, 2027 sonu için 5 bin dolar civarını işaret ediyor.

GOLDMAN SACHS İKİ KEZ İNDİRDİ: 4 BİN 650 DOLAR

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2027 sonu ons altın tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara indirdi. Banka, bu ay başında da 2027 sonu tahminini 5 bin 400 dolardan 4 bin 800 dolara, 2026 sonu tahminini ise 4 bin 650 dolardan 4 bin 150 dolara çekmişti. Goldman Sachs, iki revizyonda da gerekçe olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentisini gösterdi.

Revizyonlara rağmen banka, 2027'de beklediği toparlanmanın büyük bölümünü merkez bankalarının altın alımlarının sağlayacağını öngörüyor. Goldman Sachs'ın tahmini, merkez bankalarının ayda ortalama 60 ton civarında altın almaya devam edeceği varsayımına dayanıyor.

UBS 5 BİN DOLAR HEDEFİNİ KORUDU

İsviçre merkezli UBS ise 2026 sonu tahminini 4 bin 500 dolara indirdi, ancak 2027 sonu için 5 bin dolarlık tahminini değiştirmedi. Bu tahmin, büyük bankalar arasında 2027 için en iyimser beklentiler arasında yer alıyor.

DİĞER BANKALAR DA 5 BİN DOLAR BEKLİYOR

Diğer büyük bankaların 2027 beklentileri de benzer seviyelerde bulunuyor. JPMorgan, ons altının 2027 başında bir süre daha zayıf seyredebileceğini, ancak 2027 ortasında 4 bin 500, yıl sonunda ise 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Morgan Stanley 2027 için 5 bin doların üzerinde bir seviye beklerken, Citi 6-12 aylık vadede 5 bin dolar tahmininde bulunuyor. Bank of America ise ons altının 2027'nin ikinci ya da üçüncü çeyreğinde 5 bin dolara ulaşmasını bekliyor. HSBC'nin 2027 yılı için ortalama fiyat tahmini ise 4 bin 825 dolar.

YÜZDE 42'YE VARAN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ons altının bugünkü 3 bin 526 dolarlık seviyesi baz alındığında, Goldman Sachs'ın tahmini yüzde 31,9, UBS, JPMorgan ve Bank of America'nın 5 bin dolarlık tahminleri ise yüzde 41,8 yükselişe karşılık geliyor.

GRAM ALTINDA KARŞILIĞI NE OLUR?

Bugünkü dolar/TL kuru sabit kabul edildiğinde, Goldman Sachs'ın 4 bin 650 dolarlık tahmini gram altında yaklaşık 7 bin 561 liraya, HSBC'nin 4 bin 825 dolarlık ortalama tahmini 7 bin 846 liraya, 5 bin dolarlık tahminler ise yaklaşık 8 bin 130 liraya karşılık geliyor. Ancak gram altın fiyatı ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kuruna da bağlı olduğu için bu rakamlar yalnızca bir fikir veriyor.

TOPARLANMA 2027 BAHARINDA BAŞLAYABİLİR

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Kaya da CNN Türk'te yaptığı değerlendirmede, jeopolitik gerilimlerin azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesi halinde altında toparlanmanın 2027'nin nisan ya da mayıs aylarında başlayabileceğini öngördü. Kaya, 2027 sonu için ons altında 4 bin 500 ile 5 bin dolar arasında bir seviye beklendiğini belirtti. Çin başta olmak üzere merkez bankalarının altın alımlarının uzun vadede fiyatları destekleyeceğini vurgulayan Kaya, kısa vadeli yatırımcıların temkinli olması gerektiğini, acil nakit ihtiyacı olmayan uzun vadeli yatırımcıların ise panikle satış yapmaması gerektiğini söyledi.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA FED VAR

Dr. Kaya'ya göre, Fed'in eylülde faizi 25 baz puan artırmasının ardından aralık ayında yeni bir artırım yapma ihtimali yüzde 80'den yüzde 96'ya yükseldi. Faiz artışlarıyla güçlenen dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını baskılıyor. Kaya, savaş döneminde yükselen petrol fiyatlarının enflasyon baskısını artırdığını, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 5,30'a kadar çıktığını belirtti. Faiz getirisi olmayan altının bu ortamda cazibesini yitirdiğini anlatan Kaya, hızlı yükselişin ardından gelen kâr satışlarının ve yıl sonu nakit ihtiyacının da fiyatları aşağı çektiğini ifade etti.

ONS ALTIN ZİRVEDEN YÜZDE 37 GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda ons altın, cuma günü yüzde 3,68 değer kaybederek 3 bin 526 dolara geriledi. 29 Ocak 2026'da 5 bin 598 dolarla tüm zamanların zirvesini gören ons altın, bu seviyeden bu yana yüzde 37 düştü. Dolar/TL kurunun 50,57 seviyesinde bulunduğu piyasada, serbest piyasada gram altın yüzde 3,48 düşüşle 5 bin 733 liraya indi. 29 Ocak'ta 7 bin 809 lirayla rekor kıran gram altın, zirvesinden yüzde 26,6 değer kaybetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kuyumcu piyasasında altın fiyatları hafta sonu itibarıyla şöyle:

Gram altın (Kapalıçarşı): Alış 5.947,94 TL, satış 6.051,78 TL

Çeyrek altın: Alış 9.704 TL, satış 9.939 TL

Yarım altın: Alış 19.518 TL, satış 19.866 TL

Tam altın: Alış 38.715,91 TL, satış 39.490,64 TL

Cumhuriyet altını: Alış 38.657 TL, satış 39.612 TL

Serbest piyasa gram fiyatı üzerinden hesaplandığında, 22 ayar çeyrek altının içerdiği altının değeri yaklaşık 9 bin 191 lira, yarım altınınki 18 bin 381 lira, tam altınınki ise 36 bin 762 lira. Kuyumcu satış fiyatları, işçilik ve piyasa farkı nedeniyle bu değerlerin yüzde 4 ile 8 üzerinde bulunuyor.