Hatay'da 50 yıldır seyyar satıcılık yapan 70 yaşındaki Kasım Yalman, otobüs durağında unuttuğu çantasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon TL değerindeki birikimini kaybetti.

Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Kasım Yalman, otobüs beklemek için durağa geldiğinde havanın sıcak olması nedeniyle içinde yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve döviz olan çantasını banka bıraktı. Otobüsün gelmesi üzerine önündeki eşyalarını alan Yalman, bankın üzerindeki çantasını almayı unutarak araca bindi. Köyüne ulaştığında çantasının yanında olmadığını fark eden Yalman, önce bindiği otobüsü kontrol etti ancak çantasını bulamadı. Daha sonra kendi imkanlarıyla yeniden durağa giderek çevrede arama yapan Yalman, çantasını bulunamayınca karakola giderek durumu polise bildirdi. Yalman'ın başvurusu üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin çalışmalarında Yalman'ın çantayı bıraktığı bankı gösteren görüntülere ulaşılamadığı öğrenildi. Polis merkezinde tutanak tutulmasının ardından Yalman dilekçe vererek şikayetçi oldu. Çantanın içerisinde; 31 adet çeyrek altın, bin 400 dolar, 2 burma bilezik, 1 altın kolye, 2 yüzük ve 2 çift küpe bulunduğunu belirten Yalman, ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 yıldır seyyar satıcılık yaparak hırdavat malzemeleri satan Yalman, kaybettiği çantadaki birikimini depremde yıkılan evinin yerine çıkan TOKİ'deki evinin borcunu ödemeyi ve kalan parayla umreye gitmek için kullanmayı planladığını söyledi.

"KÖYE GİDİNCE ÇANTAMIN OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Çantasını kaybettiği anları anlatan 70 yaşındaki Kasım Yalman, "Otobüs durağında 209 numaralı otobüsü bekliyordum. Hava sıcaktı, sırt çantamı bankın üzerine bıraktım. Önümde de bazı eşyalarım vardı. Yanımda bekleyen bir arkadaşla sohbet ettik. Ona hangi otobüsü beklediğini sordum, 205 numaralı otobüsü beklediğini söyledi. Bir süre sonra 209 numaralı otobüs geldi. Ben de otobüsümün geldiğini söyleyerek önümdeki eşyaları aldım ancak bankın üzerine bıraktığım çantamı unuttum. Otobüse bindim ve köye gittim. Köyde indiğimde çantamın yanımda olmadığını fark ettim. Tekrar otobüsü durdurarak içerisini kontrol ettim ancak çantamı bulamadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımla Balıkçılar Çarşısı'nın yanındaki durağa gittim ve çevrede araştırma yaptım. Çantayı bulamayınca karakola giderek durumu polise bildirdim. Polis ekipleri gelip kamera kayıtlarını inceledi. Ancak dükkan kameraları çantayı bıraktığım bankı göstermiyordu. Karşı tarafta güvenlik kamerası olduğunu düşünüyorum fakat mesafe uzak olduğu için görüntünün net olmadığını söylediler. Tutanak tutuldu ve dilekçemi verdim" dedi.

"50 YILLIK BİRİKİMİM"

TOKİ'den çıkan evini almak ve umreye gitmek için biriktirdiği para dolu çantanın kaybolduğunu söyleyen Kasım Yalman, "Çantamda 31 adet çeyrek altın, bin 400 dolar, 2 burma bilezik, bir altın kolye, 2 yüzük ve 2 küpe vardı. Ziynet eşyalarımın toplam değeri yaklaşık 1 milyon TL. Bu benim 50 yıllık birikimim. 70 yaşındayım, yıllarca seyyar satıcılık yaparak bu parayı biriktirdim. Depremde evimiz yıkıldı. Birikimimi, deprem sonrasında yapılan evin borcunu ödemek için saklıyordum. Kısmet olursa kalan parayla umreye gitmeyi de istiyordum. Çantamı bulan, gören ya da alan kişilerin polise teslim etmesini rica ediyorum. Bütün birikimim o çantanın içindeydi. Yetkililerden ve duyarlı vatandaşlarımızdan çantamın bulunması için yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.