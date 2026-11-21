Milli arayı yoğun bir antrenman programıyla geçiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, futbolcularına şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Galatasaray ile aralarındaki 9 puanlık farkın kapanabileceğine inanan genç çalıştırıcı, oyuncularından puan tablosunu düşünmeden yalnızca önlerindeki karşılaşmaya odaklanmalarını istedi.

Belözoğlu'nun milli ara boyunca futbolcularına sahada görmek istediği oyun anlayışını benimsetmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

"HER FARK GİBİ 9 PUAN DA KAPANIR"

Sarı-lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Emre Belözoğlu'nun, şampiyonluk yarışında henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurguladığı öğrenildi. Genç teknik adamın oyuncularına şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Hiçbir maç sahada mücadele edilmeden, iyi futbol oynamadan kazanılmıyor. 9 puanlık farkı düşünmeyin. Her fark gibi 9 puan da kapanır. Sizden tek isteğim önümüzde oynayacağımız maça odaklanın."

MİLLİ ARA BELÖZOĞLU'NUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, ilk 11'in değişilmez isimlerinden birçoğunun milli takımlara gitmeyerek Samandıra'da kalmasından memnun olduğu belirtildi. Bu durumun futbolcularla daha fazla çalışma fırsatı sağladığını düşünen genç teknik adam, milli arada takımın fiziksel kapasitesini artırmaya yönelik antrenmanların yanı sıra taktiksel çalışmalara da ağırlık verdi.

"UYUM SORUNUNU TAMAMEN AŞTIK"

Belözoğlu'nun teknik ekibiyle gerçekleştirdiği toplantılarda, futbolcuların son durumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi.

Üst üste oynanacak zorlu karşılaşmalar öncesinde takımın fiziksel ve taktiksel açıdan önemli mesafe katettiğini düşünen genç çalıştırıcının, uyum sorununun tamamen aşıldığını ifade ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de hedef, milli aranın ardından başlayacak yoğun maç takviminde galibiyet serisi yakalayarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmak.